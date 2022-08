Porsche 911 GT3 RS - auto wyścigowe z homologacją drogową

Spis treści: 01 Porsche 911 GT3 RS - rozwiązania prosto z toru

02 Porsche 911 GT3 RS - skrzydło rządzi

03 Porsche 911 GT3 RS - hamowanie kluczem do sukcesu

04 Porsche 911 GT3 RS - masa i jeszcze raz masa

W tym aucie nie ma przypadków i nie wybacza ono błędów. Porsche 911 GT3 RS to maszyna na wskroś wyczynowa i bezkompromisowa, a jednak dopuszczona do ruchu ulicznego.

Porsche 911 GT3 RS - rozwiązania prosto z toru

Filozofię, z jaką tworzone było najnowsze 911 GT3 RS można streścić w trzech słowach: aerodynamika, przyczepność, osiągi. Każdy z tych czynników łączy się ze sobą, a efektem mają być piorunujące osiągi i wrażenia z jazdy.

Rozwiązaniem technologicznym zaczerpniętym wprost z aut wyścigowych, jest zastosowanie jednej, centralnej chłodnicy. Zajęła ona miejsce, które w klasycznych, cywilnych wersjach 911-tki przeznaczone jest na bagażnik. Aktywna aerodynamika z przodu pojazdu i na tylnym skrzydle zapewnia 409 kg docisku przy prędkości 200 km/h. Z kolei przy prędkości 285 km/h generowane jest 860 kg docisku.

Porsche 911 GT3 RS 2023 1 / 15 Porsche 911 GT3 RS Źródło: materiały prasowe udostępnij

Kolejnym rozwiązaniem zapożyczonym z samochodów wyścigowych jest szeroki zakres regulacji zawieszenia. Niby nie jest to nic nowego, ale sposób w jaki się to odbywa i zakres regulacji - już tak. W Porsche 911 GT3 RS możemy wybrać jeden z trzech trybów jazdy - Normal, Sport i Track. W tym ostatnim przy pomocy dedykowanych przycisków na kierownicy możemy na bieżąco regulować dobicie i odbicie zawieszenia, osobno dla przedniej i tylnej osi. Z kolei pokrętłem umieszczonym na kierownicy możemy sterować pracą układu różnicowego. Wszystko, co robi kierowca, jest w czytelny sposób ukazane na wyświetlaczu.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS / materiały prasowe

Porsche 911 GT3 RS - skrzydło rządzi

Jednak elementem, które w pierwszej kolejności przykuwa uwagę, kiedy patrzymy na nowe GT3 RS, jest bez wątpienia monstrualne tylne skrzydło. Monstrualne, ponieważ w stosunku do poprzednika urosło ono w każdą stronę. Jest ono złożone z dwóch części i ma konstrukcję tzw. szyi łabędzia.

Pierwszy raz w historii w modelu drogowym zastosowano system DRS. Pozwala on za pomocą jednego przycisku tak ustawić elementy aerodynamiczne, aby na prostych odcinkach toru możliwie najbardziej zmniejszyć opory powietrza i zapewnić maksymalną prędkość.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS / materiały prasowe

Ponadto tylne skrzydło pełni rolę hamulca aerodynamicznego. Podczas mocnego hamowania skrzydło ustawia się prawie do pionu, a przednie elementy aerodynamiczne się zamykają, aby jak bardziej wspomóc pracę hamulców.

Porsche 911 GT3 RS - hamowanie kluczem do sukcesu

No właśnie - hamowanie. Nowe GT3 rozpędzi się maksymalnie do 295 km/h, a osiągnięcie pierwszej "setki" zajmie mu jedynie 3,2 sekundy. Aby bezpiecznie się zatrzymać z takich prędkości oraz walczyć o ułamki sekund na torze, inżynierowie Porsche popracowali także nad układem hamulcowym.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS / materiały prasowe

Na przedniej osi wylądowały aluminiowe, 6-tłoczkowe zaciski i tarcze o średnicy 408 mm. Każdy z sześciu tłoczków ma także zwiększoną średnicę - z 30 do 32 mm. O 2 mm wzrosła także grubość tarcz, która teraz wynosi 36 mm. Na tylnej osi znajdziemy tarcze o średnicy 380 mm i 4-tłoczkowe zaciski.

Jak by tego było mało, opony w GT3 RS mają rozmiar 275/35 R 20 z przodu i 335/30 R21 z tyłu. Jeśli dla kogoś i taki zestaw to za mało, opcjonalnie może sobie zamówić ceramiczno-kompozytowe tarcze hamulcowe o średnicy 410 mm z przodu i 390 mm z tyłu. Ich podziwianie ułatwiają seryjne kute felgi z centralną nakrętką.

Porsche 911 GT3 RS - masa i jeszcze raz masa

Na nic nie zdałyby się wielkie hamulce czy 525 KM generowanych przez 4-litrowego, 6-cylindrowego, wolnossącego boxera, gdyby nie niska masa samochodu. Gotowe do jazdy GT3 RS waży jedynie 1450 kg, co jest zasługą szerokiego zastosowania wzmacnianych włókien węglowych. Wykonano z nich np. drzwi, dach, przednią maskę i błotniki. Z włókna węglowego wykonane są także kubełkowe fotele.

Jednak i na tym polu Porsche pozostawia wybór swoim klientom. Wykupując pakiet Weissach dostajemy jeszcze więcej karbonu (na lusterkach, drzwiach i skrzydle). Otrzymujemy także wykonaną ze wspomnianych wzmocnionych włókien węglowych klatkę bezpieczeństwa, która jest o 6 kg lżejsza od swojego stalowego odpowiednika. Pakiet Weissach obejmuje także łopatki zmiany biegów z magnezu i wykonane w pochodzącej z wyścigów technice magnetycznej, zapewniające jeszcze lepsze wyczucie podczas zmiany przełożeń.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS / materiały prasowe

Opcjonalnie w ramach tego parkietu możemy zamówić jeszcze magnezowe felgi, które obniżają wagę pojazdu o kolejne 8 kg.

Porsche 911 GT3 RS w wersji podstawowej to wydatek 1 232 000 zł. Pełny pakiet Weissach to 187 183 zł, a jeśli chcemy dokupić magnezowe felgi musimy wydać kolejne ponad 21 tys. zł na... skórzane wykończenie wnętrza. Ponadto aby wykupić pakiet Weissach musimy najpierw zapłacić 979 zł za pakiet Clubsport zawierający większą gaśnicę.

