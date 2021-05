Oto nowy SUV Fiata! Pomożesz w wyborze nazwy?

Auto, nazwane póki co SuvFiat, będzie z pewnością powiewem świeżości w gamie włoskiego producenta. Niestety nie mamy do końca dobrych wiadomości dla polskich kierowców. Chociaż kto wie...

Zdjęcie SuvFiat /

Reklama

Producenci ​Trzy nowe samochody "made in Poland"

Nowy model jest SUVem segmentu B, więc wiele osób automatycznie widzi w nim duchowego następcę Punto. Nie jest to wniosek nieuprawniony, ponieważ wielu producentów przechodzi w stronę pseudoterenówek, jako aut cieszących się większą popularnością od klasycznych modeli. Chociaż zwykły miejski hatchback też nie jest wymierającym gatunkiem, ale może zostawmy ten wątek...

Reklama

Nowy Fiat bazuje na nowej platformie MLA, która ma zapewniać wyższy komfort i bezpieczeństwo, niż wcześniej wykorzystywane. Ma także pozwolić na stosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Szczegółów póki co brak. Mówi się jedynie, że pod maskę trafi wolnossąca jednostka 1,3 l o mocy 109 KM oraz doładowana 1,0 l, generująca 125 KM.



Osoby znające najnowszą ofertę Fiata zwróciły z pewnością uwagę, że o ile pojemności silników są znajome, to moce już nie. Wynika to z faktu, że SuvFiat będzie modelem przeznaczonym na rynek południowoamerykański i pojawi się w Brazylii we wrześniu. To ta zła wiadomość. Dobra natomiast jest taka, że koncern FCA (czy właściwie teraz już Stellantis), zapowiedział już, produkcję takich SUVów w tyskiej fabryce. Niewykluczone więc, że zaprezentowany właśnie model lub jego nieco zmieniona wersja, trafi także do Europy. Warto przypomnieć w tym miejscu model Palio Weekend (oraz bazującą na nim Sienę), który był przecież odmianą Palio hatchbacka, zaprojektowanego w Brazylii, a który powstawał także w Tychach.

Zdjęcie SuvFiat /

Możliwe więc, że model o nazwie, na którą można teraz głosować, zobaczymy także w Polsce. Do wyboru jest: Domo, Pulse oraz Tuo. Która was najbardziej przekonuje?



Nowy SUV Fiata powinien nazywać się: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Nowy SUV Fiata powinien nazywać się: Domo 33% Pulse 67% Tuo 0%

głosów: 6

***