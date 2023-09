Nowy Volkswagen Tiguan ma wiele z elektryków, ale najważniejsze jest bez zmian

Spis treści: 01 Volkswagen Tiguan stylistyką nawiązuje do elektryków

02 Volkswagen Tiguan - wnętrze, nowe multimedia i dotykowa obsługa

03 Volkswagen Tiguan - silniki i dane techniczne

04 Kiedy nowy Volkswagen Tiguan pojawi się na rynku?

Tiguan to niezwykle ważny model dla Volkswagena. W ciągu jedynie dwóch ostatnich lat, Niemcy wyprodukowali 1,2 mln egzemplarzy tego SUVa. Natomiast od debiutu pierwszej generacji w 2007 roku, do klientów trafiło już 7,5 mln Tiguanów. To najchętniej wybierany model Volkswagena na świecie, więc w oczywisty sposób producent wiąże duże nadzieje z jego trzecią generacją, która właśnie została zaprezentowana.

Volkswagen Tiguan stylistyką nawiązuje do elektryków

Nowy Tiguan, podobnie jak niedawno zaprezentowany Passat, wyraźnie nawiązuje stylistką do elektrycznych modeli z rodziny ID. Widać to choćby w projekcie przednich oraz tylnych świateł, czy projekcie pasa przedniego z symbolicznymi jedynie grillem i dużą maskownicą w dolnej części zderzaka. Uwagę zwraca też niemal pionowy przód, podobny jak w ID.4.

Volkswagen Tiguan 2024 1 / 25 Volkswagen Tiguan 2024 Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański

Wydaje się, że taki projekt niewiele ma wspólnego z zasadami aerodynamiki, ale to tylko pozór. Volkswagen podkreśla, że nowy Tiguan ma współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,28, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do poprzednika, którego współczynnik wynosił 0,33. Inną ciekawostką zawiązaną z niemieckim SUVem są opcjonalne reflektory, które mają 19 200 punktów świetlnych każdy. Wszystkie diody kontrolowane są niezależnie, co pozwala nie tylko na bardzo precyzyjne doświetlanie drogi i zapobieganie oślepianiu innych kierowców, ale także na zastosowanie dodatkowych funkcji. Przykładowo pas po którym się poruszamy jest dodatkowo doświetlany, tworząc "świetlny dywan", pomagając na przykład zauważyć nierówności i dziury w drodze.

Volkswagen Tiguan - wnętrze, nowe multimedia i dotykowa obsługa

Trzecia generacja Tiguana urosła o symboliczne 30 mm i mierzy teraz 4539 długości. Ilość miejsca we wnętrzu poprawiła się więc właściwie niezauważalnie, ale i tak jest go pod dostatkiem. Nadal jednak na tylnej kanapie wygonie będą się czuli tylko dwaj pasażerowie. Tak jak i w przypadku poprzedników, auto ma wysoki tunel środkowy z umieszczoną na nim konsolą z nawiewami i przełącznikami do trzeciej strefy klimatyzacji. Bagażnik z kolei zwiększył się o 37 l i według producenta oferuje teraz 652 l pojemności, choć to wartość liczona z jakiegoś powodu do wysokości zagłówków, a nie do zasłoniętej rolety.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Siedząc z tyłu można zauważyć też ciekawy smaczek, nawiązujący do etymologii nazwy modelu. Otóż słowo "Tiguan" powstało poprzez połączenie "tygrysa" oraz "iguany". Dlatego na szybie lewych tylnych drzwi znajdziemy rysunek tygrysa, a na prawych iguany.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Deska rozdzielcza nowego Tiguana wykorzystuje elementy znane już z niedawno zaprezentowanego Passata, takie jak nowa wersja wirtualnych zegarów (10,25 cala) oraz system multimedialny z ekranem o przekątnej 12,9 cala, który opcjonalnie można powiększyć do 15 cali. Taki sam zresztą jak w flagowym elektryku ID.7. Zastosowano w nim nową wersję oprogramowania, która pozwala na trochę bardziej intuicyjną i łatwiejszą obsługę oraz bardziej zaawansowany system obsługi głosowej. Rozwiązaniem znanym też już z elektryków, jest przeniesienie wybieraka skrzyni biegów (Tiguan dostępny będzie tylko z automatami) na miejsce dźwigni wycieraczek. Wycieraczkami zaś sterujemy przyciskami umieszczonymi na dźwigni kierunkowskazów.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Trudno tu natomiast dostrzec efekty zapowiadanych przez Thomasa Schafera, dyrektora generalnego koncernu Volkswagena, zmian w kierunku uproszczenia obsługi samochodu, poprzez częściowy powrót do fizycznych przełączników. Nadal wszystkim steruje się dotykowo z centralnego ekranu, a temperaturę zmieniamy przesuwając palcem po polach dotykowych umieszczonych pod tym ekranem. Różnica jest taka, że wreszcie są podświetlane i będą widoczne w nocy. Zrezygnowano natomiast z opcjonalnej kierownicy z "dotykowym" sterowaniem, znanej z poprzednika. Piszę w cudzysłowie, ponieważ ramiona pokryte błyszczącym czarnym plastikiem tylko wyglądały jakby miały sterowanie dotykowe - wybór każdej z funkcji wymagał fizycznego wciśnięcia panelu w odpowiednim miejscu. Można było co prawda na przykład głośność zmieniać przesuwając palcem w lewo lub w prawo, ale równie dobrze można też było po prostu naciskać właściwe pole. Mimo to kierownica ta spotkała się z dużą krytyką, czego akurat osobiście nie rozumiem.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Niewielkim ukłonem w stronę zwolenników fizycznych przełączników jest centralne pokrętło z wyświetlaczem, umieszczone między fotelami. Może ono sterować głośnością, ale po wciśnięciu, odpowiada za przełączanie trybów jazdy, co jest nawiązaniem do poprzedniego Tiguana, w którym wybierało się je właśnie dedykowanym pokrętłem.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Na plus należy też zapisać jakość wykończenia kabiny. Górna część deski rozdzielczej wykończona jest imitacją skóry, natomiast wysunięty panel, znajdujący się już w zasięgu rąk podróżnych, to już skóra prawdziwa. Odpowiednie wstawki znalazły się także na drzwiach przednich. Z kolei pionowa część deski przed pasażerem wydaje się być tylko kawałkiem czarnego, błyszczącego plastiku, ale umieszczono tam wzór, który rozświetla się na kolor wybranego oświetlenia nastrojowego.

