Producenci Szereg nowych modeli Mazdy i... powrót silnika Wankla!

Obecna Mazda 2 debiutowała w 2014 roku, więc najwyższy czas na zmianę generacji. Nowy model nie będzie jednak własną konstrukcją Mazdy, ale dokładną kopią Toyoty Yaris. Samochód będzie nazywał się Mazda 2 Hybrid, będzie bowiem dostępny tylko w jednej, hybrydowej wersji napędowej.



Hybrydowy napęd to oczywiście konstrukcja Toyoty. Składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1490 cm³ o mocy 93 KM połączonego z silnikiem elektrycznym o mocy 79 KM. Moc systemowa to 116 KM. Jest to klasyczny układ hybrydowy, bez możliwości ładowania z gniazdka.

Nowa hybrydowa Mazda 2 będzie przyspieszać do 100 km/h w 9,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 175 km/h. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg normy WLTP wynosić ma 4,0-3,8 l/100 km (wyniki odpowiednio dla modeli wyposażonych w koła o średnicy 16 lub 15 cali).

Podczas normalnej jazdy podaż mocy pomiędzy silnikiem benzynowym i elektrycznym jest automatycznie regulowana w celu uzyskania optymalnych osiągów i jak najlepszej wydajności paliwowej. Podczas zwalniania i hamowania energia kinetyczna jest odzyskiwana w postaci energii elektrycznej, magazynowanej w akumulatorze.

Poziom naładowania akumulatora jest stale kontrolowany przez generator napędzany silnikiem.

Rozstaw osi Mazdy 2 Hybrid jest oczywiście identyczny jak w Toyocie Yaris i wnosi 256 cm. Pojemność bagażnika to 286 litrów.



Mazda 2 Hybrid będzie dostępna w całej Europie w trzech poziomach wyposażenia - Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile oraz Mazda2 Hybrid Select. Warto dodać, że Toyota Yaris otrzymała pięciogwiazdkową ocenę w testach zderzeniowych Euro NCAP.

Nowa Mazda2 Hybrid jest najnowszym efektem współpracy pomiędzy Mazda Motor Corporation i Toyota Motor Corporation. Model ten będzie dostarczany przez Toyota Motor Europe, spółkę zależną będącą w całości własnością Toyota Motor Corporation.

Samochód pomoże Maździe obniżyć średnią emisję spalin. Japońska firma w gamie ma głównie samochody z klasycznym napędem, ewentualnie wyposażone w technologię mikrohybrydową. Jedynym wyjątkiem jest elektryczna Mazda MX-30, ale nawet ten samochód ma wkrótce się pojawić z tzw. "range extenderem", czyli silnikiem spalinowym działającym jako generator prądu.