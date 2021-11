Porsche Cayman GT4 RS zaprezentowane

Kluczowy element nowego modelu stanowi wolnossący 6-cylindrowy silnik znany z wyścigowego 911 GT3 Cup oraz seryjnego 911 GT3. Jednostka "rozkręca się" do 9000 obr./min. W porównaniu z Porsche 718 Cayman GT4 nowe 718 Cayman GT4 RS osiąga dodatkowe 80 KM (59 kW) mocy, co przekłada się na stosunek masy do mocy wynoszący 2,83 kg/KM (auto waży 1415 kg). Maksymalny moment obrotowy wzrósł z 430 do 450 Nm.

Do szczególnych cech Caymana GT4 RS należą wloty powietrza za szybami kierowcy i pasażera. 718 Cayman tradycyjnie ma tu małe boczne okna. Nowe wloty poprawiają przepływ powietrza , a jednocześnie pozwalają wytworzyć specjalny dźwięk tuż obok uszu podróżujących. Ponadto projektanci zachowali charakterystyczne, służące do chłodzenia silnika wloty powietrza przed tylnymi kołami.



Jak każde współczesne Porsche z rodziny RS nowe 718 GT4 RS jest dostępne wyłącznie z dwusprzęgłową skrzynią biegów Porsche (PDK) o 7 przełożeniach. Dzięki łopatkom kierowca może ręcznie wybierać przełożenia bez odrywania dłoni od kierownicy. Alternatywnie do dyspozycji jest przeprojektowana dźwignia zmiany biegów w konsoli środkowej.



Porsche 718 Cayman GT4 RS. Osiągi

Sportowo zestrojona przekładnia PDK o krótkich przełożeniach wraz z centralnie umieszczonym silnikiem są gwarancją wysokich osiągów - 718 Cayman GT4 RS rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,4 s (GT4 z PDK: 3,9 s) i rozwija prędkość maksymalną 315 km/h (GT4 z PDK: 302 km/h).

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Cayman GT4 RS waży tylko 1415 kg - z pełnym zbiornikiem paliwa i bez kierowcy, zgodnie z normą DIN. To o 35 kg mniej niż 718 GT4 ze skrzynią PDK. Wagę pojazdu zredukowano dzięki zastosowaniu elementów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP), takich jak maska oraz przednie błotniki. Masę zmniejszono także dzięki zastosowaniu lekkich wykładzin i ograniczeniu ilości materiału izolacyjnego. Ponadto tylną szybę wykonano z lekkiego szkła. Dążenie do wyeliminowania każdego zbędnego grama demonstrują lekkie panele drzwi z tekstylnymi pętlami do otwierania oraz schowkami w postaci siatek.

Porsche 718 Cayman GT4 RS. Aerodynamika

Z zewnątrz uwagę zwraca nowe, zamocowane na stałe tylne skrzydło z mocowaniami typu "łabędzia szyja" i aluminiowymi wspornikami. Jego wysoce efektywna konstrukcja wywodzi się z wyścigowego Porsche 911 RSR, a niedawno została po raz pierwszy zastosowana w seryjnym samochodzie Porsche - w nowym 911 GT3.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

W trybie Performance, zarezerwowanym do użytku na torach wyścigowych, 718 Cayman GT4 RS generuje o ok. 25% większy docisk niż wariant GT4, za co odpowiadają również zmniejszony o 30 mm prześwit (w porównaniu z 718 Cayman), wloty powietrza w przednich nadkolach, aerodynamicznie zoptymalizowana osłona podwozia wraz z tylnym dyfuzorem, przedni dyfuzor z licznymi stopniami regulacji oraz nowy przedni spojler z opływowymi bocznymi "łopatkami".



Lepsze osiągi samochodu to także zasługa modyfikacji podwozia. Regulowane, gotowe do jazdy torowej zawieszenie wyróżniają specyficzna dla odmiany RS konfiguracja amortyzatorów oraz zmodyfikowane nastawy sprężyn i stabilizatorów.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Porsche 718 Cayman GT4 RS. Cena

Dynamiczny design GT4 RS dodatkowo "podkręca" opcjonalny pakiet Weissach. Przednia pokrywa, wloty powietrza, osłona modułu układu dolotowego, górne elementy obudowy lusterek bocznych oraz tylny spojler mają wówczas wykończenie z włókna węglowego, a tytanowe końcówki układu wydechowego przypominają te z Porsche 935. Również zamontowana w tylnej części kabiny klatka bezpieczeństwa jest wykonana z tytanu.

Pakiet obejmuje też tapicerowaną materiałem Race-Tex górną sekcję deski rozdzielczej oraz duże logo Porsche na tylnej szybie. Ponadto w ramach pakietu Weissach, za dodatkową opłatą, zamiast 20-calowych kutych obręczy z aluminium można zamówić 20-calowe kute felgi z magnezu.

Wszystkie te ulepszenia względem 718 Cayman GT4 sprawiają, że GT4 RS jest najbardziej bezkompromisowym i "najostrzejszym" członkiem rodziny 718. W szczególności widać to po czasie okrążenia północnej pętli Nürburgringu. Podczas ostatniej fazy strojenia ustawień samochodu Jörg Bergmeister, ambasador marki Porsche, pokonał nim liczący 20 832 m długości tor w czasie 7:09,300 min. Krótszą wersję pętli o długości 20,6 km, która wcześniej służyła jako punkt odniesienia, GT4 RS przejechało w 7:04,511 min - czyli o 23,6 s szybciej niż 718 Cayman GT4.



Porsche 718 Cayman GT4 RS zostało podczas salonu samochodowego w Los Angeles. Samochód można już zamawiać w cenie od 731 tys. zł z VAT. Dostawy rozpoczną się w grudniu 2021 roku.