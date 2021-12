Premiery Opel Astra szóstej generacji Samochód będzie dostępny m.in. z dwoma wersjami napędu hybrydowego z możliwością doładowania z zewnętrznego źródła prądu (plug-in), jako pierwsze zelektryfikowane kombi Opla.

Pod maskę nowej Astry Sports Tourer trafią też silniki benzynowe i wysokoprężne o mocy od 81 kW (110 KM) do 96 kW (130 KM). W przypadku wersji hybrydowej plug‑in moc systemowa wyniesie do 165 kW (225 KM). W pojazdach z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi standardowo montowana będzie przekładnia sześciobiegowa, natomiast ośmiobiegowy automat stanowi opcję w połączeniu z mocniejszymi jednostkami i zelektryfikowaną hybrydą plug‑in.

Nowa Astra Sports Tourer ma 4642 mm długości, 1860 mm szerokości i 1480 mm wysokość. Za sprawą wyjątkowo krótkiego przedniego zwisu samochód jest o 60 mm krótszy od poprzedniej generacji, ale ma znacznie większy rozstaw osi, wynoszący 2732 mm (+70 mm). Wymiar ten jest zwiększony o 57 mm w porównaniu z Astrą hatchback.

Reklama

Opel Astra Sports Tourer. Ruchoma podłoga "Intelli-Space"

Bagażnik nowej Astry Sports Tourer oferuje nawet ponad 608 litrów pojemności przy rozłożonych tylnych siedzeniach i nawet ponad 1634 litrów po ich złożeniu. Ponadto po złożeniu oparć tylnej kanapy dzielonej w proporcji 40:20:40 (wyposażenie standardowe) podłoga części bagażowej jest zupełnie płaska. Nawet w wersji hybrydowej plug‑in z litowo-jonowym akumulatorem pod podłogą bagażnik ma odpowiednio ponad 548 lub 1574 litrów pojemności.

Opel Astra Sports Tourer 1 / 16 Opel Astra Sports Tourer Źródło: udostępnij

W pojazdach napędzanych wyłącznie silnikami spalinowymi przestrzeń bagażową optymalizuje opcjonalna ruchoma podłoga "Intelli-Space". Jej położenie można regulować jedną ręką, zmieniając wysokość lub blokując pod kątem 45 stopni. Dla jeszcze większej wygody zwijaną osłonę przestrzeni bagażowej można schować pod wyjmowaną podłogą ustawioną nie tylko w górnym, ale i w dolnym położeniu.

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer /

Tylna klapa może otwierać się i zamykać automatycznie w reakcji na ruch stopą pod tylnym zderzakiem.

Opel Astra Sports Tourer z Opel Vizorem i Pure Panelem

Nowa stylizacja przedniej części nadwozia, nazwana Opel Vizor jest zgodna ze wzornictwem Opel Compass, w którym osie pionowe i poziome - ostre załamanie maski silnika i światła do jazdy dziennej stylizowane na skrzydła - łączą się pośrodku z emblematem "Opel Blitz". Vizor obejmujący cały przedni pas integruje elementy technologiczne, takie jak adaptacyjne reflektory pikselowe Intelli-Lux LED® i przednią kamerę.

Z tyłu powtórzono wzornictwo Opel Compass. Oś pionową wyznacza w tym przypadku centralnie umieszczone logo z błyskawicą oraz wysoko zamontowane trzecie światło hamowania, zaś oś pozioma to mocno zwężone klosze tylnych lamp. Są one identyczne jak w pięciodrzwiowym hatchbacku, co podkreśla rodzinne podobieństwo obu wersji Astry.

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer /

We wnętrzu w pełni cyfrowy Pure Panel jest minimalistyczny. Poszczególnymi funkcjami steruje się poprzez panoramiczny ekran dotykowy. Nieliczne fizyczne przełączniki służą do regulacji ważnych ustawień, w tym klimatyzacji. Wyeliminowano także zbędne kable, gdyż już od wersji podstawowej najnowsze systemy multimediów i łączności umożliwiają bezprzewodowe podłączenie kompatybilnych smartfonów przez Apple CarPlay i Android Auto.

Opel Astra Sports Tourer z reflektorami Intelli-Lux LED

Nowa Astra Sports Tourer wprowadza też szereg nowych technologii do segmentu kompaktowych kombi. Jedną z nich jest najnowsza wersja adaptacyjnych, nieoślepiających reflektorów pikselowych Intelli-Lux LED. System, przeniesiony wprost z flagowych Opli Insignia i Grandland, składa się ze 168 elementów LED i nie ma odpowiedników w klasie kompaktowej ani średniej.

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer /

Wysoki komfort siedzenia to już firmowy znak Opla. Opracowane wewnętrznie przednie fotele nowej Astry Sports Tourer mają certyfikat niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców ( A ktion G esunder R ücken e.V. / AGR). Maksymalnie ergonomiczne fotele oferują szeroką gamę opcjonalnych regulacji — od elektrycznego przechyłu po elektropneumatyczną podporę lędźwiową. Wraz z tapicerką ze skóry nappa użytkownik otrzymuje fotel kierowcy z funkcjami wentylacji i masażu oraz podgrzewanie przednich foteli i tylnej kanapy.

Zdjęcie Opel Astra Sports Tourer /

Kierowca nowej Astry może liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony najnowocześniejszych opcjonalnych systemów, takich jak wyświetlacz projekcyjny Intelli-HUD oraz Intelli-Drive 2.0.

Przypomnijmy, że Opel Astra VI generacji nie będzie już produkowany w Gliwicach, ale w Russelsheim. Wszystkie wcześniejsze generacje tego modelu produkowano w Polsce, a ostatni egzemplarz wyjechał z gliwickiej fabryki 30 listopada 2021 roku.



***