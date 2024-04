Maserati GranCabrio Folgore. W tym kabriolecie nie usłyszysz silnika

Maserati GranCabrio Folgore. Kabriolet na prąd

Maserati GranCabrio Folgore, czyli elektryczny wariant prezentowanego jakiś czas temu modelu, jest elementem strategii elektryfikacji włoskiego producenta. Ten zakłada, że do 2028 roku cała jego gama zostanie w całości zelektryfikowana. W związku z tym marka sukcesywnie wprowadza do oferty zasilane prądem warianty kolejnych modeli oznaczanych członem "Folgore" (czyli po włosku "błyskawica"). Pierwszym całkowicie elektrycznym autem w gamie marki zostało GranTurismo Folgore. Wkrótce dołączyło do niego Grecale Folgore. Teraz ta oferta została rozszerzona o zasilane prądem GanCabrio.

Pod względem stylistycznym odmiana Folgore nie różni się od swojego spalinowego odpowiednika. Mamy tutaj choćby przetłoczenia na masce czy podłużne przednie lampy. W czasie prezentacji elektryczne GranCabrio zostało pokazane z lakierem Liquid Rose Gold oraz wnętrzem Denim Ice. Trzeba przyznać, że takie połączenie prezentuje się dość oryginalnie.

Zdjęcie Przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 12,2 cala. / materiały prasowe

Wnętrze Maserati GranCabrio Folgore

Wewnątrz znajdziemy wyświetlacz multimediów o przekątnej 12,3 cala oraz znajdujący się poniżej ekran do obsługi klimatyzacji o przekątnej 8,8 cala. Oczywiście klienci mogą liczyć na bezprzewodowe połączenie swojego auta ze smartfonem za pomocą Apple CarPlay, Android Auto oraz Baidu CarLife. Kierowcy niezbędnych informacji dostarcza wyświetlacz o przekątnej 12,2 cala.

Podobnie jak spalinowa wersja GranCabrio posiada materiałowy dach, który składa się w 14 sekund. Cały proces może odbywać się w czasie jazdy z prędkością 50 km/h.

Zdjęcie Materiałowy dach Maserati GranCabrio Folgore składa się w 14 sekund. / materiały prasowe

Maserati GranCabrio Folgore. Trzy silniki i 1 350 Nm

Samochód wyposażony jest w trzy silniki elektryczne, które łącznie generują 761 KM (829 KM w trybie MaxBoost) i 1 350 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na rozpędzenie tego, ważącego ponad 2,3 tony, auta do pierwszej setki w 2,8 sekundy. Maksymalnie GranCabrio Folgore może rozpędzić się do 290 km/h. Akumulator o pojemności 92,5 kWh zapewnia elektrycznemu modelowi zasięg na poziomie 419-447 km (według norm WLTP). Dzięki architekturze 800 V auto może przyjąć prąd o mocy 270 kW.

Zdjęcie Maserati GranCabrio Folgore rozpędza się do 100 km/h w 2,8 sekundy. / materiały prasowe

Zgodnie ze strategią włoskiego producenta samochód, podobnie jak inne modele z gamy, będą produkowane we Włoszech. Maserati zapowiada również nowości. W przyszłym roku zadebiutować ma kolejny samochód zasilany prądem - MC20 Folgore.

Zdjęcie Do obsługi klimatyzacji służy znajdujący się pod ekranem multimediów wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala. / materiały prasowe

Zdjęcie Nie mogło zabraknąć zegarka znajdującego się na desce rozdzielczej. / materiały prasowe

Zdjęcie Maserati GranCabrio generuje do 829 KM i 1 350 Nm momentu obrotowego. / materiały prasowe

Zdjęcie Maserati GranCabrio Folgore może przyjąć prąd o mocy 270 kW. / materiały prasowe