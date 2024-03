Nowy Mercedes-AMG E 53. Do setki w 3,8 s, ale najlepsze dopiero nadejdzie

Rodzina AMG rośnie w siłę. W Affalterbach właśnie zadebiutował nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+, czyli pierwszy sportowy wariant nowej klasy E (W214). Do oferty trafią dwie wersje nadwozia - Limuzyna oraz Kombi (Estate). Co o nich wiemy?

Nowy Mercedes-AMG E 53. Mocna benzyna wspomagana prądem

Pod maską nowego Mercedesa-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ pracuje 3-litrowy, rzędowy silnik benzynowy o mocy 449 KM (330 kW) i 560 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który względem poprzednika (W212) oferuje dodatkowe 14 KM. W nowej odsłonie silnik różni się oprogramowaniem i kilkoma elementami osprzętu, a także dodatkową chłodnicą i turbosprężarką typu twin-scroll o większym doładowaniu - 1,5 bara (wcześniej 1,1 bara).

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ przyspiesza do pierwszej "setki" w 4 sekundy (3,8 sekundy z pakietem AMG Dynamic Plus) / Mercedes / materiały prasowe

Benzynowy motor wspiera elektryczny silnik o mocy 163 KM (120 kW), który jest zintegrowany z automatyczną przekładnią AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Maksymalny moment obrotowy elektrycznej jednostki wynosi 480 Nm. Na pokładzie znajduje się także akumulator trakcyjny o napięciu 400 V i pojemności 28,6 kWh brutto (21,22 kWh netto), który w trybie elektrycznym pozwala pokonać ponad 100 kilometrów (WLTP) i ładować się prądem stałym z mocą do 60 kW (10-80 proc. w ok. 20 minut).

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ debiutuje w nadwoziu Limuzyna oraz Kombi / Mercedes / materiały prasowe

Całe to zaplecze przekłada się na moc systemową 585 KM (430 kW), która po aktywowaniu funkcji “Race Start" wzrasta chwilowo do 612 KM (450 kW). W efekcie czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h to 4 sekundy (3,8 sekundy z opcjonalnym pakietem AMG Dynamic Plus), a prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie to 250 km/h (280 km/h z opcjonalnym pakietem AMG Dynamic Plus).

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ oferuje moc 585 KM (do 612 KM z funkcją "Race Start") / Mercedes / materiały prasowe

Nowy Mercedes-AMG E 53. Jeden element zmienił wszystko

Gdy nowy Mercedes klasy E zadebiutował w Warszawie, na żywo zrobił bardzo dobre wrażenie - jest elegancki i dystyngowany. Teraz, gdy odmiana AMG otrzymała wielki grill, większe koła oraz kilka sportowych smaczków, odbiór jest jeszcze lepszy. Nowe E 53 AMG rozpoznacie również po czterech końcówkach układu wydechowego, oznaczeniach na przednich błotnikach, które są tutaj szersze o 11 mm, czerwonych zaciskach hamulcowych, a także emblemacie Affalterbach na masce i 19-calowych felgach (opcjonalnie 20- lub 21-calowych).

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

W kabinie opcjonalnie pojawi się sportowa kierownica wykończona częściowo zamszem (MICROCUT), sportowe dekoracje na elementach wykończeniowych i opcjonalnie kubełkowe fotele. System multimedialny MBUX w wersjach AMG oferuje specjalne funkcje, a także dodatkowe menu parametrów osiągów AMG Performance oraz aplikację AMG TRACK PACE (opcjonalnie). Do tego dochodzą widoki i funkcje specyficzne dla pojazdów hybrydowych, w tym menu ładowania.

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

Nowy Mercedes-AMG E 53. Sportowy w cenie

Poza wieloma dodatkami stylistycznymi, na liście wyposażenia standardowego znajduje się także napęd na wszystkie cztery koła ze zmienną charakterystyką pracy, wydajny układ hamulcowy na który składają się wentylowane tarcze o wymiarach 370 x 36 mm na przedniej osi (z 4-tłoczkowymi zaciskami stałymi) oraz tylnych tarczach o wymiarach 360 x 26 mm (1-tłoczkowe zaciski pływające) oraz system tylnej osi skrętnej (od 0,7 do 2,5 stopnia). W zależności od prędkości jazdy tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym (do 100 km/h) albo w tym samym, co przednie (powyżej 100 km/h).

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

Nowy Mercedes-AMG E 53. To dopiero przystawka

Ceny nowego Mercedesa-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ póki co pozostają tajemnicą - zostaną ogłoszone przez polskiego importera w późniejszym czasie. Chętni mogą już kontaktować się z salonami i rezerwować swoje egzemplarzea. Należy jednak pamiętać, że w planach jest jeszcze mocniejszy wariant - wiele wskazuje na to, że również będzie hybrydą zasilaną z gniazdka. Czy doczekamy się pod maska 4-litrowego V8? Czas pokaże.

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe

Zdjęcie Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ / Mercedes / materiały prasowe