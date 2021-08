Mazda2 po zmianach

Mazda2 to jeden ze starszych modeli w gamie japońskiego producenta. Ten miejski pojazd wszedł na rynek w 2014 roku, najwyższa więc pora na wprowadzenie nowej generacji. Japończykom jednak się nie śpieszy - w 2019 roku "dwójka" przeszła lifting, a teraz doczekała się mniejszych zmian na kolejny rok modelowy.

Co zmieniło się w tym modelu? Producent zapewnia, że np. przednie reflektory, chociaż szczerze mówiąc ten element wydaje się identyczny, jak był wcześniej. Są za to nowe lakiery nadwozia oraz nowe wzory wykończenia wnętrza, zmodyfikowano również fotele.



Dzięki poprawieniu izolacji akustycznej we wnętrzu ma być teraz nieco ciszej.

Wśród bardziej istotnych nowości jest system infotainment Mazda Connect, który wreszcie zyskał obsługę interfejsów Android Auto i Apple CarPlay.

Nie zabrakło nowości technicznych. Nowe są amortyzatory, zmodyfikowano silniki benzynowe 1.5 SkyActive-G, które otrzymały większą kompresję (15:1), co ma przełożyć się na niższe zużycie paliwa. Silniki te nadal są dostępne w wersji 75, 90 lub 115 KM. Słabsze wersje dostępne są manualną przekładnią 6-biegową, a mocniejsza - ze skrzynią automatyczną, również o sześciu przełożeniach.

Gamę jednostek napędowych Mazdy2 uzupełnia wyposażony w technologię mild hybrid silnik 1.5 e-SkyActiv G o mocy 90 lub 115 KM.



