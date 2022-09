Nowe samochody Produkcja nowego BMW serii 7 wystartowała. Do wyboru szeroka paleta napędów

Luksusowy SUV jest drugim w historii samochodem w całości zaprojektowanym przez sportowy oddział BMW M. Jego pierwszym modelem było pochodzące z 1978 roku coupe o nazwie M1. Kolejne auta ze znaczkiem M powstawały już jako wzmocnione wersje modeli BMW.

BMW XM - motor V8 oraz silnik elektryczny

BMW XM został wyposażony w specjalnie opracowany napęd M Hybrid, który generuje moc systemową 653 KM, wytwarzaną wspólnie przez silnik spalinowy i napęd elektryczny. Cały układ bazuje na nowym silniku V8 z najnowocześniejszą technologią M TwinPower Turbo. Silnik o pojemności 4,4 l wyposażony jest w międzyrzędowy kolektor wydechowy i zoptymalizowaną separację oleju.

Reklama

Wsparciem jednostki jest motor elektryczny zintegrowany z 8-stopniową skrzynią M Steptronic. Systemowy moment obrotowy napędu M HYBRID wynosi 800 Nm i jest generowany wspólnie przez silnik spalinowy o wartości do 650 Nm i silnik elektryczny o wartości do 280 Nm.

Zdjęcie BMW XM zaprezentowane / materiały prasowe

BMW XM - imponujące osiągi

Powyższe połączenie skutkuje potężnym, spontanicznym oddawaniem mocy we wszystkich zakresach obrotów. BMW XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s, a towarzyszy temu energiczne niezwykłe dla ośmiocylindrowego silnika brzmienie sportowego układu wydechowego. Ma on elektryczne, płynnie sterowane klapy oraz - po raz pierwszy w modelu BMW M - sześciokątne, ułożone jedna nad drugą podwójne końcówki rur wydechowych.

Moc obu silników jest przenoszona na drogę za pośrednictwem napędu na wszystkie koła M xDrive, który w trybie ma wyraźnie odczuwalną większą transmisję na tylną oś. Dodatkowo dostępny jest tryb 4WD Sand stworzony specjalnie do jazdy po wydmach i temu podobnym terenie. W pełni adaptacyjnie działa również sportowy mechanizm różnicowy M na tylnej osi.

Gdyby tego było mało, BMW już teraz zapowiedziało wariant BMW XM o nazwie Label Red. Będzie to najmocniejszy seryjny samochód w historii BMW M GmbH z homologacją drogową. Jego łączna moc systemowa wyniesie nawet 748 KM, a moment obrotowy dojdzie do 1000 Nm.

BMW XM 1 / 17 BMW XM Źródło: udostępnij

BMW XM - wygląd robi wrażenie

Stylistyka zewnętrzna modelu wpasowuje się w dotychczasowe trendy niemieckiego producenta. Duże proporcje, mocne kontury, dynamicznie wydłużona sylwetka, a także gigantyczny grill, tworzą wrażenie, że model aż kipi siłą i agresją. Przy tym wszystkim już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z niezmiernie luksusowym samochodem.

Przód pojazdu ma dwuczęściowe reflektory, atrapę chłodnicy BMW ze złotym obramowaniem i oświetleniem konturowym dookoła, a także duże wloty powietrza. W widoku bocznym złoty pasek akcentowy nawiązuje do czarnych listew karoserii BMW M1. Kolejne historyczne zapożyczenia to dwa logo BMW wygrawerowane w mocno pochylonej tylnej szybie i efektowna struktura trójwymiarowych lamp tylnych. Również obręcze kół M ze stopów lekkich charakteryzują się ekskluzywnym wyglądem i mierzą standardowo 21 cali, a opcjonalnie do 23 cali.

Przepych jest widoczny także we wnętrzu. Duża ilość miejsca, wysokiej jakości materiały i ekstrawagancki wygląd sprawiają, że tylna część kabiny BMW XM prezentuje się niczym ekskluzywna salonka. Komfort jazdy zapewniają podgrzewane oparcia sięgające daleko na boczne strefy i charakterystyczne dla tego modelu poduszki.

Wyjątkowo niezwykle prezentuje się podsufitka z trójwymiarową pryzmatyczną strukturą, obramowanie przypominające passe-partout i oświetlenie ze 100 diodami. Cztery warianty wyposażenia i nowa skóra Vintage na górnej części deski rozdzielczej i boczkach drzwi umożliwiają indywidualizację wnętrza.

Zdjęcie BMW XM zaprezentowane / materiały prasowe

BMW XM - zatrzęsienie technologii

Jak przystało na flagowego SUV-a marki, BMW XM wyposażone jest standardowo i opcjonalnie w największy wybór systemów wspomagania kierowcy, jaki kiedykolwiek oferował niemiecki producent. Standardowe wyposażenie obejmuje system asystujący kierowcy, w tym ostrzeganie przed kolizją czołową, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z naprowadzaniem na pas z asystą kierowania, asystenta omijania, asystenta skupienia oraz wskazanie ograniczeń prędkości. Opcjonalny system asystujący kierowcy Professional oferuje aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go oraz m.in. asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, automatycznego asystenta ograniczeń prędkości oraz aktywną nawigację.

W standardzie jest również asystent parkowania Plus. Oprócz asystenta cofania obejmuje funkcje Park View, Panorama View z przodu i z tyłu oraz 3D View.

BMW XM - produkcja i dostępność

BMW XM będzie produkowane w od grudnia 2022 roku w amerykańskich zakładach BMW Group w Spartanburgu. Pierwsze modele trafią do sprzedaży na wiosnę 2023 roku. Na polskiej stronie producenta został już uruchomiony konfigurator pojazdu - ceny bazowego wariantu zaczynają się tam od 935 000 zł. Na obecną chwilę klient może przebierać pomiędzy siedmioma różnymi lakierami, czterema rodzajami felg, a także zdecydować się na doposażenie samochodu w pakiet M Driver, który zwiększa prędkość maksymalną ze standardowych 250 km/h do 270 km/h.

***