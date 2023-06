Lexus TX. Takiego modelu jeszcze nie było

Spis treści: 01 Lexus TX. Duży SUV o nawet siedmiu miejscach

Lexus TX. Wersje napędowe

TX nawiązuje stylistycznie do gamy nowych SUV-ów Lexusa, które na nową interpretują charakterystyczny kształt osłony chłodnicy. Design przedniego pasa auta jest zbliżony do koncepcji zastosowanej w zaprezentowanym niedawno LBX-ie. Grill ma trapezoidalny kształt i jest wyraźnie oddzielony od opadającej ku dołowi maski, na której, tak jak w miejskim crossoverze, umieszczono emblemat Lexusa.

Przednie światła do jazdy dziennej mają kształt odwróconej litery "L" - to drugi model w gamie Lexusa po LBX-ie, w którym zastosowano to rozwiązanie. Tył nowego SUV-a ma charakterystyczną listwę świetlną oraz napis LEXUS.

Lexus TX powstał na zmodyfikowanej platformie GA-K. Samochód może mieć sześć lub siedem miejsc, a przestrzeń bagażowa za trzecim rzędem siedzeń to 570 l. Po złożeniu foteli w ostatnim rzędzie bagażnik powiększy się do 1625 l, a gdy złożone będą drugi i trzeci rząd dostępne będzie aż 2746 l przestrzeni na bagaże.

Auto korzysta też z najnowszych rozwiązań technologicznych Lexusa. Najważniejsze informacje dla kierowcy wyświetlane są na 12,3-calowych cyfrowych zegarach, ekran systemu multimedialnego ma przekątną 14 cali, a auto może być wyposażone również w wyświetlacz HUD na przedniej szybie.

Specjalne dla tego modelu stworzono 21-głośnikowy system audio Mark Levinson Premium Surround Sound System. Standardem w modelu TX jest pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + trzeciej generacji.

Lexus TX dostępny będzie w trzech wersjach silnikowych. Bazowa wersja to Lexus TX 350. Samochód jest napędzany przez turbodoładowany silnik 2.4 l o mocy 278 KM, posiada napęd na przód lub na cztery koła oraz ośmiobiegową przekładnię automatyczną.

Lexus TX 500h będzie korzystał z napędu hybrydowego znanego z modelu RX 500h łączącego silnik 2.4l turbo, z sześciobiegową przekładnią automatyczną oraz stałym elektrycznym napędem na cztery koła DIRECT4. Moc systemowa tej wersji to 371 KM. TX 500h będzie wyposażony w układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Steering), który ułatwia manewrowanie przy niskich prędkościach oraz poprawia stabilność podczas jazdy autostradowej.

Na szczycie gamy znajdzie się Lexusa TX 550h+. To pierwsza hybryda plug-in, w której zastosowano silnik 3.5 l V6, przekładnię CVT oraz stały elektryczny napęd na cztery koła DIRECT4. Moc systemowa układu wynosi 412 KM. Auto w trybie elektrycznym będzie w stanie pokonać do 53 km.

Nie ma planów sprzedaży Lexusa TX w Polsce.