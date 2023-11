Peugeot e-Traveller po lifitngu. Do 350 km zasięgu na jednym ładowaniu

Spis treści: 01 Peugeot e-Traveller po liftingu. Nowe logo i sygnatura świetlna

02 Peugeot e-Traveller - wnętrze

03 Peugeot e-Traveller po liftingu z zasięgiem do 350 km

04 Peugeot e-Traveller w wariancie pięcio- i dziewięcioosobowym

Peugeot e-Traveller po liftingu. Nowe logo i sygnatura świetlna

Zmodernizowany Peugeot e-Traveller został pod kątem stylistycznym dostosowany do obecnego języka stylistycznego francuskiego producenta. Mamy tutaj zmieniony grill, na którym znajduje się nowe logo marki i nowe reflektory LED z sygnaturą świetlną, mającą przypominać ślady pazurów. Zmianom uległ również zderzak.

Peugeot e-Traveller - wnętrze

Modernizacja dotknęła również wnętrze. 10-calowy wyświetlacz cyfrowych zegarów jest teraz wyposażeniem standardowym. Oprócz informacji dotyczących przepływu energii czy poziomu naładowania akumulatora, kierowca będzie mógł liczyć również na wskazówki dotyczące nawigacji. Ponadto e-Traveller wyposażony będzie w 10-calowy ekran do obsługi systemu multimediów. System infotainment możemy połączyć z telefonem bezprzewodowo, za pomocą Apple CarPlay i Android Auto.

Reklama

Na desce rozdzielczej pojawiła się nowa dźwignia zmiany biegów.

Peugeot e-Traveller wyposażony jest również w pakiet systemów wspomagania jazdy, na który składają się m.in. wykrywanie zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości czy asystent utrzymania pasa ruchu.

Peugeot e-Traveller po liftingu z zasięgiem do 350 km

Zmodernizowany Peugeot e-Traveller dostępny jest z silnikiem o mocy 136 KM i momencie obrotowym 260 Nm. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 130 km/h.

Kierowcy będą mieli wybór, jeśli chodzi o akumulatory. Do wyboru są dwa - o pojemności 50 kWh i 75 kWh. Pierwszy z nich ma zapewniać zasięg do 224 km, a drugi - do 350 km. Producent zaznacza, że chodzi wartości te dotyczą cyklu mieszanego (według norm WLTP). Ponadto oba akumulatory są obecnie w trakcie procesu homologacji.

Dla porównania, e-Traveller przed modernizacją dostępny jest również z dwoma akumulatorami o pojemności 50 kWh lub 75 kWh. W pierwszym wariancie zasięg wynosi 230 km, w drugim - 330 km.

Zdjęcie Podobnie jak przed modernizacją, Peugeot e-Traveller będzie oferowany z dwoma wariantami akumulatora trakcyjnego. / materiały prasowe

Standardowe wyposażenie stanowi ładowarka o mocy 7,4 kW, opcjonalnie dostępna jest o mocy 11 kW. Korzystając ze stacji ładowania prądem stałym o mocy 100 kW uzupełnienie energii z 5 proc. do 80 proc. ma zajmować 38 minut (w przypadku mniejszego akumulatora) i 45 minut (w przypadku akumulatora o pojemności 75 kWh).

Jeśli natomiast skorzystamy z WallBox-a o mocy 11 kW pełne naładowanie ma potrwać 4 godziny i 50 minut (akumulator 50 kWh), albo 7 godzin i 30 minut (akumulator 75 kWh). W przypadku ładowania z mocą 7,4 kW pełne naładowanie akumulatora ma zająć 6 godzin i 43 minuty (akumulator 50 kWh) oraz 11 godzin i 20 minut (akumulator 75 kWh).

Peugeot e-Traveller w wariancie pięcio- i dziewięcioosobowym

Peugeot e-Traveller oferowany jest w dwóch wariantach nadwozia: Standard (4,98 m) i Long (5,33 m). W zależności od wersji oferować on może pięć lub nawet dziewięć miejsc. W odmianie dziewięcioosobowej Peugeot e-Traveller oferuje bagażnik o pojemności 1,5 tys. litrów. W przypadku odmiany pięcioosobowej rośnie ona do 3 tys. litrów. Jeśli natomiast pozostawimy wyłącznie fotele w pierwszym rzędzie, będziemy mieli do dyspozycji przestrzeń bagażową wynoszącą 4,9 tys. litrów.