Nowe wersje Hondy Civic Type R

Honda powiększa ofertę modelu Civic Type R o dwa nowe warianty - Limited Edition i Sport Line. Obie bazują na modelu Civic Type R GT.

Zdjęcie Gama modelowa Hondy Civic Type R

Pierwsza - Civic Type R Limited Edition - to najbardziej ekstremalna wersja popularnego hot hatcha. Oprócz pakietu dodatkowego ospoilerowania samochód wyposażono w nowe lekkie komponenty i nieco "odchudzone" wnętrze. Tylko 100 z nich zostanie zbudowanych z przeznaczeniem na rynek europejski.



Dla Civica Type R Limited Edition zaproponowano nowy kolor "Sunlight Yellow". W kabinie znajdziemy: czerwone kubełkowe fotele, czerwoną kierownicę obszytą alcantarą i "łezkową" gałkę zmiany biegów. Każdy egzemplarz posiada dodatkową tabliczkę znamionową z numerem seryjnym limitowanej edycji.

Samochód został też odchudzony. Pominięto zbędne do ścigania się elementy wyposażenia, jak system informacyjno-rozrywkowy czy klimatyzacja. Z tego samego powodu zrezygnowano z materiałów dźwiękochłonnych w podsufitce, drzwiach bagażnika, przednim zderzaku i desce rozdzielczej. Limited Edition ma o 47 kg mniejszą masę w porównaniu z Type R w specyfikacji GT. W przeciwieństwie do przeznaczonych do jazdy po torach wyścigowych hatchbacków innych marek, Limited Edition zachował tylne siedzenia.

Zdjęcie Gama modelowa Hondy Civic Type R

Podobnie jak standardowy Type R, również Limited Edition otrzymuje standardowo pakiet Honda SENSING obejmujący systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, w tym system minimalizujący skutki kolizji wraz z ostrzeganiem przed kolizją, system utrzymywania na pasie ruchu i zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu oraz tempomat adaptacyjny.

Limited Edition napędzany jest 2,0-litrowym silnikiem VTEC Turbo z modelu Type R. Maksymalna moc napędu wynosi 320 KM przy 6500 obr./min, natomiast maksymalny moment obrotowy - 400 Nm występuje w zakresie od 2500 do 4500 obr./min. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 5,7 s.

Sprzedaż 100 egzemplarzy Type R Limited Edition w Europie rozpocznie się latem 2020 roku, a ceny zostaną ogłoszone bliżej daty wprowadzenia na rynek.

Zdjęcie Gama modelowa Hondy Civic Type R

Kolejną nową wersją Hondy Type R jest Sport Line. Ta powstała z myślą o klientach, którzy poszukują nieco bardziej stonowanego wyglądu swojego hatchbacka. Samochód otrzymał obniżony tylny spojler, 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i czarne wnętrze, ale zachował typowe dla Type R osiągi.

Przypomniany, że wszystkie modele z gamy modelu Civic Type R otrzymały niedawno szereg udoskonaleń. Przedni zderzak ma obecnie łagodniejszą linię, a otoczeniu świateł przeciwmgielnych nadano nową formę. Auto ma teraz również - wykonane w technologii LED - reflektory i światła do jazdy dziennej.

Znacząco przeprojektowano też wlot powietrza, dzięki czemu uzyskano zauważalnie lepszą wentylację komory silnika. Te usprawnienia, wraz z przeprojektowaną chłodnicą, zapewniają obniżenie temperatury płynu chłodzącego nawet o 10 stopni Celsjusza w sytuacjach dużego obciążenia, jak np. jazda po torze wyścigowym.

Kilka zmian dotyczy również zawieszenia. Zaktualizowano np. oprogramowanie sterujące systemem adaptacyjnych amortyzatorów (Adaptive Damper System) i zmieniono konstrukcję tylnych tulei dolnego wahacza. Z przodu pojawiły się ponadto inne elementy stalowo-gumowe i nowe przeguby kulowe o niższym tarciu.

Nie zapomniano też o hamulcach. Zmodernizowany Civic Type R posiada teraz przeprojektowany system hamulcowy z dwuelementowymi pływającymi tarczami hamulcowymi i nowymi klockami. Jałowy skok pedału jest zauważalnie krótszy (o 15 mm), a sam układ zmniejsza masę nieresorowaną o 2,5 kg.

Zmiany w kabinie to m.in. nowa kierownica pokryta alcantarą, system aktywnej kontroli dźwięku (ASC) z funkcją indywidualnych ustawień dla trybów jazdy Comfort, Sport i +R.

Zdjęcie /

Po raz pierwszy w samochodach Hondy pojawił się też nowy rejestrator danych przeznaczony wyłącznie dla modeli Type R. Nowy system - Honda LogR - łączy komputer pokładowy i czujniki pojazdu ze smartfonem, pomagając kierowcom monitorować i rejestrować różne parametry jazdy. Honda LogR posiada trzy główne funkcje: monitor osiągów, tryb rejestracji parametrów oraz tryb automatycznej oceny. Podczas działania aplikacji w trybie monitorowania osiągów (Performance Monitor), kierowca otrzymuje informacje o pojeździe na ekranie systemu audio. Tryb rejestracji parametrów (Log Mode ) zapisuje czasy okrążeń na torze, pozwalając kierowcy na doskonalenie umiejętności jazdy. Funkcja automatycznej oceny (Auto Score) zachęca do płynnej codziennej jazdy, monitorując hamowanie, przyspieszanie, ruchy kierownicy i jazdę po linii prostej oraz generując wynik w oparciu o algorytm płynnej jazdy.

Nowy Civic Type R GT 2020 będzie dostępny w Polsce od maja 2020 roku.