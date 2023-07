500, 500X, Panda i Tipo. Aktualna lista modeli Fiata jest dość krótka, ale właśnie zaczyna się poszerzać. Włoski producent zorganizował w Turynie premierę modelu 600e - nowego crossovera segmentu B.

Zdjęcie Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo do legendarnej "pięćsetki" / materiały prasowe

Fiat 600e - wymiary

Auta w tym segmencie to nieduże - jak na dzisiejsze standardy - pojazdy do poruszania się głównie po mieście, ale zdatne również do okazjonalnych dalszych podróży. Na marginesie - "sześćsetce" z 1955 r. do bycia autem rodzinnym wystarczyło 320 cm długości. Ze swoimi 417 cm długości 600e będzie prawie 10 cm krótszy od 500X, ale przeszło 50 cm dłuższy od zwykłej pięćsetki. Ale pewnie bardziej obrazowe będzie stwierdzenie, że gabarytowo przyjdzie mu walczyć z modelami takimi jak Peugeot 2008, Skoda Kamiq, czy Opel Mokka.



Zdjęcie 600e ma nadwozie o długości 417 cm / materiały prasowe

Włosi liczą, że Fiat 600e zawalczy designem

Crossover został zaprojektowany na podobieństwo najnowszego wcielenia legendarnego modelu 500. Oba auta mają bardzo podobne przody, choć "sześćsetka" jest jakby bardziej drapieżna. Uwagę przyciągają detale takie jak włoska flaga na tylnym zderzaku, czy łączenie elementów chromowanych z błyszczącymi i matowymi. Według Włochów oba te modele mają za zadanie uosabiać włoski styl Dolce Vita, co ma być szczególnie odczuwalne w środku.



Zdjęcie Fiat zapowiada, że we wnętrzu będzie można poczuć co oznacza włoskie pojęcie Dolce Vita / materiały prasowe

Fiat proponuje terapię światłem

Kabina 600e ma przyciągać wygodnymi fotelami z funkcją masażu pleców i regulacją głębokości siedziska, dzięki którym kierowca ma się poczuć jak we włoskim spa. Pozostałym zostaje korzystanie z "koloroterapii", którą reprezentować mają 64 kombinacje kolorystyczne ambientowego podświetlenia wnętrza.

Z bardziej przyziemnych elementów, na jakie zwrócono uwagę w informacji prasowej, wymienić warto bezprzewodową ładowarkę, bezkluczykowy zamek z czujnikiem zbliżeniowym, zestaw gniazd USB A i C oraz bagażnik o pojemności do 385 litrów. Bagażnik, któremu towarzyszy jeszcze schowek pod maską, ale jego pojemności jeszcze nie podano.



Zdjęcie Bagażnik 600e ma pojemność 385 litrów / materiały prasowe

Fiat 600e - jakie silniki?

Pod maską udało się wygospodarować miejsce na schowek, bo póki co nie ma tam silnika spalinowego. Jak podpowiada litera "e" w nazwie modelu, "sześćsetka" to samochód elektryczny. Do jego napędu służy silnik o mocy 156 KM, zasilany z baterii o pojemności 54 kWh. Według normy WLTP pozwala to na przejechanie na jednym ładowaniu średnio 400 km, a w mieście - nawet 600. Energię w baterii można uzupełnić z ładowarki prądu stałego w pół godziny, o ile ładuje ona z mocą 100 kW. W domu, np. korzystając z wallboxa i pokładowej ładowarki o mocy 11 kW, będziemy w stanie naładować akumulator w czasie ok 6 godzin.



Zdjęcie Również z tyłu można znaleźć nawiązania do modelu 500 / materiały prasowe

Jakie osiągi ma Fiat 600e?

Póki co producent jest dość oszczędny w tej kwestii. Wiadomo, że auto rozpędza się do 100 km/h w 9 sekund. Prędkości maksymalnej póki co nie podano, ale trudno oczekiwać by wyniosła więcej niż 150 km/h Jeepa Avengera, z którym 600e dzieli platformę i układ napędowy. I obok którego będzie powstawać na linii fabryki w Tychach.



Zdjęcie W przeciwieństwie do 500-ki, 600e będzie nadawało się do przewiezienia 5 osób / materiały prasowe

Czy Fiat 600e będzie dostępny w wersji spalinowej?

Jeep zdecydował się na przygotowanie Avengera z silnikiem benzynowym, platforma pozwala na taki wariant, więc Fiat też uwzględnił taką opcję w planach. Szczegółów nie zdradza, ale podał, że "hybrydowy układ napędowy uzupełni ofertę modelową w połowie 2024 r". - mowa o tzw. miękkiej hybrydzie, wszystko wskazuje na to, że takiej samej jak w Jeepie.



Zdjęcie Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, Fiat 600e nie będzie dostępny w odcieniach szarości / materiały prasowe

Kiedy Fiat 600e pojawi się w Polsce i ile będzie kosztował?

Zbieranie zamówień na 600e we Włoszech rozpocznie się 5 lipca. U nas - w ciągu najbliższych tygodni. Pierwsze auta we Włoszech pojawią się we wrześniu, a w kolejnych miesiącach zaczną trafiać na inne rynki, w tym polski. Cen póki co jeszcze nie podano, ale patrząc na to ile kosztuje mniejszy Avenger trzeba się liczyć z kwotą rzędu 200 tys. zł. A to oznacza, że 600e raczej nie wespnie się u nas na szczyty list popularności. Za to w Europie - patrząc na to, jak dobrze sprzedaje się elektryczna "pięćsetka" - 600e może być skazane na sukces.