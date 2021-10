Reklama

Zdjęcie Mercedes-AMG SL. Źródło: DAIMLER /

Samochód ma zastąpić w gamie model AMG GT. Pojazd został w całości zaprojektowany przez sportowy odział marki w zakładach mieszczących się w niemieckim Affalterbach. Jest to kolejny (po modelach SLR, SLS oraz AMG GT) samochód w całości zaprojektowany przez specjalistów z Aufrecht Melcher Großaspach.

Nadwozie zaprojektowano według tradycyjnego wzoru. Długa maska, przesunięty tuż przed tylną oś kokpit i krótki tył stanowi cechę szczególną serii SL. Wizualnie czerpie pełnymi garściami z modelu AMG GT. Zaprojektowano go jednak w zgodzie z innymi modelami marki. Uwagę przykuwają zwłaszcza ostre, trójkątne reflektory poprowadzone aż do krawędzi nadkoli. Szeroki grill z centralnie umieszczona gwiazdą to kolejny charakterystyczny akcent, stosowany w SL-ach już od samego początku powstania tej klasy. Cała bryła nadwozia przywodzi na myśl koncepcyjny model Vision 6 - zaprezentowany w 2016 roku prototyp luksusowego roadstera. Ciekawostką jest nadwozie, które zostało stworzone w całości z pochodzącego z recyklingu aluminium.

Zdjęcie Piękne, pozbawione zbędnych detali nadwozie. Źródło: DAIMLER /

Wnętrze zostało zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Większość elementów umieszczono symetrycznie, nadając całości bardzo harmonijnego wyglądu. Boczki drzwi płynnie przechodzą w deskę rozdzielczą, potęgując efekt spójności całego kokpitu. W centrum umieszczono 12,3-calowy ekran, przez który można sterować wszelkimi dostępnymi na pokładzie systemami. Warto zaznaczyć, że ekran jest ruchomy. Odpowiednio do swoich preferencji można go przechylać by podczas jazdy wygodnie nim operować. Ponownie za system nagłośnienia odpowiada Burmester.



Zdjęcie Wnętrze nowego SL-a. Źródło: DAIMLER /

Samochód oferowany będzie w dwóch wariantach - 55 AMG oraz topowym 63 AMG. W obu przypadkach pod maską pracuje podwójnie turbodoładowany, widlasty ośmiocylindrowy silnik. W wersji 55 AMG 4MATIC+ rozwija 476 KM oraz 700 Nm. Maksymalnie rozwija 295 km/h przyśpieszając do "setki" w 3,9 sekundy. Mocniejsza 63 AMG 4MATIC+ osiąga 585 KM oraz 800 Nm momentu obrotowego, przyśpieszając od 0 do 100 km/h w 3,6 sekundy. Prędkość maksymalna w tym przypadku wynosi 315 km/h. Przewidywane jest również pojawienie się opcji z napędem hybrydowym. Moc przekazywana jest na obie osie za pomocą specjalnej, dziewięciobiegowej skrzyni AMG SPEEDSHIFT MCT.

Zdjęcie Nowego SL-a napędza podwójnie trubodoładowany silnik V8. Źródło: DAIMLER /

Dodatkowym atutem samochodu jest zawieszenie. Już w podstawowej wersji tylna oś jest skrętna i dostosowuje się do prędkości jazdy. Do 100 km/h tylne koła poruszać się będą w kierunku przeciwnym do przednich natomiast po przekroczeniu 100 km/h będą one współgrały, zachowując ten sam kierunek skrętu.



Producent nie poinformował jeszcze o przewidywanych cenach. Samochód pojawi się na rynku w 2022 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mercedes-AMG SL. Film