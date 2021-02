Nissan Qashqai zmieni się nie do poznania. Znamy datę premiery

Kolejna generacja Qashqaia wyróżniać się będzie zupełnie nową stylistyką oraz rozwiązaniami, których nie tylko nie znajdziemy w obecnej inkarnacji, ale także u konkurentów.

Zdjęcie Nissan Qashqai / Nowe samochody Nowy Nissan Qashqai - poznaliśmy gamę silników

Oficjalna premiera nowego Nissana Qashqaia odbędzie się 18 lutego. Aby podgrzać nieco atmosferę, japoński producent zaprezentował jedno zdjęcie fragmentu auta oraz tajemnicze, kilkunastosekundowe wideo. To wystarcza, żeby wyciągnąć sporo wniosków na temat nowej inkarnacji tego croosovera.

Ze zdjęcia wynika, że Qashqai będzie miał wyrazistą stylistykę, wykorzystującą wiele ostrych linii. Widać to także w niezwykle smukłych, przednich reflektorach. Ich górna część to światła do jazdy dziennej, których kontynuacją są światła główne. Taki design wymusi oczywiście seryjne stosowanie diodowych reflektorów.

We wnętrzu natomiast znajdziemy wirtualne zegary z animacjami, ale o dość klasycznym wyglądzie. Niewykluczone jednak, że będą oferowały kilka sposobów prezentowania interesujących nas wskazań. Zupełnie zwyczajnie wygląda ekran multimediów, który co prawda jest wolnostojący, ale ma niedużą przekątną (na oko około 8 cali), fizyczne przyciski oraz dwa pokrętła (to akurat plus). Wrażenie robi natomiast fakt, że Qashqai będzie oferował masaż przednich foteli i to nie taki prosty, na odcinku lędźwiowym, tylko całych pleców. Dostępne będą trzy jego warianty z możliwością regulacji szybkości oraz intensywności. Na wideo pojawiają się też ujęcia skórzanej tapicerki na fotelach, mającej liczne przeszycia oraz perforację. Prawdopodobnie będzie to skóra Nappa (stosowana już w obecnej generacji).



W swoim komunikacie Nissan zapowiada również, że Qashqai dostępny będzie z "unikalną technologią e-Power". Z poprzedniej informacji wiemy, że chodzi tu o hybrydę, której koła napędzane są wyłącznie przez silnik elektryczny, a spalinowy jedynie ładuje baterię. Nie jest to rozwiązanie unikalne, acz faktycznie rzadko spotykane.