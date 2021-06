Porsche Cayenne Turbo GT z potężnym V8!

Porsche uzupełnia gamę Cayenne o skonfigurowane pod kątem osiągów Turbo GT.

Porsche uzupełnia gamę Cayenne o skonfigurowane pod kątem osiągów Turbo GT. Samochód łączy wyjątkową dynamikę jazdy z wysokim stopniem użyteczności na co dzień. Bazą dla jego właściwości jezdnych jest czterolitrowy silnik V8 biturbo o mocy 471 kW (640 KM) - to o 67 kW (90 KM) więcej niż w Cayenne Turbo Coupé - oraz maksymalnym momencie obrotowym 850 Nm (wzrost o 80 Nm).

Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 3,3 sekundy (o 0,6 s mniej), a prędkość maksymalna wynosi 300 km/h (o 14 km/h więcej).

Nowe Cayenne Turbo GT jest dostępne wyłącznie w postaci czteromiejscowego Coupé. Jego standardowe wyposażenie obejmuje wszystkie dostępne układy podwozia oraz opracowane specjalnie dla tego wariantu opony o wysokich osiągach. Zespół napędowy i podwozie mają unikalną konfigurację, dostrojoną specjalnie dla Cayenne Turbo GT. W rezultacie powstała harmonijna konstrukcja o doskonałych możliwościach na torze wyścigowym. Udowodnił to Lars Kern, kierowca testowy Porsche, który za kierownicą Cayenne Turbo GT okrążył liczącą 20 832 m długości północną pętlę Nürburgringu w czasie 7:38,9 min, ustanawiając nowy oficjalny rekord wśród SUV-ów.

W porównaniu z Cayenne Turbo Coupé nowe Turbo GT "siedzi" nawet o 17 mm bliżej nawierzchni. Z tego powodu zarówno pasywne komponenty podwozia, jak i aktywne układy sterujące zostały przeprojektowane i zoptymalizowane pod kątem osiągów oraz prowadzenia. Na przykład sztywność trzykomorowego zawieszenia pneumatycznego wzrosła nawet o 15%. Odpowiednio dostrojono też charakterystykę amortyzatorów Porsche Active Suspension Management (PASM) oraz zastosowanego tu wspomagania układu kierowniczego Plus, a także skrętnej tylnej osi.

Aktywna stabilizacja przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) korzysta teraz z oprogramowania szczególnie nastawionego na osiągi. Efekt: jeszcze większa stabilność w zakresie przechyłów i lepsze trzymanie się drogi, a także bardziej precyzyjne reakcje na skręt w szybciej pokonywanych zakrętach.

Dopasowano również działanie układu Porsche Torque Vectoring, który dopuszcza większe różnice w przekazywaniu momentu obrotowego na poszczególne koła. Na prowadzenie korzystnie wpływa też kompleksowo zoptymalizowana przednia oś. W porównaniu z Turbo Coupé przednie obręcze są o 1 cal większe, a ujemne pochylenie kół (tzw. negatyw) zwiększono o 0,45 stopnia. Cel: zapewnienie nowym 22-calowym wyczynowym oponom Pirelli P Zero Corsa, opracowanym specjalnie dla Turbo GT, większej powierzchni styku. Za hamowanie odpowiada dostępny w standardzie układ hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Podwójnie turbodoładowany silnik Cayenne Turbo GT jest obecnie najmocniejszą ośmiocylindrową jednostką Porsche. Najszerzej zakrojone modernizacje zostały przeprowadzone w zakresie napędu wału korbowego, turbosprężarek, bezpośredniego wtrysku paliwa, układów dolotowego i zasilania oraz chłodzenia powietrza doładowującego. Silnik V8 z Turbo GT różni się od jednostki Turbo Coupé zasadniczymi elementami, takimi jak wał korbowy, korbowody, tłoki, napęd łańcucha rozrządu oraz tłumiki drgań skrętnych.

Z uwagi na przyrost mocy - do 471 kW (640 KM), komponenty te zostały zaprojektowane z myślą o wyższych maksymalnych obciążeniach i lepszej dynamice jazdy. Zmodyfikowano również ośmiostopniową przekładnię Tiptronic S, która zmienia biegi szybciej, oraz układ Porsche Traction Management (PTM). Wprowadzono także dodatkowe chłodzenie skrzyni rozdzielczej cieczą.

Standardowo Cayenne Turbo GT otrzymuje unikalny sportowy układ wydechowy z centralnie umieszczonymi końcówkami. Na odcinku od środka pojazdu, włącznie z tylnym tłumikiem, jest on wykonany z lekkiego i szczególnie żaroodpornego tytanu. Dodatkową oszczędność masy uzyskano, pomijając środkowy tłumik.



Charakter Cayenne Turbo GT podkreślają unikalne elementy designu. Należą do nich charakterystyczny dla Turbo GT przedni zderzak z efektownym spojlerem i powiększonymi bocznymi wlotami powietrza. W widoku z profilu dominują konturowany dach z włókien węglowych oraz czarne poszerzenia nadkoli, a także 22-calowe obręcze kół GT Design w kolorze Neodyme. Boczne płaty z włókna węglowego, wzdłużnie przymocowane do spojlera dachowego, są specyficzne dla wariantu GT, podobnie jak wysuwany tylny spojler, który jest o 25 mm większy niż ten w Turbo. Zwiększa to siłę docisku przy maksymalnej prędkości samochodu nawet o 40 kg. Z tyłu uwagę zwraca również panel dyfuzora z włókien węglowych.

Seryjna specyfikacja obejmuje sportowe przednie fotele z ośmiokierunkową regulacją elektryczną oraz sportowy zestaw tylnych siedzeń z dwoma fotelami - wszystkie są charakterystyczne dla wariantu GT i wyróżniają się perforowanymi środkowymi panelami pokrytymi Alcantarą, kontrastowymi akcentami w kolorze Neodyme lub Arctic Grey oraz napisem "turbo GT" na zagłówku. Tak jak można oczekiwać od sportowego samochodu Porsche, wielofunkcyjna sportowa kierownica ma żółty pierścień na godzinie 12. W zależności od zamówionej specyfikacji wybrane listwy ozdobne mogą zyskać wykończenie w kolorze matowej czerni.



Wraz z Turbo GT do Cayenne trafia nowa generacja systemu informacyjno-rozrywkowego Porsche Communication Management (PCM) - wydajniejsza, z nowym interfejsem użytkownika i wyróżniająca się unowocześnioną logiką obsługi. Tak jak wcześniejsze wersje, PCM 6.0 jest w pełni kompatybilny z Apple CarPlay, a dodatkowo umożliwia dogłębną integrację z Apple Music i Apple Podcasty. Ponadto nowy system operacyjny obejmuje interfejs Android Auto - co oznacza, że pozwala na integrację wszystkich popularnych smartfonów.



Cayenne Turbo GT można już zamawiać. Wariant ten trafi do salonów w połowie września 2021 r. Ceny w Polsce zaczynają się od 963 000 zł brutto.

