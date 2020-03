Ruszyła produkcja Audi A3 nowej generacji

Zaledwie kilka dni po oficjalnej premierze Audi rozpoczyna produkcję A3 Sportback nowej generacji.

Genewa 2020 Audi A3 Sportback nowej generacji

W piątek dyrektor fabryki Audi w Ingolstadt Achim Heinfling zaprezentował nowy model pracownikom zakładu zgromadzonym na Audi Forum.



Od 1996 roku, gdy debiutowało A3 pierwszej generacji, pracownicy fabryki w Ingolstadt zbudowali prawie 3,8 miliona jego egzemplarzy. Ponadto latach 2007 - 2009 A3 produkowane było również w zakładzie w Brukseli. Wersja A3 Limousine powstaje w Ingolstadt i w węgierskim Győr, w którym produkuje się także Audi A3 Cabriolet. Poza Europą Audi A3 Sportback i Limousine zjeżdża z taśm montażowych fabryki w Foshan w Chinach, a samo A3 Limousine dodatkowo także w Aurangabad w Indiach i w São José dos Pinhais w Brazylii.



Nowe Audi A3 powstawać będzie wyłącznie w Ingolstadt.



Audi A3 nowej generacji

Nowy model jest nasycony nowoczesnymi technologiami, dynamiczny i wyposażony w zelektyfikowany napęd. Wiele systemów nowego Audi A3 Sportback - od kokpitu, przez sygnaturę świetlną, aż po infotainment - jest w pełny zdigitalizowanych.

Nowa generacja kompaktowego Audi jest już dostępna w Polsce w trzech wersjach silnikowych. Do wyboru jest benzynowa 35 TFSI (1,5 l 150 KM) wyceniona na 109 900 zł oraz dwa diesle - 30 TDI (2,0 l 116 KM) za 114 900 zł oraz 35 TDI (2,0 l 150 KM) za 132 400 zł. Obecnie żadna odmiana nie jest dostępna z napędem quattro i nie wybierzemy też rodzaju przekładni. Dwie pierwsze występują tylko z "manualem", a mocniejszy diesel tylko z dwusprzęgłową przekładnią S tronic.

A3 Sportback zamówimy za to z kilkoma pakietami wyposażenia - standardowym, wzbogaconym advanced, wizualnie usportowionym S line oraz premierowym edition one. Ten ostatni winduje cenę do 171 800 zł i występuje tylko z mocniejszym dieslem.





Przegląd "kamieni milowych" serii modelowej A3:

- 1996: Podczas wystawy Paris Motor Show Audi prezentuje pierwsze A3 - wtedy wyłącznie w wersji trzydrzwiowej. Dzięki designowi i charakterystycznie sportowej elegancji, ten kompakt klasy premium już wkrótce stał się poważanym trendsetterem. W owym czasie żaden inny samochód tego segmentu nie był w stanie zaoferować połączenia tak wysokiej jakości wnętrza, doskonałej ergonomii i najwyższej klasy rozwiązań technicznych.

- 1998: Zaprezentowano Audi A3 ze stałym napędem na cztery koła quattro - pierwszy taki przypadek wśród samochodów segmentu compact.

- 1999: Do gamy modelowej dołącza wersja pięciodrzwiowa - pierwsza generacja sportowego Audi S3 z turbodoładowanym, pięciozaworowym silnikiem o mocy 154 kW/210 KM i ze stałym napędem na cztery koła quattro.

- 2004: Debiutuje Audi A3 Sportback. Koncepcja pięciodrzwiowego samochodu kompaktowego segmentu premium zostaje zinterpretowana na nowo.

- 2008: Pojawia się pierwszy model rodziny A3 ze składanym dachem. Audi A3 Cabriolet z materiałowym, składanym dachem wyjeżdża na drogi. Pod koniec marca 2008 z taśmy produkcyjnej zjeżdża milionowe A3 (druga generacja).

- 2012: Na Targach Motoryzacyjnych w Genewie Audi przedstawia trójbryłowy model A3 Limousine.

- 2016: Każdy z wariantów linii produktowej A3 przechodzi techniczną aktualizację. Audi RS 3 Sportback staje się sportową wizytówką całej rodziny A3; podczas Paris Motor Show cztery pierścienie prezentują Audi RS 3 Limousine