Mercedes-Maybach z hybrydowym napędem. Pierwszy taki w historii

Testy Mercedes-Maybach S 680. Samochód na wskroś ekskluzywny

Postępująca elektryfikacja nie odpuszcza nikomu. Do grona marek dotkniętych ręką wyczekiwanej ekologii dołączył właśnie Mercedes-Maybach. Tak, ten sam, który jeszcze do niedawna hołdował głównie benzynowym silnikom V8 i V12.

Do 100 km w trybie elektrycznym

Nowy wariant flagowej limuzyny oznaczony jako S 580 e, jest pierwszym modelem w historii producenta wyposażonym w hybrydowy napęd plug-in. Jego serce stanowi sześciocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 3-litrów, zdolny wygenerować moc 367 KM i mogący pochwalić się maksymalnym momentem obrotowym 500 Nm. Jednostka ta jest wspierana przez 150-konny silnik elektryczny, co skutkuje łączną mocą systemową układu wynoszącą 510 KM i moment 750 Nm.

Powyższe wartości w zupełności wystarczają, by ciężka limuzyna rozpędziła się od 0 do 100 km/h w 5,1 s i mogła pojechać z maksymalną prędkością 250 km/h. Co jeszcze ciekawsze - pojazd jest w stanie przejechać nawet do 100 kilometrów w trybie wyłącznie elektrycznym.

Standardowe wyposażenie modelu obejmuje trójfazową ładowarkę AC o mocy 11 kW. Na życzenie dostępna jest ładowarka DC o mocy 60 kW, umożliwiająca szybkie ładowanie prądem stałym - pełne uzupełnienie energii w niemal całkowicie rozładowanym akumulatorze przy użyciu tej funkcji trwa jedynie około 30 minut.

Zdjęcie Pierwszy taki Mercedes-Maybach w historii / materiały prasowe

Bezszelestna jazda

Jak zapewnia producent - zelektryfikowany Mercedes-Maybach S 580 e porusza się niemal bezszelestnie i przy zerowej lokalnej emisji spalin. Elementy wyróżniające hybrydowy wariant plug-in zostały dyskretnie zintegrowane z typowym dla Maybacha inżynierskim podejściem - na przykład gniazdo ładowania ukryto po lewej stronie nadwozia, w reflektorach pojawiły się niebieskie akcenty kolorystyczne, a zestaw wskaźników na bieżąco podaje stan naładowania akumulatora.

Nie jesteś milionerem? Lepiej zapomnij

Mercedes-Maybach S 580 e będzie początkowo dostępny w Chinach, a następnie trafi do sprzedaży w Tajlandii, Europie i innych regionach. Biorąc pod uwagę, że ceny "spalinowej" odmiany S 580 zaczynają się od kwoty 917 300 zł, można śmiało przypuszczać, że koszt zakupu wariantu plug-in swobodnie przekroczy milion złotych.