Volkswagen Tiguan - silniki i dane techniczne

Tiguan trzeciej generacji powstał na zupełnie nowej platformie MQB evo, której wyróżnikiem jest między innymi możliwość zastosowania bardziej zaawansowanego napędu hybrydowego. Korzysta on z nowego silnika 1.5 TSI, motoru elektrycznego oraz baterii o pojemności zwiększonej do 19,7 kWh. Producent nie podał jeszcze wszystkich szczegółów, ale wiemy, że zasięg na prądzie ma wynosić około 100 km, co pozwoli na swobodne korzystanie z Tiguana na co dzień jak z auta elektrycznego. Będzie go także można ładować prądem stałym (do 50 kWh), co jest kolejnym wyraźnym krokiem naprzód.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Hybryda plug-in dostępna będzie w dwóch wariantach mocy, ale niestety oba z napędem tylko na przednie koła. Podobnie jak w poprzedniku może to rodzić problemy z trakcją, a także nie przekona osób, które czasem zjeżdżają z utwardzonych dróg. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Tiguan nadal będzie dostępny z szeroką gamą silników spalinowych - również wysokoprężnych (co nadal dla wielu klientów jest bardzo ważną informacją). Do wyboru otrzymamy wersje:

1.5 eTSI - 130 KM

1.5 eTSI - 150 KM

2.0 TSI 4MOTION - 204 KM

2.0 TSI 4MOTION - 265 KM

2.0 TDI - 150 KM

2.0 TDI 4MOTION - 193 KM

eHybrid - 204 KM

eHybrid - 272 KM

Przedstawiciele Volkswagena zdradzili również, że nowy Tiguan ma prowadzić się zauważalnie lepiej od poprzednika, a to za sprawą nowego systemu kontroli dynamiki pojazdu. Wpływa on na działanie elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego oraz adaptacyjnego zawieszenia, aby samochód prowadził się bardziej stabilnie i przewidywalnie. Samo zawieszenie też przeprojektowano, a adaptacyjne amortyzatory mają teraz po dwa zawory każdy. W ten sposób można osobno regulować sztywność podczas odbicia i dobicia, znacznie lepiej niwelując ruchy nadwozia podczas jazdy po nierównościach.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan 2024 / Michał Domański / INTERIA.PL

Kiedy nowy Volkswagen Tiguan pojawi się na rynku?

Producent nie podał jeszcze dokładnej daty rynkowego debiutu Tiguana trzeciej generacji. Wiemy, że auto pojawi się w sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku.