Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door E Performance to najmocniejsza wersja tego modelu, która ze szczytu spycha 639-konnego GT 63 S.

Pod maską Mercedes-AMG GT 63 S E Performance znalazł się doskonale znany silnik 4.0V8 biturbo. Moc generowana przez tę ośmiocylindrową jednostkę to 639 KM, moment obrotowy - 900 Nm.

Nowością jest zamontowany przy tylnej osi elektryczny zespół napędowy. Składa się on z silnika elektrycznego generującego 204 KM i 320 KM, dwubiegowej przekładni oraz akumulatora o dość symbolicznej pojemności 6,1 kWh (hybrydy plug-in zwykle mają baterie przynajmniej dwukrotnie większe).

Moc systemowa Mercedesa-AMT GT 63 S E Performance wynosi 843 KM, natomiast maksymalny moment obrotowy to 1470 Nm! Osiągi są nieprawdopodobne. Auto przyśpiesza do 100 km/h w 2,9 s, a po niecałych 10 sekundach na liczniku pojawia się 200 km/h. Prędkość maksymalna wynosi 316 km/h.



Zlokalizowanie elektrycznego komponentu układu napędowego przy tylnej osi dobrze wpływa na rozkład mas. Producent podkreśla przy tym, że ważąca 89 kg bateria ma wysoką gęstość mocy,. Wprost przyznaje również, że zaprojektowano ją nie po to, by auto miał jak największy zasięg w trybie elektrycznym (plug-iny zwykle mogą przejechać bez używania jednostki spalinowej około 50 km), ale do szybkiego dostarczania mocy silnikowi elektrycznemu.

Stąd niewielka pojemność akumulatora, która wystarczyć ma - teoretycznie - do przejechania w trybie elektrycznym zaledwie 12 km.

Poza trybem elektrycznym kierowca ma do wyboru jeszcze tryby: Comfort, Sport, Sport+, Race, Slippery i Individual. Standardowe wyposażenie stanowi pneumatyczne zawieszenie AMG Ride Control+, a także hamulce ceramiczne.