Pierwsze zdjęcie nowego Mitsubishi Outlander. Ten SUV ma zadatki na hit

I to właśnie ten fakt aktualizacji modelu sprawia, że Mitsubishi prezentuje teaser, a nie pełnowartościowe zdjęcie. O takie:

Zdjęcie Mitsubishi wciąż ukrywa wygląd nowego Outlandera / materiały prasowe

Za to obecnie sprzedawany za Oceanem model wyglada tak:



Zdjęcie Mitsubishi Outlander w wersji oferowanej w USA / materiały prasowe

Co wiemy o nowym Mitsubishi Outlander?

W Stanach oferowana jest odmiana spalinowa z wolnossącym silnikiem o pojemności 2,5 litra produkcji Nissana (PR25DD) oraz hybryda plug-in oparta o jednostkę 2.4 produkcji Mitsubishi (4B12). I tę jednostkę zobaczymy w Europie. Jednak w związku z koniecznością dostosowania auta do europejskich wymogów, będzie miała zapewne inne parametry, niż amerykańska.

Można z przymróżeniem oka stwierdzić, że nowe Mitsubishi Outlander PHEV to auto elektryczne, ale na benzynę. Silnik spalinowy służy do produkowania energii potrzebnej do nakłonienia silników elektrycznych do napędzania wszystkich kół. Tak, silników, bo w aucie są dwa - jeden o mocy 115 KM napędzający koła przednie i jeden, o mocy 136 KM, kręcący tylnymi. Silnik spalinowy o mocy 135 KM może napędzać bezpośrednio koła (wyłącznie przednie, nie ma połączenia z tylnymi), ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza, to jazda z prędkościami autostradowymi, gdy bardziej "opłaca się" przekazywać całość energii z silnika spalinowego na koła. Druga - to gwałtowne przyspieszanie, gdy bateria nie jest w stanie w pełni obsłużyć obu silników. Oddaje energię z mocą do 160 kW, a silniki pod pełnym obciążeniem potrzebują jej więcej (do 185 kW), więc z pomocą przychodzi jednostka spalinowa.

Zasięg hybrydowego Outlandera na prądzie

Według wstępnych szacunków, bateria o pojemności 20 kWh powinna wystarczyć na pokonanie ok. 80 kilometrów. Pewność zyskamy po publikacji homologowanych danych technicznych dla europejskiej odmiany. To powinno nastąpić w dniu premiery. Warto przypomnieć, że taką pojemność miały baterie pierwszych aut elektrycznych. Dziś, jako element składowy napędu hybrydowego, pozwalający na korzystanie z pojazdu na co dzień w trybie elektrycznym, takie spore baterie mocno podnoszą atrakcyjność hybryd. Mitsubishi Outlander w takiej postaci może być naprawdę atrakcyjnym kąskiem.

Kiedy nowe Mitsubishi Outlander będzie w salonach?

Premiera modelu będzie miała miejsce 1 października. Pod koniec roku ruszy produkcja. Pierwszych samochodów w Polsce powinniśmy się więc spodziewać na początku przyszłego roku. Cena? Jeszcze nie znana.