Mercedes EQE. Oto elektryczna klasa E!

Producent nazywa swoje auto "sportowo-biznesową limuzyną". W porównaniu z luksusowym liniowcem, jakim jest EQS, nowy EQE wygląda nieco inaczej: ma nieco krótszy rozstaw osi, krótsze zwisy i bardziej wgłębione boczne profile. Jeśli chodzi o gabaryty nadwozia (długość/szerokość/wysokość: 4946/1961/1512 mm), EQE jest porównywalny z CLS-em i również jest sedanem.



Wnętrze wyraźnie "wyrasta" wymiarami ponad dzisiejszą Klasę E typoszeregu W213), m.in. jeśli chodzi o szerokość na wysokości ramion z przodu (+27 mm) czy długość kabiny. Ta zyskała aż 80 mm! W kabinie znajdziemy np. opcjonalny MBUX Hyperscreen, który sprawia, że cały zestaw wskaźników jest jednym wielkim ekranem. 12,3-calowy ekran OLED dla pasażera z przodu zapewnia mu własny obszar wyświetlania informacji i obsługi różnych funkcji. Zgodnie z obecnymi przepisami, przynajmniej w krajach Unii Europejskiej, pasażer może oglądać dynamiczne treści, takie jak filmy i programy TV, czy przeglądać strony internetowe nawet w czasie jazdy.



Reklama

Zdjęcie Mercedes-EQ EQE wnętrze /

Wprowadzono też ciekawy system bezpieczeństwa. Jeśli kamera wykryje, że kierowca spogląda na wyświetlacz pasażera, zostanie on automatycznie przyciemniony. Obszar wyświetlania opcjonalnie dostępnego większego wyświetlacza head-up odpowiada ekranowi o przekątnej 77 cali. Na pokładzie EQE nie zabrakło najnowszej generacji systemu MBUX, niedawno wprowadzonej w EQS-ie. Dzięki tzw. warstwie zerowej użytkownik nie musi przewijać żadnych zagnieżdżonych menu ani wydawać poleceń głosowych - najważniejsze aplikacje są sytuacyjnie i kontekstowo prezentowane na głównym ekranie, w polu widzenia, zwalniając kierowcę EQE z niektórych czynności.

Zdjęcie Mercedes-EQ EQE /

W pierwszej kolejności na rynek trafią dwie wersje EQE, w tym EQE 350 o mocy 215 kW (293 KM). Wszystkie warianty mają elektryczny układ napędowy (eATS) tylnej osi; później do oferty dołączą też czteronapędowe odmiany 4MATIC, wyposażone również w eATS przedniej osi. Zastosowane silniki elektryczne to silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (PSM). Producent twierdzi, że dzięki swojej sześciofazowej konstrukcji silnik napędzający tylną oś jest wyjątkowo mocny.

Zdjęcie Mercedes-EQ EQE /

Akumulator litowo-jonowy EQE składa się z 10 modułów i ma pojemność 90 kWh netto. Innowacyjne oprogramowanie do zarządzania jego pracą, opracowane we własnym zakresie przez Mercedes-Benz, jest aktualizowane bezprzewodowo (OTA). W ten sposób zarządzanie energią EQE pozostaje "aktualne" przez cały cykl życia pojazdu. Materiał aktywny składa się z: niklu, kobaltu i manganu w stosunku 8:1:1. Zmniejsza to zawartość kobaltu do mniej niż 10 proc.

Zdjęcie Mercedes-EQ EQE /

Korzystając z manetek przy kierownicy, można ręcznie wybrać jeden z trzech stopni rekuperacji (D+, D, D-), a także funkcję "żeglowania". Ponadto do dyspozycji jest program automatyczny - DAuto - oraz ECO Assist, czyli rekuperacja zoptymalizowana pod kątem aktualnej sytuacji (w tym monitorowanie zachowania poprzedzających pojazdów aż do ich zatrzymania się, na przykład na skrzyżowaniu). W rezultacie kierowca nie musi w ogóle naciskać pedału hamulca.



Mercedes-EQ EQE 1 / 19 Mercedes-EQ EQE Źródło: udostępnij

Inteligentna nawigacja dla aut elektrycznych planuje najszybszą i najwygodniejszą trasę, biorąc pod uwagę postoje na ładowanie. Uwzględnia przy tym wiele czynników i dynamicznie reaguje np. na korki czy zmianę stylu jazdy. Na ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX pojawia się wizualizacja wskazująca, czy dostępna pojemność akumulatora jest wystarczająca, aby dojechać do celu bez ładowania. Na pokładzie EQE znajduje się ładowarka DC o mocy do 170 kW. W ciągu 15 min stan naładowania akumulatora pojazdu można zwiększyć nawet o 35,55 kWh - odpowiada to dodatkowemu zasięgowi WLTP sięgającemu 250 km. Według wstępnych danych maksymalny zasięg Mercedesa EQE waha się między 545 a 660 km.

Produkcja EQE będzie odbywać się w niemieckiej fabryce Mercedesa w Bremie (na rynek globalny) oraz w zakładzie niemiecko-chińskiej spółki joint venture BBAC w Pekinie (na rynek lokalny). Nowy model będzie miał swoją światową premierę na wrześniowych targach IAA w Monachium. Auto trafić ma na rynek w okolicach połowy 2022 roku.



***