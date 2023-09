Nowa Toyota Century. Japończycy stworzyli samochód dla wybranych

Spis treści: 01 Nowa Toyota Century - wymiary i dane techniczne

Toyota Century pojawiła się na rynku w 1967 roku i od tamtej pory prezentuje wysoki standard w segmencie luksusowych limuzyn. Flagowiec oferowany wyłącznie na japońskim rynku od zawsze był sedanem i występował z dużymi, widlastymi motorami, jednakże z biegiem czasu układ napędowy ewoluował w hybrydę. Po trzech generacjach sedana (od 1967 do teraz), przyszła pora na poszerzenie oferty o wariant, wpisujący się w panujące na rynku trendy - do równolegle produkowanej limuzyny dołącza Toyota Century w nadwoziu SUV, napędzana przez układ hybrydowy, bazujący na widlastym, 6-cylindrowym “benzyniaku".

Nowa Toyota Century - wymiary i dane techniczne

Nowa Toyota Century jest SUV-em mierzącym 5205 mm długości, 1990 mm szerokości i 1805 mm wysokości. To kawał SUV-a, którego masa własna wynosi blisko 2600 kg. Pod maską luksusowego giganta pracuje widlasta "szóstka" wspierana przez hybrydowy układ plug-in. W efekcie 3,5-litrowy motor dysponuje mocą 413 KM, a cały moment obrotowy jest przenoszony na wszystkie cztery koła (E-FOUR Advenced). Manewrowanie kolosem ułatwia system tylnej osi skrętnej (Dynamic Rear Steering).

Nowa Toyota Century - wymiary Wymiary Century SUV Century Limuzyna Długość 5205 mm 5335 mm Szerokość 1990 mm 1930 mm Wysokość 1805 mm 1505 mm Rozstaw osi 2950 mm 3090 mm Masa 2570 kg 2370 kg Liczba miejsc 4-osobowy 5-osobowy

Zdjęcie Nowa Toyota Century / Toyota / materiały prasowe

Nowa Toyota Century - wnętrze ociekające luksusem

W kabinie nowego SUV-a znajdziemy najnowsze i najlepsze rozwiązania, jakimi dysponuje japoński koncern. Kierowca ma do dyspozycji dwa wielkie wyświetlacze, mnóstwo fizycznych przełączników, a z każdej strony otaczają go materiały z najwyższej półki. Najlepiej mają jednak VIP-y podróżujące z tyłu, gdyż to właśnie w tylnym rzędzie można korzystać z wszystkich dobrodziejstw przygotowanych przez inżynierów.

Zdjęcie Nowa Toyota Century / Toyota / materiały prasowe

Tylny rząd to dwa długie i szerokie kapitańskie fotele, wyposażone w masaże, wentylacje i podgrzewanie. Siedziska oddziela szeroki podłokietnik i wbudowana w niego półka z funkcją indukcyjnego ładowania smartfonów. Pasażerowie mogą pochylić oparcie o 75 stopni, a także skorzystać z elektrycznie sterowanego podnóżka, czy wesprzeć się uchwytem na słupku C. Na hałas raczej nikt nie będzie narzekać, bowiem tylna kabina jest oddzielona od przestrzeni bagażowej laminowaną szybą. Dodatkowo auto jest wyposażone w potężny system nagłośnienia, projektowany przez najlepszych, japońskich ekspertów.

Zdjęcie Nowa Toyota Century / Toyota / materiały prasowe

Nowa Toyota Century - luksus jest dla wybranych

Toyota Century nie jest limitowana, jednak produkcja z pewnych względów będzie bardzo powolna. Auta są bowiem składane ręcznie, co oznacza, że w ciągu jednego miesiąca z linii montażowej może zjechać maksymalnie 30 samochodów. Samochód został wyceniony na 25 mln jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje wynosi ok. 735 tys. złotych.