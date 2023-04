Skoda Superb i Skoda Kodiaq nowej generacji coraz bliżej

Superb to flagowa limuzyna Skody. Czesi wrócili do używanej już w latach 30. ubiegłego wieku nazwy w 2001 roku. I generacja tego modelu była produkowana do 2008 roku, powstało 137 tys. egzemplarzy. Auto, które wyglądało trochę jak Skoda Octavia z większym rozstawem osi odniosło więc umiarkowany sukces.

W 2008 roku zadebiutował Superb II. Była to zupełnie nowa konstrukcja, po raz pierwszy Superb dostępny również jako kombi, a także z napędem wszystkich kół. Ten samochód, przez kolejne 7 lat znalazł ponad 618 tys. nabywców.

Obecnie w salonach znajduje się III generacja, wprowadzona na rynek w 2015 roku. Samochód, który jest dostępny m.in. jako hybryda plug-in (Superb iV) do tej pory znalazł ponad 777 tys. nabywców.

Jaka będzie nowa Skoda Superb?

Czwarta generacja Superba, nadal będzie oferowana jako liftback i jako kombi. Samochód ma otrzymać nowy wygląd, całkowicie nowe wnętrze oraz będzie bogato wyposażony w systemy asystujące kierowcy. Co ciekawe, Skoda zapowiada, że Superb będzie nadal oferowany m.in. z silnikami Diesla. Ponadto gama obejmie silniki benzynowe, a także hybrydy plug-in oraz typu mild (tzw. miękka hybryda).

Zdjęcie Skoda Superb Combi / materiały prasowe

Jaka będzie nowa Skoda Kodiaq?

Kodiaq to największy w gamie Skody SUV. Samochód zaprezentowano w 2016 roku, a do tej pory sprzedano ponad 740 tys. egzemplarzy. Nowa generacja nadal będzie mogła być opcjonalnie wyposażona w siedem foteli.

Nowością będzie hybrydowy napęd, zarówno typu plug-in, jak i typu mild. Ponadto samochód będzie oferowany z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Jak widać Skoda nie zamierza na razie rezygnować ze stosowania silników Diesla.

Zdjęcie Skoda Kodiaq / materiały prasowe

Nowa Skoda Kodiaq nadal będzie produkowana w czeskich Kvasinach. Natomiast produkcja Superba zostanie przeniesiona z Czech do fabryki Volkswagena w słowackiej Bratysławie.

