Nowy Jeep Avenger 4xe ma trzy silniki. Takiej wersji brakowało od początku

Spis treści: 01 Jeep Avenger 4xe oficjalnie. Klienci zostali wysłuchani

02 Nowy Jeep Avenger 4xe. Więcej charakteru i możliwości

03 Jeep Avenger 4xe. Czy nowa wersja będzie hitem?

04 Jeep Avenger 4xe. Stoi przed nim ciężkie wyzwanie

Kiedy nowy Jeep Avenger zadebiutował na rynku w drugiej połowie 2022 roku, skradł serca wielu fanów marki, ale nie obyło się bez uwag. Najczęściej podnoszonym zarzutem była liczba napędzanych osi, bowiem - jak na Jeepa przystało - zdaniem wielu Avenger powinien występować z napędem na wszystkie koła. W końcu samochody tej marki przyzwyczaiły nas do radzenia sobie w wymagających warunkach, prawda? Niestety, w przypadku crossovera produkowanego w Tychach było inaczej, ponieważ wszystkie wersje zaprezentowane do tej pory przekazywały moment obrotowy wyłącznie na przednie koła.

Zdjęcie Nowy Jeep Avenger 4xe z napędem na wszystkie koła. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jeep Avenger 4xe oficjalnie. Klienci zostali wysłuchani

Jak się okazało, uwagi i protesty nie poszły w las. Oferta Avengera została właśnie wzbogacona o nowy wariant 4xe z napędem na wszystkie koła, a wraz z nim portfolio powiększyło się o dwie nowe wersje wyposażenia - Upland i Overland.

Jeepa Avenger 4xe jest napędzany przez dobrze znany i często stosowany w samochodach Stellantisa układ miękkiej hybrydy (mHEV). Przednią oś napędza silnik 1.2 turbo, który jest wspomagany przez silnik elektryczny o mocy 21 kW (28 KM). Absolutną nowością, której nie znajdziemy w żadnym innym modelu koncernu jest zastosowanie drugiego silnika elektrycznego, również o mocy 28 KM, który zamontowano przy tylnej osi, to właśnie on zapewnia napęd 4x4. Moc systemowa wynosi 136 KM, a całe to zaplecze, przy współpracy z 6-biegową dwusprzęgłową przekładnią automatyczną, pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,5 sekundy (w trybie Sport) oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej 194 km/h.

Zdjęcie Nowy Jeep Avenger 4xe to nowe zderzaki, 17-calowe felgi i opcjonalne naklejki. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Momentem obrotowym i pracą napędu na wszystkie koła zarządza inteligentny system. Do prędkości 30 km/h, w zależności od podłoża, napęd jest realizowany na przednie lub wszystkie cztery koła (także na biegu wstecznym). W zakresie od 30 do 90 km/h napęd na tylną oś aktywuje się tylko na żądanie. Kiedy włączony jest napęd na wszystkie koła, dystrybucja momentu obrotowego opiera się na rzeczywistym zapotrzebowaniu, z potencjalnym podziałem 50:50 na przód i tył.

Zdjęcie Nowy wariant 4xe dysponuje mocą 136 KM i 230 Nm momentu obrotowego. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Gdy jednak poruszamy się z prędkością powyżej 90 km/h, wówczas napędzana jest tylko przednia oś, a tylny silnik elektryczny odłącza się automatycznie, aby zmniejszyć zużycie prądu, a w konsekwencji - paliwa. Pracą napędu i kontroli trakcji kierowca może sterować za pomocą pokrętła Selec-Terrain, by wybrać tryb adekwatny do warunków.

Tryb “Auto" oferuje napęd na wszystkie koła tylko na żądanie i najlepiej sprawdzi się do jazdy codziennej.

Tryb “Snow" zapewnia lepszą kontrolę stabilności, zapewniając większe bezpieczeństwo na zaśnieżonych drogach.

Tryb “Sand&Mud" sprawdzi się na nierównych terenach o niskiej przyczepności.

Tryb “Sport" pozwala najszybciej dostarczyć pełną moc i moment obrotowy na tylne koła z funkcją e-boost.

Zdjęcie Jeep Avenger będzie dostępny z 17-calowymi felgami. Opcjonalnie będzie można dobrać terenowe opony. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy Jeep Avenger 4xe. Więcej charakteru i możliwości

Zmiany w napędzie to nie wszystko. Jeep Avenger 4xe jest nie tylko szybszy, ale również lepiej przygotowany do jazdy po bezdrożach. Nowa odmiana to m.in. większy o 10 mm prześwit (21 cm), nowa konstrukcja tylnego zawieszenia (Multilink) oraz zwiększona zdolność brodzenia (do 40 cm). W efekcie wersja 4xe oferuje większy kąt natarcia (22 stopnie), kąt rampowy (21 stopni) i kąt zejścia (35 stopni). Wersję 4xe rozpoznamy z zewnątrz po przeprojektowanych zderzakach, relingach, haku holowniczym, nowych felgach czy opcjonalnych matowych naklejkach. Wewnątrz natomiast przywitają nas nowe fotele z tapicerką odporną na zabrudzenia.

Zdjęcie Nowy Jeep Avenger 4xe trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2024 roku. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jeep Avenger 4xe. Czy nowa wersja będzie hitem?

Eric Laforge, dyrektor marki Jeep w regionie Rozszerzonej Europy, jest przekonany, że nowy wariant będzie się cieszył ogromną popularnością.

Avenger odniósł jeden z największych sukcesów w historii Jeepa w Europie, gromadząc ponad 90 tys. zamówień od klientów, z czego prawie 30 proc. na wersję w pełni elektryczne. W ślad za tym sukcesem, Avenger 4xe będzie nowym punktem odniesienia w segmencie B-SUV, oferując ekskluzywny design, najwyższe osiągi i w pełni wyrażając dziedzictwo Jeepa pod względem napędu na wszystkie koła. Eric Laforge, dyrektor marki Jeep w regionie Rozszerzonej Europy.

Faktem jest, że takiej wersji brakowało, ale czy nie jest za późno? Czas pokaże! Jeep Avenger ciągle świetnie się sprzedaje i można założyć, że wielu klientów od początku czekało na mocniejszą i bardziej wszechstronną odmianę. Zamówienia na nowy model ruszą w czwartym kwartale 2024 roku.

Zdjęcie W kabinie pojawiła się nowa tapicerka. Ma być jeszcze bardziej odporna na zabrudzenia. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jeep Avenger 4xe. Stoi przed nim ciężkie wyzwanie

Ile nowy Jeep Avenger 4xe będzie kosztował w Polsce? Na moment premiery ceny pozostają tajemnicą, ale jedno wiemy na pewno - oferta musi być konkurencyjna. Nowy Jeep Avenger 4xe, zaraz po Toyocie Yaris Cross będzie drugim crossoverem segmentu B z napędem na obie osie.

Zadanie nie będzie proste, bowiem japoński konkurent to obecnie najchętniej kupowany model w swojej klasie, a ceny odmiany “Comfort" ze 115-konną hybryda i napędem AWD startują po rabatach od 120 100 zł. Tymczasem przednionapędowa odmiana Jeppa e-hybrid w wersji wyposażenia “Longitude" z silnikiem o mocy 100 KM kosztuje od 117 300 zł. Można więc założyć, że ta nowa, lepiej wyposażona i mocniejsza wersja 4xe z napędem na wszystkie koła będzie zdecydowanie droższa.

