Spis treści: 01 Porsche 911 Carrera T – lżejsze, ale wolniejsze od Carrery. Dlaczego?

02 Porsche 911 Carrera T wyróżnia się czarnymi i szarymi detalami

03 Porsche 911 Carrera T. Nie brakuje wyposażenia opcjonalnego

04 Porsche 911 Carrera T już dostępne. Jaka cena?

Litera T w świecie Porsche znana jest od ponad 50 lat. Pierwszy raz użyto jej w 1968 roku przy homologacji modelu 911 T jako auta turystycznego. Samochód oferowany był do 1973 roku. W 2017 roku Porsche postanowiło wskrzesić wariant T i zaprezentowało Carrerę T generacji 991. Teraz pojawiła się nowa odsłona.

Porsche 911 Carrera T – lżejsze, ale wolniejsze od Carrery. Dlaczego?

Nowe Porsche 911 Carrera T plasuje się między modelami Carrera i Carrera S i czerpie z obu tych aut.

Z podstawowej wersji bierze sześciocylindrowy silnik biturbo generujący moc 283 kW (385 KM) i 450 Nm momentu obrotowego. Tym co ją wyróżnia jest niska masa. Auto może rozpędzić się od zera do "setki" w 4,5 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 291 km/h. Czyli o 0,3 sekundy gorzej w czasie do 100 km/h i 2 km/h mniej, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, niż zwykła Carrera.

Reklama

Co ciekawe samochód ma być lżejszy niż Carrera. Pozbyto się Pozbyto się tylnych siedzeń i zastosowano lżejsze szyby oraz akumulator. Carrera T waży 1 470 kg. Porsche chwali się, że to o 35 kg mniej w porównaniu do zwykłej Carrery z 8-biegową skrzynią PDK. Dlaczego zatem wersja T jest wolniejsza? W przeciwieństwie do zwykłej Carrery, sprzedawana jest z siedmiobiegową przekładnią manualną. I ten detal decyduje o różnicy w wynikach przyspieszenia.

Znane z Carrery S wyposażenie standardowe z manualną skrzynią biegów wzbogacono Porsche Torque Vectoring z mechaniczną blokadą tylnego dyferencjału. Ponadto w standardzie znajdzie się np. obniżone o 10 mm zawieszenie PASM, które w Carrerze S jest opcjonalne.

Porsche 911 Carrera T wyróżnia się czarnymi i szarymi detalami

Oczywiście zmiany dotyczą również strony wizualnej.

Zdjęcie W Porsche 911 Carrera T nie brakuje detali w szarym i czarnym kolorze. / Porsche / materiały prasowe

Na zewnątrz znajdziemy szare detale (przykładowo górna i dolna listwa lusterek, logo na drzwiach czy listwy na grillu pokrywy silnika). Ponadto końcówki sportowego wydechu mają czarny kolor z wykończeniem na wysoki połysk.

Zdjęcie Wnętrze Porsche 911 Carrera T. / Porsche / materiały prasowe

Wewnątrz również nie brakuje czarnych wstawek, które mają podkreślić charakter auta.

Porsche 911 Carrera T. Nie brakuje wyposażenia opcjonalnego

Oczywiście chętni mogą urozmaicić swoją Carrerę T poprzez zainteresowanie się różnego rodzaju opcjami. Przykładowo opcjonalnie dostępne są kubełkowe fotele, pakiet z wykończenia wnętrza, w którym znajdzie się więcej elementów wykończonych skórą, skrętna tylna oś, czy ośmiobiegowa skrzynia automatyczna PDK.

Porsche 911 Carrera T 1 / 18 Porsche 911 Carrera T Źródło: materiały prasowe Autor: Porsche udostępnij

Ponadto nabywcy Carrery T mają możliwość skorzystania z programu Paint to Sample, który pozwala na wybór spośród ponad 110 odcieni, jakie może zyskać auto.

Porsche 911 Carrera T już dostępne. Jaka cena?

Chętni na auto już mogą składać zamówienia. Oczywiście taka zabawa nie należy do tanich. Porsche 911 Carrera T w bazowej wersji kosztuje 616 tys. złotych. Dostawy rozpoczną się w lutym przyszłego roku.

***