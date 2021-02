Porsche Taycan Cross Turismo gotowe do premiery

Porsche kończy program jazd testowych modelu Taycan Cross Turismo

Szeroko zakrojony program testów obejmował próby na torach wyścigowych, takich jak północna pętla Nürburgringu oraz nitka Grand Prix na Hockenheimringu (oba obiekty zlokalizowane w Niemczech), a także na obiektach doświadczalnych na całym świecie - w tym we włoskim Nardò i w centrum rozwojowym Porsche w Weissach, gdzie nowy model przeszedł chrzest bojowy na torze Safari, utrzymanym w afrykańskim stylu. Off-roadowe wyzwania czekały go także na południu Francji oraz w Pirenejach. Pokonując łącznie 998 361 testowych kilometrów, prototypy Porsche Taycan Cross Turismo okrążyły kulę ziemską prawie 25 razy - jeśli mierzyć według równika.

Równolegle do ostatnich jazd testowych zakamuflowany egzemplarz Porsche Taycan Cross Turismo od początku roku odbywał globalną trasę z udziałem przedstawicieli mediów. W ciągu zaledwie sześciu tygodni prototyp ten odwiedził pięć prognozowanych największych rynków nowej wersji nadwoziowej modelu Taycan: USA, Wielką Brytanię, Norwegię, Holandię i Niemcy.



Nowy wariant ma wszystkie mocne strony sportowej limuzyny Taycan, takie jak wysokie osiągi i duży zasięg. Samochód dysponuje napędem na wszystkie koła oraz pneumatycznym zawieszeniem z regulacją prześwitu. Jednocześnie oferuje znacznie więcej miejsca nad głowami dla podróżujących z tyłu, a pod tylną pokrywą kryje obszerną przestrzeń ładunkową. Koncepcja przestrzenna i konfiguracja wnętrza zostały zoptymalizowane w najdrobniejszych szczegółach. Sama makieta, wierne fizyczne odwzorowanie wnętrza oraz model konfiguracji kabiny pochłonęły 650 godzin prac nad designem, elektroniką i koordynacją, a realizacja zajęła 1500 roboczogodzin.

W Porsche samochody elektryczne muszą przejść ten sam rygorystyczny program testów, co auta sportowe z silnikami spalinowymi. Obok zapewniania doskonałych osiągów zawsze obejmuje on sprawdzanie nieograniczonej użyteczności na co dzień - we wszystkich warunkach klimatycznych. W modelach na prąd testowane są także dodatkowe, szczególnie istotne aspekty, takie jak ładowanie akumulatora czy kontrolowanie temperatury układu napędowego i wnętrza w ekstremalnych temperaturach. Do typowych dla Porsche celów rozwojowych należą ponadto wyniki prób na torze wyścigowym, możliwość odbywania wielokrotnych jazd z przyspieszeniem na pełnym gazie oraz odpowiedni do codziennego użytku zasięg.

Wszechstronne testy są przeprowadzane również w laboratorium i na stanowiskach testowych. Ich zakres obejmuje ocenę koncepcji aerodynamiki, w ramach której Taycan Cross Turismo przez około 325 godzin musiał stawiać czoła "huraganowi" w tunelu aerodynamicznym. Podczas wcześniejszych prac rozwojowych sportowy sedan Taycan spędził tam już 1500 godzin.



Także nowy tylny bagażnik rowerowy, zaprojektowany przez Porsche specjalnie dla wariantu Cross Turismo, przeszedł rygorystyczny program testów, obejmujący jazdę wyboistymi drogami oraz próby dynamiczne. Bagażnik wyznaczy nowe standardy w zakresie obsługi, ergonomii, bezpieczeństwa jazdy i stabilności. Jego szerokie szyny pozwolą na przewóz kilku rowerów elektrycznych.

Nowe Porsche Taycan Cross Turismo poszerza rodzinę serii modelowej



Jako sportowy sedan Taycan świętował swój udany debiut pod koniec 2019 r. Nowy wariant Cross Turismo łączy w sobie koncepcję "elektrycznych osiągów" Porsche - E-Performance - z jeszcze większą przydatnością na co dzień. To propozycja dla klientów prowadzących aktywny tryb życia. Taycan Cross Turismo pojawi się na europejskim rynku latem 2021 r.

Porsche z sukcesem rozpoczęło erę napędu całkowicie elektrycznego: w 2020 r. nabywcy odebrali ponad 20 tys. egzemplarzy Taycana. Obecnie model ten ma 70-proc. udział w sprzedaży wszystkich modeli Porsche w Norwegii, gdzie spalinowe samochody obłożone są horrendalnymi podatkami - na początku listopada przekazano tam jego tysięczny egzemplarz. W rezultacie sprzedaż Porsche w Norwegii wzrosła ponad dwukrotnie.

Taycan z napędem na tylne koła jest również rekordzistą Guinnessa w najdłuższym drifcie samochodem elektrycznym: pokonał "bokiem" bez przerwy dystans 42,171 kilometrów.



Cyfrowa światowa premiera pierwszego elektrycznego samochodu Porsche typu CUV (Cross Utility Vehicle, w wolnym tłumaczeniu "praktyczny crossover") odbędzie się już 4 marca.