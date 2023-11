Nowa generacja ulubionego dostawczaka Polaków. Są pierwsze informacje

Spis treści: 01 Renault Master to najchętniej wybierany przez Polaków dostawczak

02 Nowy Master ma być bardziej oszczędny

03 Kiedy premiera nowego Renault Mastera?

Renault Master to najchętniej wybierany przez Polaków dostawczak

Renault Master stanowi trzon "dostawczej" oferty francuskiego producenta już od przeszło 40 lat. Pierwsza generacja tego modelu zadebiutowała w 1980 roku. Master wkrótce okazał się sukcesem. Do wysokiego wyniku sprzedażowego przyczynił się z pewnością fakt, że auto oferowane było w różnych wariantach silnikowych i gabarytowych. Dzięki temu kupujący mogli spersonalizować swój samochód. W sumie na całym świecie wszystkie generacje Mastera sprzedały się w liczbie ponad 3 mln egzemplarzy.

Master cieszy się też zainteresowaniem Polaków. Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że Master obecnej generacji był najchętniej kupowanym samochodem dostawczym w październiku tego roku. Model jest też bezkonkurencyjny w zestawieniu uwzględniającym okres od stycznia do października tego roku. W tym roku sprzedano już 8 234 sztuki. Dla porównania, drugi w zestawieniu Fiat Ducato osiągnął poziom 4 353 sprzedanych egzemplarzy. Niemal o połowę mniej.

Teraz przychodzi czas na zmianę warty. Wkrótce zaprezentowana zostanie nowe wcielenie tego modelu. W związku z nadchodzącą premierą Renault postanowiło przedstawić zdjęcie ukazujące sylwetkę nowego Mastera.

Nowy Master ma być bardziej oszczędny

Francuski producent twierdzi, że samochód wyróżnia się stylistyką nadwozia typu "Aerovan". Sugerując się zdjęciem wszystko wskazuje, że Master pozostanie przy typowym dla dostawczaków, dość "pudełkowatym" wyglądzie. Marka zapewnia jednak, że stylistka oraz nowy układ hamulcowy mają przekładać się na "większą efektywność" względem poprzednika. Według Renault nowy Master będzie zużywał o 21 proc. mniej energii w przypadku wersji elektrycznej. Jeśli chodzi o odmianę spalinową, średnie spalanie na 100 km ma być niższe o 1,5 litra.

Z informacji przedstawionych przez producenta można stwierdzić, że przy opracowywaniu nowej generacji skupiono się na zoptymalizowaniu jego użytkowości. Renault deklaruje, że samochód został zaprojektowany w taki sposób, by uczynić jego eksploatację łatwiejszą. Zaznaczono, że samochód ma dostosować się do "bieżących potrzeb użytkownika" i pozwalać na pokonanie "znacznie większego dystansu mniejszym kosztem". Marka dodaje również, że Master będzie flagowym modelem "nowej generacji furgonów". Jako jedną z jej cech Renault wskazuje właśnie większą wydajność.

Marka zapowiedziała również, że nowy Master, podobnie jak jego poprzednicy, powstawać będzie we francuskim zakładzie w Batilly. Renault deklaruje, że został on zmodernizowany w taki sposób, by umożliwić wprowadzenie nowoczesnych procesów produkcyjnych.

Kiedy premiera nowego Renault Mastera?

Więcej szczegółów na temat nowej generacji Mastera poznamy już bardzo niedługo. Samochód zostanie oficjalnie zaprezentowany na targach Solutrans. Odbędą się one we francuskim Lyonie w dniach 21-25 listopada.