Mercedes Citan - premiera nowej generacji

Mercedes Citan, tak jak poprzednio, bazuje na Renault Kangoo, ale niemiecki producent zadbał o to, żeby stylistyka nie dawała wątpliwości, z autem jakiej marki mamy do czynienia. Auto ma długość 4498 mm, a jego rozstaw osi wynosi 2716 mm. Mercedes podkreśla, że możliwości przewozowe znacznie poprawiły się w porównaniu do poprzednika i w wersji towarowej przewieziemy nawet 2900 l oraz ładunek o długości 305 cm, co jest możliwe dzięki dodatkowym opcjom aranżacji wnętrza.

Oprócz stałej ściany działowej (dostępnej z szybą i bez), między kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową, nowy Citan furgon dostępny jest również z wersją składaną. Ta opcja sprawdziła się już w poprzednim modelu i od tego czasu została zoptymalizowana. Jeśli konieczne jest przetransportowanie długich przedmiotów, kratkę po stronie pasażera można obrócić o 90 stopni, a następnie złożyć w kierunku fotela kierowcy i zablokować. Fotel pasażera można z kolei złożyć, aby uzyskać płaską powierzchnię. Kratka zabezpieczająca jest wykonana ze stali i służy do ochrony kierowcy i pilota przed niekontrolowanym przemieszczaniem się ładunku.



Samo wnętrze jest oczywiście bardziej nowoczesne i tutaj także niełatwo dopatrzeć się pokrewieństwa z francuskim modelem. Jedynie panel klimatyzacji został zapożyczony oraz ogólny układ deski rozdzielczej z wysoko umieszczoną dźwignią zmiany biegów. Pozostałe elementy są typowe dla Mercedesa - czy to zegary z dużym kolorowym ekranem komputera pokładowego czy też wielofunkcyjna kierownica z dwoma touchpadami. Również system multimedialny korzysta z najnowszego oprogramowania - zachowano nawet zaawansowaną funkcję obsługi głosowej, aktywowaną hasłem "Hej, Mercedes".

W momencie wprowadzenia na rynek gama silników nowego Citana będzie składać się z trzech wersji wysokoprężnych i dwóch benzynowych. Diesel to jednostka 1.5 CDI o mocach 75, 95 oraz 116 KM, a z kolei "benzyniaki" korzystają z silnika 1,33 l generującego 102 lub 131 KM. Natomiast w przyszłym roku dołączy do nich eCitan, czyli odmiana elektryczna. Ma ona pozwalać na przejechanie do 285 km na jednym ładowaniu, a możliwości przewozowe mają pozostać niezmienione.



Mercedes podkreśla, że nowy Citan, chociaż jest modelem o charakterze użytkowym, oferuje bardzo bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Standardowo otrzymamy w nim asystenta ruszania pod górę, asystenta bocznego wiatru oraz system ostrzegający o zmęczeniu. Opcjonalnie można je rozszerzyć o asystenta układu hamulcowego, utrzymania pasa ruchu, martwego punktu i limitu prędkości z wykrywaniem znaków oraz adaptacyjny tempomat z funkcją autonomicznej jazdy w korkach.

