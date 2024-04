Renault Captur po liftingu. Większość zmian na plus, ale nie wszystkie

Spis treści: 01 Renault Captur po modernizacji. Nowy, lepszy przód

02 Renault Captur po liftingu. We kabinie nie wszystko zmieniło się na lepsze

03 Renault Captur po liftingu. Gama silnikowa

04 Renault Captur po liftingu. Wersje i wyposażenie

Captur należy do najchętniej modeli Renault. Samochód debiutował w 2013 roku, a od 2019 roku w produkcji jest druga generacja. Do dziś w 90 krajach całego świata nabywców znalazło niemal 2 miliony egzemplarzy tego modelu. Po pięciu latach od premiery drugiej generacji Renault Captur Francuzi zdecydowali się na przeprowadzenie gruntownego liftingu, co oznacza, że samochód w obecnej formie będzie obecny na rynku jeszcze co najmniej przez kolejne trzy lata.

Renault Captur po modernizacji. Nowy, lepszy przód

Co zmieniło się w Renault Captur? Przede wszystkim samochód otrzymał całkowicie nowy przód. Centralnym punktem pasa przedniego jest logo, od którego na lewo i prawo rozchodzi się specjalny wzór, przypominający falę. Francuzi podkreślają, że taka stylizacja grilla tworzy ciekawą grę światłocieniami, co w jadącym samochodzie sprawia, że "fala" zdaje się poruszać w stronę reflektorów.

Reklama

Sam grill nie zawiera otworów dla powietrza, umieszczono je poniżej - jeden tuż nad tablicą rejestracyjną, a drugi - w zderzaku. Dodatkowo dwa boczne wloty poprawiają aerodynamikę i zapewniają chłodzenie hamulców.

Wszystkie wersje zmodernizowanego Captura standardowo są wyposażone w światła Full LED o zupełnie nowym wzorze. Poniżej, w zderzaku, znajdziemy światła dzienne - to rozwiązanie analogiczne do tego, które zastosowano w Clio po liftingu. Kształt świateł dziennych nawiązuje do logo Renault.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Trzeba przyznać, że przód Captura po liftingu wygląda znacznie bardziej ciekawie, bardziej dynamicznie i nowocześnie. Dzięki niemu samochód sprawia wrażenie większego, niż jest w rzeczywistości.

Co ciekawe, nieco po macoszemu francuscy styliści potraktowali tył Renault Captur. Jedyna zmiany to nowe klosze tylnych świateł, przez które da się dostrzec układ lamp (kształt kloszy został zachowany) oraz odrobinę zmieniony dyfuzor.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Renault Captur po liftingu. We kabinie nie wszystko zmieniło się na lepsze

A co nowego w kabinie? Niestety, pierwsza zmiana, która rzuca się w oczy wcale nie jest na plus: z konsoli środkowej zniknęły pokrętła regulacji klimatyzacji. Było to bardzo wygodne rozwiązanie i trudno zrozumieć motywy decyzji o przeniesienu sterowania nawiewami do pokładowego systemu inforozrywki. Zmiana dziwi tym bardziej, że zamiast pokręteł wygospodarowano niewielką, płytką i trudno dostępną półeczkę.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Inne zmiany są już na plus. Captur otrzymał nowe ekrany - ten umieszczony pionowo, dotykowy ma 10,4 cala przekątnej i rozdzielczość 960 x 1280 pikseli. Za jego pomocą sterujemy pokładowym systemem OpenR, który oparto na Android Automotive 12, a to oznacza, że możemy korzystać m.in. z wbudowanych map Google i innych aplikacji (w zależności od kraju - nawet 50). Ponadto system można połączyć bezprzewodowo ze smartonami z Android Auto i Apple CarPlay. Renault podkreśla, że to pierwszy raz, gdy system oparty na Android Automotive trafia do samochodu segmentu B.

Nowy jest również ekran cyfrowych zegarów, który w zależności od wersji może mieć do 10,25 cala.

Pozostałe zmiany dotyczą nowych materiałów w kabinie - m.in. wszystkie tapicerki wykonane są w tkanin z recyclingu. Co więcej Renault do 2025 roku zamierza całkowicie zrezygnować ze stosowania z materiałów pochodzenia od zwierzęcego. O klasycznej skórzanej tapicerce można więc zapomnieć.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Renault Captur po liftingu. Gama silnikowa

Pod maską nowego Captura znajdziemy jeden z sześciu silników w trzech wersjach (benzynowe, LPG, pełna hybryda):

3-cylindrowy silnik 1.0 TCe turbo o mocy 90 KM i momencie obrotowym 160 Nm, z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów.

4-cylindrowy silnik 1.3 TCe turbo typu mild hybrid 12 V, o mocy 140 KM i momencie obrotowym 260 Nm, z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów.

4-cylindrowy silnik 1.3 TCe turbo typu mild hybrid 12 V, o mocy 160 KM i momencie obrotowym 270 Nm, z automatyczną skrzynią biegów typu EDC

Silnik 1.0 TCe turbo LPG o mocy 100 KM i momencie obrotowym 160 Nm (170 Nm podczas jazdy na LPG), z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów

E-Tech full hybrid: 4-cylindrowy silnik 1,6 o mocy 145 KM i momencie obrotowym 205 Nm, z automatyczną kłową skrzynią biegów

Renault Captur po liftingu. Wersje i wyposażenie

Zmodernizowany Captur będzie oferowany w trzech wersjach wyposażeniowych. Evolution jest wyposażona w felgi stalowe typu Flexwheel 17" (w opcji dostępne są felgi aluminiowe o średnicy 17"), listwy i dolną część nadwozia pokrytą czarnym matowym lakierem i czarne osłony podwozia z przodu i z tyłu. Wyższa wersja techno wyróżnia się felgami aluminiowymi 18", listwami oraz dolną częścią nadwozia w kolorze Czarnym Grand Brillant.

Nowością jest wersja esprit Alpine, rozpoznawalna już na pierwszy rzut oka, ma logo w charakterystycznym kolorze Ice Black, czarne obramowania szyb Grand Brillant, specjalne felgi aluminiowe w rozmiarze 19", aerodynamiczną listwę F1 i przednią i tylną osłonę podwozia pokrytą szarym matowym lakierem.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Dostępnych będzie sześć kolorów nadwozia: Biała Perła, Szary Kasjopea, Czarny Etoilé, Szary Rafale, Niebieski Iron i Czerwony Flamme.

Zmodernizowane Renault Captur hest wyposażony w 28 systemów wspomagania prowadzenia (ADAS) najnowszej generacji. Wśród nich na uwagę zasługuje system kontekstowego wspomagania jazdy Active Driver Assist. Jest on dostępny w samochodach z nawigacją i pakietem Advance Driving w wersjach techno i esprit Alpine.

Zdjęcie Renault Captur po liftingu / materiały prasowe

Znany już w gamie Renault asystent jazdy po autostradzie i w korkach został w tej edycji wzbogacony o kontekstowe przetwarzanie danych, aby rozszerzyć zakres jego wykorzystania poza same drogi szybkiego ruchu. Jest to usługa jazdy autonomicznej poziomu 2, łącząca aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go, systemem utrzymywania samochodu w osi pasa ruchu, danymi geolokalizacyjnymi i specjalną mapą, która umożliwia pojazdowi dostosowywanie toru jazdy do przebiegu drogi.

Renault Captur nadal będzie produkowane w Hiszpanii, w zakładzie w Valladolid.