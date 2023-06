Niezwykły Mercedes Vision One-Eleven. Wygląda obłędnie, ale na drogi nie wyjedzie

Spis treści: 01 Mercedes Vision One-Eleven to sportowa wizja przyszłości

Przynajmniej na razie, bo choć Mercedes Vision One-Eleven wygląda na auto gotowe na podbój rynku, na obecną chwilę jest tylko wizją przyszłości i pokazem możliwości niemieckich inżynierów oraz stylistów. Szkoda, bo gdyby było inaczej, znalazłoby się wielu klientów, chętnych oddać za niego wszystkie oszczędności. Co o nim wiemy?

Mercedes Vision One-Eleven to sportowa wizja przyszłości

Prototyp przyszłości inspiruje się ikonami z lat 60.i 70. XX wieku, tj. Type 300 SL czy C 111. Wskazują na to chociażby otwierane do góry drzwi czy pomarańczowo-czarne malowanie. Ponad 50 lat temu w modelach studyjnych pojawiały się turbodiesle czy silniki Wankla. Dziś za koncepcyjny Mercedes Vision One-Eleven napędzają mocne i lekkie silniki elektryczne, a także wydajne akumulatory.

Mercedes Vision One-Eleven

Naszym celem w Mercedes-Benz nie jest stylizacja - naszym celem jest tworzenie ikon. Dla mnie to właśnie stanowi różnicę między designem głównego nurtu a luksusem. Ikony designu, takie jak Type 300 SL i C 111 - oba z drzwiami skrzydłowymi - są częścią naszego DNA. Gorden Wagener, dyrektor ds. wzornictwa Mercedes-Benz

Muskularny i elegancki. Wygląda, jak narysowany jedną kreską

Mercedes Vision One-Eleven, wygląda, jakby jego nadwozie narysowano jedną kreską. Ma niewyobrażalnie nisko zawieszony przód, który przechodzi w wysokie i muskularne nadkola, a całość kończy potężnie wyprofilowany dyfuzor. Proszę zapakować - to naprawdę kosmiczny projekt. Wrażenie robią także wyświetlacze z pikselową strukturą na pasie przednim i z tyłu.

Mercedes Vision One-Eleven

Przyszłość nawiązuje do przeszłości. Wnętrze to mieszanka epok

Wnętrze przypomina luksusowy salon przyszłości. Dwa osobne fotele, masa przestrzeni i mieszanka wysokiej jakości materiałów. Kokpit Vision One-Eleven nie przypomina niczego, co w autach marki widzieliśmy do tej pory. Przed pasażerami rozciąga się gigantyczny wyświetlacz, jednak wartości są na nim wyświetlane w formie pikseli. Taka mieszanka epok może się podobać.

Mercedes-Benz Vision One-Eleven łączy zapierający dech w piersiach design z przełomową technologią układu napędowego. Podobnie jak jego historyczny imiennik, odkrywa nowe ścieżki dla przyszłości sportowych osiągów. Markus Schäfer, dyrektor ds. technologii Mercedes-Benz

