Skoda Enyaq iV zaprezentowana

Wiemy już, jak wygląda pierwszy elektryczny SUV z Mlada Boleslav. Enyaq iV – bo o nim mowa - to pierwszy model produkcyjny Skody oparty na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen.

Wygląd samej platformy porównać można do deskorolki. Akumulator jest tutaj zintegrowany z podłogą, aby zapewnić więcej miejsca pasażerom. Elektryczny SUV dostępny jest w trzech odmianach różniących się pojemnością akumulatora, pięciu wersjach mocy i napędem na tył lub na cztery koła.

Skoda Enyaq iV ma 4649 mm długości, 1879 mm szerokości i 1616 mm wysokości. Rozstaw osi wynoszący 2765 mm i brak tunelu układu przeniesienia napędu zapewniają dużo miejsca na nogi z tyłu. Bagażnik ma pojemność 585 l. Współczynnik oporu aerodynamicznego cd wynosi zaledwie 0,27. Zasięg zwiększają również opony o szczególnie niskich oporach toczenia.

Enyaq iV jest wyposażony w przednie i tylne światła LED w standardzie. W wyposażeniu dodatkowym dostępne są matrycowe reflektory główne oraz pełne diodowe światła tylne w kształcie litery C. Pojedynczy moduł świateł drogowych Matrix ma 24 diody świetlne sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi.

Nietypowym akcentem stylistycznym jest przód określany mianem "Crystal Face" dostępny od wersji Enyaq 80 iV. W jego przypadku 130 diod podświetla pionowe lamele, a poziomy pasek podświetla grill z napisem Skoda. Crystal Face ma animowaną funkcję "Coming/Leaving Home" i razem z modułami diodowymi świateł mijania i drogowych w światłach LED Matrix oraz światłami do jazdy dziennej tworzy powitalną animację.

Elektryczny SUV to również pierwszy model Skody wyposażony w wyświetlacz przezierny head-up z rozszerzoną rzeczywistością, wyświetlający informacje na dwóch różnych obszarach. Oprócz aktualnej prędkości i wykrytych znaków drogowych, na szybie tuż nad deską rozdzielczą, bezpośrednio przed oczami kierowcy, mogą też wyświetlać się informacje z systemów wspomagających i wskazówki nawigacji.

Kolejnym wyróżnikiem Enyaq jest system multimedialny, którego ekran ma aż 13 cali. Kierowca może dostosować układ wyświetlacza i obsługiwać go za pomocą dotyku, suwaka dotykowego, gestów dotykowych multi-touch i ruchów dłoni. Ponadto możliwa jest też obsługa za pomocą cyfrowego asystenta głosowego Laura. Asystent rozumie 15 języków, a w sześciu z nich rozpoznaje też płynnie wypowiadane zdania. Co ciekawe przed kierowcą znajduje się ekranik o przekątnej zaledwie 5,3 cala (w innych modelach Skody cyfrowe zegary mają 10,25 cala), na którym pojawiają się najważniejsze informacje, takie jak prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających

Co ciekawe, podstawowe odmiany napędzane są na tylną oś. Otwierający cenniki wariant 50 iV ma elektryczny silnik trakcyjny o mocy 148 KM i maksymalnym momencie obrotowym 220 Nm. Auto wyposażone jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 55 kWh, zapewniający zasięg do 340 km. Mocniejszy model - Enyaq 60 iV - legitymuje się mocą 180 KM i momentem obrotowym 310 Nm. Akumulator o pojemności 62 kWh pozwala przejechać na jednym ładowaniu do 390 km.

Enyaq 80 iV ma moc 204 KM, moment obrotowy do 310 Nm i zasięg do 510 km w cyklu WLTP - najdłuższy w całej gamie zapewnia akumulator o pojemności 82 kWh (77 kWh netto). Znajdziemy go również w obydwu wariantach z napędem na cztery koła - w połączeniu z drugim silnikiem elektrycznym na przedniej osi Enyaq 80x iV ma moc 265 KM, a Enyaq RS iV - 306 KM. Obydwa te modele mają zasięg 460 km. Oprócz silnika napędzającego koła tylne osi, dwa najmocniejsze warianty mają też drugi silnik elektryczny na osi przedniej. Ten napędzać może wszystkie cztery koła. Jego moment obrotowy - w zależności od wersji - to 425 lub 460 Nm.

Topowy wariant Skoda Enyaq RS iV oferuje przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. To o 20 km/h więcej niż pozostałe warianty. Oprócz tego najmocniejszy Enyaq iV może ciągnąć przyczepę o masie do 1400 kg.

Największy z akumulatorów - o pojemności 82 kWh - przy wykorzystaniu wysokonapięciowej ładowarki można naładować od 5 do 80 proc. już w 38 minut. W domu model Enyaq iV można wygodnie "zatankować" przez noc za pomocą ładowarki ściennej prądu przemiennego o mocy do 11 kW - w zależności od wielkości akumulatora proces ten trwa od sześciu do ośmiu godzin. Enyaq iV standardowo wyposażony jest w ładowarkę uniwersalną iV pasującą do konwencjonalnych gniazd ładowania.

Standardowe wyposażenie Skody Enyaq iV obejmuje: dwustrefową klimatyzację automatyczną, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę, system bezkluczykowego uruchamiania, radio cyfrowe DAB czy technologię SmartLink. W wersji z większym akumulatorem wyposażenie standardowe obejmuje również: czujniki parkowania, kamerę tylną czy podgrzewanie kierownicy. W zależności od wybranej wersji w standardzie znaleźć się też mogą łopatki przy kierownicy. Służą one do wyboru poziomu odzyskiwania energii.

Pierwsze egzemplarze trafią do nabywców w przyszłym roku. Zainteresowani klienci mogą już zamówić limitowaną edycję Founders Edition. Nietypowa odmiana dostępna jest dla wersji 60 iV i 80 iV. Można ją zamówić w metalicznych kolorach: czarnym Black Magic i srebrnym Arctic Silver. W standardzie wyposażona jest w przód Crystal Face i sportowe zderzaki z przodu i z tyłu. Obramowanie grilla, ramki szyb i relingi dachowe wykończone są w błyszczącym czarnym kolorze, podobnie jak dyfuzor w tylnym zderzaku. Napis na pokrywie bagażnika jest czarny, a na błotnikach przednich znajdują się emblematy serii Founders Edition. We wnętrzu, w opcji ecoSuite Design Selection, listwy ozdobne są lakierowane w kolorze czarnym Piano Black, a deska rozdzielcza jest dwukolorowa. Siedzenia mają skórzaną koniakową tapicerkę, tak jak w innych modelach w opcji ecoSuite, z ozdobnymi beżowymi przeszyciami. Wyróżnikiem tej odmiany są również 21-calowe obręcze kół.