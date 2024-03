Nowe Maserati GranCabrio. Ma V6 i nawiew na kark

Maserati GranCabrio. Wygląd

Maserati GranCabrio, jeśli chodzi o stylistykę, nie odbiega od swojego odpowiednika z zamkniętym dachem. Mamy więc tutaj szeroką, zaokrągloną atrapę chłodnicy, podłużne przednie lampy, czy przetłoczenia na masce.

Wnętrze Maserati GranCabrio

Wewnątrz zmieszczą się cztery osoby. Samochód posiada wyświetlacz zegarów, oraz dwa ekrany na środku. Jeden do obsługi multimediów, drugi do sterowania klimatyzacją. Z poziomu ekranu można również sterować elektrycznie składanym materiałowym dachem. Jak informuje producent, na schowanie go potrzeba 14 sekund, a proces składania może odbywać się w czasie jazdy z prędkością do 50 km/h. Materiałowy dach oferowany jest w pięciu kolorach.

Zdjęcie Dachem można sterować za pomocą ekranu multimediów. / materiały prasowe

Maserati pomyślało o komforcie jazdy z otwartym dachem w nieco chłodniejsze dni. GranCabrio wyposażone jest w układ ogrzewania karku, który dostarcza ciepłe powietrze do okolic szyi kierowcy i pasażera siedzącego z przodu. Do wyboru są trzy poziomy intensywności działania nawiewów.

W opcji natomiast użytkownik Maserati będzie mógł zdecydować się na ręcznie składaną osłonę przeciwwiatrową. Używać można, kiedy autem podróżują tylko dwie osoby.

Maserati GranCabrio. Jaki silnik?

Maserati GranCabrio w momencie debiutu dostępne jest w wersji wyposażeniowej Trofeo. Za wprawianie auta w ruch odpowiada sześciocylindrowy podwójnie doładowany silnik o pojemności trzech litrów i mocy 542 KM. Jak chwali się producent, jest to najmocniejsza jednostka, jaka kiedykolwiek została zbudowana dla modelu GranTurismo. Zapewne w niedalekiej przyszłości do oferty dołączy również odmiana elektryczna.

Zdjęcie Maserati GranCabrio dostępne będzie z silnikiem V6 o mocy 542 KM. / materiały prasowe

Maserati zwraca również uwagę na pochodzenie swojego auta. Jak informuje, model w 100 proc. produkowany jest we Włoszech.

Zdjęcie Maserati GranCabrio pomieści cztery osoby.

Zdjęcie Nie zabraknie zegarka znajdującego się na środku deski rozdzielczej. / materiały prasowe

Zdjęcie Maserati chwali się, że GranCabrio w całości produkowane jest we Włoszech.