Nowe Dacie Logan i Sandero. Wszystko, co musisz wiedzieć

W początku września Dacia zaprezentowała trzecie wcielenie popularnych modeli Logan i Sandero. Teraz rumuńska marka podzieliła się informacjami dotyczącymi rozwiązań technicznych.

Zdjęcie Dacie Sandero i Sandero Stepway /

Jak już informowaliśmy oba modele powstały w oparciu o platformę CMF-B, na której bazują już np. Renault Captur i Clio. Dacia Sandero mierzy teraz 4088 mm długości, 1848 mm szerokości i 1499 mm wysokości. Nadwozie Logana ma długość 4396 mm, szerokość 1848 mm i wysokość 1501 mm. Pojemność bagażnika to aż 528 l. W stosunku do poprzednika o 19 mm obniżono krawędź załadunku. Kufer Sandero mieści pakunki o objętości do 328 l z czego 18 mieści się w schowku pod podłogą bagażnika.



Uterenowiona wersja - Sandero Stepway - pochwalić się może zauważalnie wyższym prześwitem - 174 mm zamiast standardowych 133 mm. W efekcie wysokość pojazdu to 1535 mm. Auto wyróżnia się ponadto przestylizowanymi zderzakami (srebrne wstawki imitujące płyty ochronne) oraz takimi dodatkami, jak (czarne) relingi dachowe czy listwy chroniące ranty błotników. Sandero Stepway standardowo oferowana będzie na 16-calowych aluminiowych obręczach kół (Logan i Sandero standardowo dostępne są ze stalowymi obręczami w rozmiarze 15 cali).



Zdjęcie Wnętrze nowych Dacii Logan i Sandero /

Wszystkie odmiany standardowo oferować będą m.in.: sześć poduszek powietrznych, dotykowy ekran w konsoli środkowej, uchwyt na smartfona oraz tempomat i limiter prędkości. Lista opcji to np.: nowa, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, czujniki parkowania (przednie i tylne) czy kamera cofania. W przyszłym roku ofertę uzupełnić ma również otwierany szyberdach dostępny w Sandero i Sandero Stepway. Inne dodatki to m.in. systemy: automatycznego hamowania przed przeszkodą, ruszania na wzniesieniu czy wykrywania pojazdów znajdujących się w martwym polu.



Zdjęcie Dacia Logan /

Podstawowe modele napędzane będą trzycylindrowym benzynowym silnikiem o pojemności 1,0 l. Jednostka o skromnej mocy 65 KM oferowana będzie z ręczną pięciostopniową skrzynią biegów. Tego typu konfiguracji nie spotkamy jednak w Sandero Stepway. Wyżej w hierarchii stoi benzynowy turbodoładowany 0,9 l TCe generujący 90 KM. W jego przypadku do wyboru będą: ręczna, sześciostopniowa skrzynia biegów lub automatyczna przekładnia bezstopniowa CVT.



Zdjęcie Dacia Sandero Stepway /

Polskim klientom powinien szczególnie przypaść do gustu benzynowy 0,9 l TCe w wersji ECO-G o mocy 100 KM. W tej odmianie Dacia oferowana będzie z fabryczną instalacją LPG i sześciostopniową ręczną skrzynią biegów. W takiej konfiguracji auto emitować ma o 11 proc. mniej CO2 niż odmiany benzynowe. Dzięki zbiornikowi na gaz płynny o pojemności 50 l (40 l użytkowa) i zapasowi benzyny (bak ma pojemność 50 l) zasięg pojazdu wynosić ma aż 1300 km.