Nowe elektryczne modele Maserati będą znacznie później

Elektryczne modele Maserati z opóźnieniem

W związku z wejściem w życie w 2035 roku zakazu sprzedaży samochodów spalinowych (nie licząc tych zasilanych paliwami syntetycznymi) w Unii Europejskiej Maserati, podobnie jak inni producenci, inwestuje w elektryfikację swojej gamy. Jednym z celów marki było oferowanie do 2025 roku wszystkich swoich samochodów w wariantach bateryjnych. Obecnie w sprzedaży są tylko dwa modele, które oprócz wersji spalinowej dostępne są jako auta elektryczne, oznaczane przez Maserati jako Folgore, GranTurismo i Grecale.

Do zelektryfikowanej gamy miały wkrótce dołączyć Quattroporte oraz następca SUV-a Levante. Okazuje się jednak, że oba modele w wersji bateryjnej zadebiutują później niż pierwotnie planowano. Jak informuje Automotive News Europe, elektryczny następca Levante ma pojawić się w 2027 roku, czyli dwa lata później niż pierwotnie zakładano. Z kolei Quattroporte ma wkroczyć dopiero w 2028 roku - trzy lata po pierwotnym terminie.

Quattroporte jedynym sedanem w gamie Maserati

Warto tutaj dodać, że produkcja Quattroporte zakończyła się w czwartym kwartale 2023 roku. W ostatnim kwartale minionego roku końca dobiegła również produkcja średniej wielkości sedana - Ghibli. W tym jednak przypadku włoski producent nie planuje następcy.

Oznacza to więc, że Quattroporte pozostanie jedynym sedanem w gamie Maserati. Dyrektor Maserati, Davide Grasso w zeszłym roku powiedział włoskiej gazecie "La Repubblica", że elektryczny następca Quattroporte zostanie zaprezentowany na początku 2025 roku. Rzecznik marki przekazał teraz Automotive News Europe, że projekt nowej wersji modelu przechodzi teraz gruntowną analizę "w miarę ewolucji na rynku sedanów". Stwierdził on również, że "będzie to zupełnie nowa koncepcja". Czytaj: samochodu szybko nie należy się spodziewać.

Zmniejszony popyt na Levante. Wszystko przez mniejszy model

Produkcja Maserati Levant ma się zakończyć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Ma to związek m.in. z malejącym obecnie popytem na dużego SUV-a, za co odpowiada jego mniejszy brat - Grecale. Według danych firmy Dataforce, Maserati sprzedało w Europie w zeszłym roku zaledwie 786 egzemplarzy Levante (w 2022 roku było to 2 172 samochodów). Dla porównania w zeszłym roku, czyli pierwszym pełnym roku produkcji Grecale, sprzedano 6 045 egzemplarzy modelu.