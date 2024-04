Porsche Cayenne GTS po modernizacji ma nowy wygląd i mocniejszy silnik

Spis treści: 01 Porsche Cayenne GTS z mocniejszym silnikiem

GTS to skrót pochodzący od słów Gran Turismo Sport, który w Porsche oznacza mocne silniki i sportowe wrażenia z jazdy. Cayenne GTS jest teraz standardowo wyposażony w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z Porsche Active Suspension Management (PASM), a także w Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Zastosowana w Cayenne GTS technika dwuzaworowych amortyzatorów łączy dynamiczną sztywność zawieszenia z komfortem podczas spokojnej jazdy. Przednie zwrotnice wraz z łożyskami pochodzą z nieoferowanego w Europie wariantu Cayenne Turbo GT. W porównaniu do innych odmian linii modelowej Cayenne zwiększają one ujemne pochylenie kół (tzw. negatyw) o 0,58°, co poprawia prowadzenie w zakrętach.

Porsche Cayenne GTS z mocniejszym silnikiem

Kolejną wizytówką zmodernizowanego Porsche Cayenne GTS jest silnik 4.0V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Produkowana w Stuttgarcie-Zuffenhausen, jednostka przeszła modernizację, która zaowocowała przyrostem mocy: motor generuje obecnie 368 kW (500 KM), co w porównaniu z poprzednikiem oznacza dodatkowe 30 kW (40 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi teraz 660 Nm, o 40 Nm więcej niż wcześniej. Modernizacji poddano również 8-biegowej skrzynię Tiptronic S, dzięki czemu w trybach Sport i Sport Plus zmiana przełożeń następuje szybciej. W efekcie zmodernizowane Cayenne GTS przyspiesza do 100 km/h w 4,4 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 275 km/h.

Zdjęcie Porsche Cayenne GTS / materiały prasowe

Porsche Cayenne GTS. Stylistyka nadwozia

Porsche Cayenne GTS z zewnątrz można rozpoznać m.in. po czarnych napisach "GTS" po bokach i z tyłu samochodu, nowym przednim pasie z większymi wlotami powietrza chłodzącego, przyciemnionych reflektorach i tylnych światłach oraz czerwonych zaciskach hamulcowych. Ponadto elementy nadwozia wchodzące w skład standardowego pakietu Sport Design, takie jak osłony progów, przednie wstawki, i poszerzenia nadkoli, a także obramowania bocznych szyb mają teraz czarne wykończenie o wysokim połysku, podczas gdy w poprzednich wariantach GTS niektóre z tych części były lakierowane na kolor nadwozia.

Zdjęcie Porsche Cayenne GTS / materiały prasowe

Z kolei końcówki sportowego układu wydechowego, wcześniej czarne, zyskały ciemnobrązowe wykończenie. Charakterystyczny design wariantów z rodziny GTS uzupełniają 21-calowe felgi RS Spyder w kolorze antracytowej szarości.

Porsche Cayenne GTS. Wnętrze

We wnętrzu nowego Cayenne GTS dominuje materiał Race-Tex. Ta przypominająca zamsz tkanina pokrywa podsufitkę, podłokietniki i "boczki" drzwi, a także środkowe panele sportowych foteli. Boczne poduszki siedzeń są wydatniejsze, aby zapewnić jeszcze lepsze podparcie podczas pokonywania zakrętów. Lista standardowego wyposażenia obejmuje również sportową kierownicę GT z funkcją podgrzewania. Porsche oferuje też dwa alternatywne, dedykowane dla wariantów GTS pakiety wykończenia wnętrza.

Zdjęcie Porsche Cayenne GTS / materiały prasowe

Oprócz pakietu Sport Design, przyciemnianych reflektorów LED Matrix HD oraz pneumatycznego zawieszenia Cayenne GTS jest seryjnie wyposażone w nagłośnienie przestrzenne Bose oraz ambientowe oświetlenie. Odmiana Coupé standardowo oferuje ponadto nieruchomy szklany dach i adaptacyjnie wysuwany tylny spojler.

Na życzenie samochód można wyposażyć w sportowy układ wydechowy z centralnie umieszczonymi końcówkami w kolorze Dark Bronze. Jest on dostępny w ramach trzech różnych sportowych pakietów, zmniejszających masę własną. Obejmują one także lekki dach i tylny dyfuzor z włókna węglowego oraz mniejszą izolację akustyczną. W zależności od wyposażenia pakiety te mogą obniżyć masę własną samochodu nawet o 25 kg.

Zdjęcie Porsche Cayenne GTS / materiały prasowe

Porsche Cayenne GTS. Ceny

W Polsce zmodernizowane Porsche Cayenne GTS z nadwoziem SUV jest oferowane od 677 000 zł., a Coupe - od 693 000 zł. Obydwa warianty można zamawiać już w salonach Porsche, Dostawy w Europie rozpoczną się latem.