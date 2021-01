Mercedes EQA oficjalnie zaprezentowany

Gama elektrycznych modeli Mercedesa została właśnie rozszerzona o kompaktowego crossovera. Początkowo będzie dostępny tylko w jednej wersji silnikowej.

Zdjęcie Mercedes EQA 250

EQA to nowy członek submarki EQ, składającej się z elektrycznych modeli Mercedesa. Jest to z założenia jej najmniejszy przedstawiciel, który bazuje w dużej mierze na modelu GLA. Nieco inny wygląd nadwozia elektryk zawdzięcza głównie zmienionemu grillowi i przednim reflektorom, które tworzą optycznie jedną całość, podobnie jak w modelu EQC. Symbolicznie inna jest także dolna część zderzaka.

Tył również upodobniono do większego brata, chcąc najwyraźniej stworzyć spójną stylistycznie linię elektrycznych SUVów. Tutaj zmieniono klapę bagażnika, na której światła połączone są pasem świetlnym. Aby uzyskać płaską powierzchnię, przeniesiono tablicę rejestracyjną z klapy na zderzak. Sam zderzak zmienił się także, ze względu na brak dwóch końcówek wydechu.

Żadnych modyfikacji nie znajdziemy za to we wnętrzu - zostało ono w całości przeniesione z GLA. Różnice ograniczają się jedynie do nieco innego zestawu tapicerek oraz elementów wykończenia wnętrza. Pod względem przestronności nie powinno nic się zmienić, za to mniejszy jest bagażnik. Zamiast 425 l, mamy do dyspozycji 340 l.

Zdjęcie Mercedes EQA 250

Mercedes EQA debiutuje w jednej wersji silnikowej o oznaczeniu 250. Pod jej maską pracuje elektryczny motor o mocy 190 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 375 Nm. Napędza on koła przednie i rozpędza tego crossovera do 100 km/h w 8,9 s. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 160 km/h.

EQA otrzymał baterię o pojemności 66,5 kWh (netto), która ma pozwolić na przejechanie do 426 km na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii przy użyciu wallboxa ma trwać 5:45 h, a korzystając z ładowarki o mocy 100 kW, naładujemy baterię od 10 do 80 proc. w pół godziny.

Mercedes EQA 250

Mercedes zapowiada, że docelowo dostępna będzie szersza gama silnikowa. Wspomina o wariancie z napędem na wszystkie koła (z dodatkowym silnikiem z tyłu) o mocy ponad 270 KM, a także wersji oferującej zasięg ponad 500 km na jednym ładowaniu.

Sprzedaż EQA 250 rozpocznie się na wiosnę. Cena w Niemczech to 38 540 euro.