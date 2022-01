Premiery Kia Niro nowej generacji

Oba pojazdy pod względem stylistyki są niemal identyczne. Przy okazji europejskiej premiery zdradzono jednak sporo informacji technicznych.

Przede wszystkim poznaliśmy wymiary. W stosunku do obecnej generacji Kia Niro urosła o niemal 7 cm i ma 442 cm długości. Nowy model jest również o 2 cm szerszy i 1 cm wyższy.



Co najważniejsze, o 2 cm zwiększono rozstaw osi (do 272 cm). W efekcie obszerniejsze jest wnętrza, a także bagażnik. Kia zdradziła, że Niro Hybrid ma bagażnik o pojemności 451 litrów, czyli o 15 litrów więcej niż obecnie. Nie wiadomo, jeszcze jakimi wartościami będą mogły pochwalić się wersje z większymi bateriami, czyli PHEV i elektryczna.

Wnętrze nowej Kii Niro w wersji europejskiej



Co zaskakujące, układ napędowy Kii Niro Hybrid to to samo rozwiązanie, które stosowane jest w obecnej generacji tego modelu. System składa się ze 105-konnego silnika benzynowego 1.6 GDi i elektrycznego silnika o mocy 43 KM. Moc łączna to 141 KM, samochód posiada automatyczną przekładnię sześciobiegową.



Ponadto w ofercie znajdzie się hybryda plug-in i wersje elektryczna e-Niro, ale Kia nie zdradziła jeszcze ich danych danych technicznych.



Nowa Kia Niro w wersji europejskiej



Całkowicie nowe jest wnętrze z ekranem sytemu infotainment o przekątnej 10,25 cala. Ekran ten wizualnie łączy się z ekranem cyfrowych zegarów. Samochód ma być dobrze wyposażony w systemy-asystentów kierowcy.



Nowa Kia Niro pojawi się w europejskich salonach w połowie roku. Producent zaznacza, że Europejska wersja nowej Kia Niro wciąż jest w fazie rozwoju. Ostateczne specyfikacje techniczne zostaną więc podane do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży.

