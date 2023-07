Nowy Hyundai Santa Fe wygląda kosmicznie. Od tego SUV-a nie oderwiesz oczu

Spis treści: 01 Nowy Hyundai Santa Fe wygląda na twardziela

Nowy Hyundai Santa Fe został oficjalnie zaprezentowany. Piąta generacja europejskiego flagowca (w Stanach Zjednoczonych jest większy Paliside), choć wygląda jeszcze jak prototyp w fazach zaawansowanych testów, to wprawdzie gotowy produkt. Jest wielki, kanciasty i do bólu futurystyczny. Od tego auta ludzie nie będą mogli oderwać wzroku!

Nowy Hyundai Santa Fe wygląda na twardziela

Koreańska nowość wygląda z zewnątrz jak auto, które dziecko mogłoby narysować w przedszkolu. Pudełkowaty kształt z długim rozstawem osi i rzecz jasna wielkie felgi, to coś, co często powstawało na moich kolorowankach - dobrze, że ktoś wreszcie to docenił.

Nowe Santa Fe to również elementy, których nie pomylimy z innym autem. Mowa tu chociażby o wielkiej LED-owej listwie i światłach do jazdy dziennej w kształcie litery “H". Niemałe wrażenie robi także pas tylny, gdzie światła poprowadzono bardzo nisko, a klapę wyciągnięto do góry. Wygląda, jakby w bagażniku miało się zmieścić... co najmniej wszystko.

Zdjęcie Nowy Hyundai Santa Fe (2024) / Hyundai

Całkowicie nowy Santa Fe to SUV, który znajduje idealną równowagę między życiem w mieście a na łonie natury, radząc sobie ze wszystkimi wyzwaniami, od pokonywania wymagających tras w trakcie rodzinnych podróży po przygody na kempingach samochodowych. SangYup Lee Wiceprezes Wykonawczy i Szef Hyundai Global Design Center

Nowy Hyundai Santa Fe może się zmienić w mieszkanie

Takie wnioski nasuwają się po tym, jak po złożeniu siedzeń w drugim i trzecim rzędzie Hyundai Santa Fe w mgnieniu oka zamienia się w małą kawalerkę. Na pokładzie mamy więc do 7 miejsc siedzących, dwa duże ekrany (12,3-cala), sporo miejsc na przechowywanie mniejszych gratów, dedykowane pułki na smartfony oraz - na całe szczęście - ciągle fizyczny panel obsługi klimatyzacji. Schludnie, minimalistycznie, ekologicznie i luksusowo.

Zdjęcie Nowy Hyundai Santa Fe (2024) / Hyundai

Nowy Hyundai Santa Fe to jeszcze wielka niewiadoma

Na tę chwilę o tej nowości nie wiadomo zbyt wiele. Producent zdradził jednak, że jego oficjalna premiera odbędzie się jeszcze w sierpniu tego roku. Wówczas powinniśmy poznać więcej szczegółów, a także zajrzymy pod maskę i dowiemy się, jakie jednostki trafią na Stary Kontynent.

Hyundai Santa Fe (2024) 1 / 10 Nowy Hyundai Santa Fe (2024) Źródło: materiały prasowe Autor: Hyundai