Nowy Ford Ranger zaprezentowany

Ranger to dla Forda niezwykle ważny model. Obecna generacja jest liderem segmentu pick-upów w Europie i niedawno, we wrześniu, ustanowiła nowy rekord sprzedaży - 45 539 sztuk, z udziałem w rynku wynoszącym 39,9 procent, za okres roku do roku. Czy nowemu modelowi uda się powtórzyć ten sukces?



Projekt Rangera nowej generacji prowadziło Centrum Rozwojowe Produktów Forda w Australii.

- Nasz zespół skupił się na jednym celu - uczynić tego Rangera najtwardszym i najbardziej sprawnym pick-upem, jakiego kiedykolwiek stworzyliśmy - powiedział Graham Pearson, dyrektor programu Ranger.

Reklama

Ford Ranger. Nadwozie

Ranger nowej generacji otrzymał muskularne nadwozie, w którym wyraźnie dostrzega się geny Forda, charakterystyczne dla stylu samochodów ciężarowych marki.

Ford Ranger nowej generacji 1 / 11 Ford Ranger nowej generacji Źródło: udostępnij

W projekcie na pierwszy rzut oka dostrzega się z przodu nową osłonę chłodnicy i reflektory w kształcie litery C.



Po raz pierwszy Ford Ranger oferuje matrycowe reflektory diodowe. Światła tylne zostały zaprojektowane w harmonii z sygnaturą świetlną, którą wykorzystano w reflektorach z przodu.

Zdjęcie Ford Ranger nowej generacji /

We wnętrzu kabiny, przypominającej samochód osobowy, zastosowano wysokiej jakości, miękkie w dotyku materiały oraz centralny wertykalny ekran dotykowy z systemem łączności i rozrywki SYNC 4.



Pod nowym nadwoziem kryje się zmodernizowane podwozie o rozstawie osi dłuższym o 50 mm (3,28 m) i rozstawie kół szerszym o 50 mm niż w poprzednim Rangerze. Konstrukcja przodu Rangera zapewnia więcej miejsca w komorze silnika dla nowej jednostki napędowej V6 i jest gotowa na ewentualne przyjęcie innych technologii napędowych w przyszłości. Przód pick-upa jest bardziej otwarty, aby umożliwić większy przepływ powietrza do chłodnicy, co pomaga utrzymać niską temperaturę pracy podczas holowania lub przewożenia ciężkich ładunków.

Zdjęcie Ford Ranger nowej generacji /

Ford Ranger. Napęd

Nowością jest trzylitrowy turbodiesel V6 Forda, dopracowany specjalnie dla Rangera. Jest to jedna z trzech opcji silników dostępnych w momencie wprowadzenia na rynek. Samochód będzie również dostępny w wersjach ze sprawdzonymi dwulitrowymi, rzędowymi, czterocylindrowymi silnikami Diesla z jedną turbosprężarką oraz BiTurbo. Podstawowy silnik będzie t dostępny w dwóch wersjach mocy. Szczegółów jeszcze brak.



Klienci będą mieli do wyboru dwa systemy napędu na cztery koła - z elektronicznym załączaniem obu osi w trakcie jazdy lub nowy system stałego napędu na cztery koła z trybem "ustaw i zapomnij".



Ford Ranger. Wnętrze

Wnętrze nowego Forda Rangera jest komfortowe i nowoczesne. Sercem komunikacji jest duży, 10,1- lub 12-calowy ekran dotykowy na konsoli środkowej. Stanowi on uzupełnienie w pełni cyfrowego kokpitu i jest wyposażony w najnowszy system Forda SYNC 4, który może być obsługiwany z pomocą poleceń głosowych, sterujących systemami komunikacji, rozrywki i informacji.

Zdjęcie Ford Ranger nowej generacji /

Wiele z tradycyjnych elementów kontroli nad trybami jazdy zostało przeniesionych z kokpitu i konsoli środkowej do specjalnie do tego celu stworzonej strony-ekranu na wyświetlacza SYNC. Jednym naciśnięciem przycisku kierowca może przejść do ekranu dla wszystkich trybów terenowych i szosowych, gdzie może monitorować układ napędowy, kąt skrętu kół, kąty nachylenia i przechyłu pojazdu oraz inne parametry i ustawienia.



Wyświetlacz współpracuje również z systemem kamer 360 stopni, który ułatwia parkowanie lub pomaga pokonywać trudny teren podczas jazd przeprawowych.

Ponadto, klienci mogą z poziomu ekranu dotykowego lub aplikacji FordPass sterować nowym systemem strefowego oświetlenia zewnętrznego Rangera, co oznacza, że nie muszą pracować, ani biwakować po ciemku. Dzięki wbudowanemu modemowi FordPass Connect systemy Rangera są również przystosowane do przyjmowania w przyszłości bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania Ford Power-Up.

Zdjęcie Ford Ranger nowej generacji /

Ranger nowej generacji będzie produkowany w zakładach Forda w Tajlandii i RPA od 2022 roku. Inne lokalizacje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.



Na nowego Forda Rangera trzeba będzie jeszcze poczekać. Listy zapisów w Europie zostaną otwarte pod koniec 2022 roku, a dostawa pierwszych samochodów nastąpi na początku 2023 roku.



***