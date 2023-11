Peugeot E-Rifter po liftingu. Większy zasięg to tylko początek

Spis treści: 01 Peugeot liderem elektryfikacji do 2025 roku

02 Peugeot E-Rifter po liftingu. Większy zasięg i więcej charakteru

03 Peugeot E-Rifter po liftingu. Wszechstronność na dwa sposoby

04 Peugeot E-Rifter po liftingu. Osiągi i zasięg

05 Peugeot E-Rifter po liftingu. Ceny i dostępność

Peugeot liderem elektryfikacji do 2025 roku

Peugeot chce zostać liderem na rynku producentów modeli elektrycznych już w 2025 roku. Obecnie w europejskiej gamie modelowej francuskiego producenta jest dziewięć osobowych modeli o napędzie w pełni elektrycznym oraz trzy bezemisyjne auta dostawcze.

Peugeot E-Rifter po liftingu. Większy zasięg i więcej charakteru

Jedną z nowości jest Peugeot E-Rifter po liftingu. Ten kombivan w elektycznym wydaniu po modernizacji dysponuje zasięgiem do 320 km zasięgu (wcześniej do 280 km) i prezentuje się lepiej z zewnątrz, a także i w kabinie.

Kuracja odmładzająca przyniosła zupełnie nowy, bardziej dynamiczny przód ze światłami LED do jazdy dziennej w kształcie kocich pazurów i nowym grillem z umieszczonym centralnie logo oraz przemodelowane światła tylne. W ofercie pojawiły się także żywsze kolory nadwozia tj. Zielony Sirkka i Niebieski Kiama.

Nowy Peugeot E-Rifter po liftingu (2024) 1 / 9 Nowy Peugeot E-Rifter po liftingu (2024) Źródło: materiały prasowe Autor: Peugeot

Lifting Peugeota E-Rifter to również pojawienie się bezprzewodowej ładowarki, większa ilość gniazd ładowania (2 USB-C, 1 USB-A i gniazdo 230 V), bardziej ergonomiczny projekt kokpitu i-Cockpit, lepsze materiały i większy, 10-calowy ekran dotykowy. Nowością jest także kompaktowa, wielofunkcyjna kierownica oraz nowe systemy wspomagania jazdy.

Peugeot E-Rifter po liftingu. Wszechstronność na dwa sposoby

Peugeot E-Rifter po liftingu debiutuje w 5 i 7-osobowej odmianie oraz dwóch wersjach nadwozia - Standard (4,40 m) i Long (4,75 m). Ta dłuższa posiada zarówno dłuższy rozstaw osi jak i większy tylny zwis, co przekłada się na większą przestronność wnętrza.

Pojemność przestrzeni bagażowej wynosi od 775 litrów, do wysokości tylnej półki w 5-miejscowej wersji Standard, aż do 4000 litrów do wysokości dachu przy złożonych siedzeniach w wersji Long. Na pokładzie mamy wiele schowków o łącznej pojemności do 186 litrów zależnie od wersji. Przewóz długich przedmiotów jest ułatwiony dzięki chowanemu w podłodze fotelowi pasażera z przodu.

Zdjęcie Nowy Peugeot E-Rifter po liftingu (2024) / Peugeot

Peugeot E-Rifter po liftingu. Osiągi i zasięg

Modyfikacje napędu pozwoliły inżynierom zwiększyć maksymalny zasięg Peugeota E-Rifter po liftingu do 320 kilometrów. Za napęd przedniej osi niezmiennie odpowiada motor elektryczny generujący 130 KM (100 kW) i 270 Nm. Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi 11,2 sekundy, zaś prędkość maksymalna to 135 km/h.

Zgodnie z obietnicami producenta, akumulator elektrycznego kombivana o użytecznej pojemności 50 kWh, naładujemy prądem stałym o maksymalnej mocy 100 kW (DC) od 0 do 80 proc. w 30 minut. Z wykorzystaniem opcjonalnej ładowarki pokładowej (11 kW) pełne naładowanie zajmuje 5 godzin, zaś z wykorzystaniem standardowej ładowarki pokładowej (7,4 kW) naładowanie baterii do pełna zajmuje 7,5 godziny. Z domowego gniazda (16 A) proces ładowania zajmie 15 godzin.

Zdjęcie Nowy Peugeot E-Rifter po liftingu (2024) / Peugeot

Peugeot E-Rifter po liftingu. Ceny i dostępność

Nie podano jeszcze polskich cen Peugeota E-Rifter oraz kiedy pierwsze odświeżone egzemplarze pojawią się na polskich drogach. Wersja sprzed liftingu oferowana obecnie w polskich salonach kosztuje od 181 600 zł (brutto) w krótkiej wersji nadwozia i wersji wyposażenia Active Pack. Ceny większej odmiany Long w wersji Active Pack zaczynają się od 188 600 zł.