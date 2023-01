Nowe BMW M3 CS to najmocniejsze seryjne M3 w historii

Spis treści: 01 BMW M3 CS. Układ napędowy

02 Silnik BMW M3 CS z wyścigowym rodowodem

03 BMW M3 CS. Zawieszenie i hamulce

04 BMW M3 CS z karbonowym dachem i maską

CS to najbardziej ekstremalna i najmocniejsza odmiana M3. Obecna generacja napędzana jest - tradycyjnie - sześciocylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 3.0., który dzięki doładowaniu (M TwinPower Turbo) generuje 550 KM i 650 Nm (od 2750 obr/min). To moc o 40 KM wyższa niż najmocniejszym do tej pory BMW M3 Competition i o 70 KM większa niż w standardowym BMW M3.

Wzrost mocy uzyskano głównie poprzez zwiększenie maksymalnego ciśnienia doładowania z obu turbosprężarek mono scroll z 1,7 do 2,1 bara oraz specjalny program sterownika silnika. Silnik uzyskuje maksymalną moc przy 6250 obr/min, a odcięcie obrotów następuje przy 7200 obr/min.

BMW M3 CS. Układ napędowy

Moment obrotowy przekazywany jest na wszystkie cztery koła (M xDrive) za pośrednictwem 8-stopniowej przekładniu M Sterptronic z Drivelogic obsługiwaną dźwignią biegów na konsoli środkowej oraz karbonowymi łopatkami na kierownicy. Przycisk Drivelogic w dźwigni biegów pozwala na zmianę charakterystyki zmiany biegów. Do wyboru jest ustawienie komfortowe, sportowe oraz zoptymalizowane do jazdy na torze.

BMW M3 CS 1 / 15 BMW M3 CS Źródło: materiały prasowe

Napęd na wszystkie koła M xDrive opaty został na elektronicznie sterowanym sprzęgle wielopłytkowym, które zapewnia stały i w pełni adaptacyjny rozdział napędu na przednie i tylne koła. Oprócz podstawowego trybu 4WD kierowca ma do dyspozycji tryb 4WD Sport, w którym na tylne koła przekazywana jest jeszcze większa część napędu. Po wyłączeniu układu DSC (Dynamic Stability Control) dostępny jest również napęd wyłącznie na tylne koła.

Układ napędowy zapewnia fenomenalne osiągi. BMW M3 CS rozpędza się do 100 km/h w 3,4 s, a do 200 km/h - w 11,1 s. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h wynosi 2,6 s (na 4. biegu) lub 3,3 s (na 5. biegu). Prędkość maksymalna BMW M3 CS wyposażonego standardowo w pakiet M Driver jest ograniczona elektronicznie do 302 km/h.

Zdjęcie BMW M3 CS / materiały prasowe

Silnik BMW M3 CS z wyścigowym rodowodem

Silnik BMW M3 CS ma liczne rozwiązania zaczerpnięte bezpośrednio z motorsportu. Beztulejowy blok silnika w zamkniętej konstrukcji charakteryzuje się niezwykle wysoką sztywnością i przystosowany jest do bardzo wysokich ciśnień spalania. Lekkie gładzie cylindrów z powłoką stalową wykonaną w technologii natryskiwania łukowego (LDS) zmniejszają straty mocy wynikające z tarcia. Bardzo wysoka sztywność skrętna lekkiego kutego wału korbowego sprzyja oddawaniu mocy i pracy silnika na wysokich obrotach.

Rdzeń głowicy cylindrów wykonany jest w technologii druku 3D, co umożliwia ułożenie przebiegu kanałów chłodzenia w sposób, który nie byłby możliwy w przypadku konwencjonalnego odlewania metalu, a który zapewnia optymalne chłodzenie. Chłodzenie, podobnie jak układ smarowania, opracowane zostały z myślą o jeździe na torze wyścigowym.

Zdjęcie BMW M3 CS / materiały prasowe

BMW M3 CS. Zawieszenie i hamulce

Na potrzeby nowego BMW M3 CS zmodyfikowano też elektronicznie sterowane amortyzatory adaptacyjnego układu jezdnego M, elektromechaniczny układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu oraz układ hamulcowy.

Wyposażenie standardowe obejmuje układ hamulcowy M z pływającymi tarczami do wyboru z czerwonymi lub czarnymi zaciskami hamulcowymi. Opcjonalnie oferowany jest karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy M.

Felgi w rozmiarach 19 cali z przodu i 20 cali z tyłu są standardowo wyposażone w stworzone specjalnie do tego modelu specjalnego opony torowe w rozmiarze 275/35 ZR19 i 285/30 ZR20. Opcjonalnie do wyboru są opony drogowe w tym samym rozmiarze.

Zdjęcie BMW M3 CS /

BMW M3 CS z karbonowym dachem i maską

Inżynierowie dużą wagę przywiązywali do utrzymania na niskim poziomie masy samochodu. Oprócz karbonowego dachu BMW M3 CS ma również karbonową maskę, splitter przedni, przednie wloty powietrza, lusterka zewnętrzne, dyfuzor tylny i spojler tylny. Także konsola środkowa, łopatki zmiany biegów na kierownicy i listwy ozdobne wykonane są z karbonu.

Do redukcji masy we wnętrzu przyczyniają się także oferowane standardowo karbonowe fotele kubełkowe M. Również układ wydechowy nowego BMW M3 CS jest o ponad kilogram lżejszy dzięki tytanowemu tłumikowi końcowemu. W sumie lekkie elementy konstrukcyjne obniżyły masę o około 20 kg w porównaniu z BMW M3 Competition z napędem M xDrive.

Zdjęcie BMW M3 CS / materiały prasowe

BMW M3 CS powstanie w limitowanej serii. Samochód będzie produkowany w Monachium od marca 2023 roku, a trafi głównie na rynku USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii.