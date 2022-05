Land Rover Defender 130 - offroad w osiem osób

Spis treści: 01 Land Rover Defender 130 - duży jak nigdy

02 Land Roverem Defenderem 130 pojedziecie nawet w osiem osób

03 Land Rover Defender 130 First Edition

Land Rover Defender 130 - duży jak nigdy

Nowa generacja Land Rovera Defendera dostępna była do tej pory w wersji 90 ("krótkiej", trzydrzwiowej) oraz 110 ("długiej", pięciodrzwiowej). Teraz dołącza do nich największa, nosząca oznaczenie 130. Tradycyjnie liczby w nazwach odmian, odnosiły się do rozstawu osi (wyrażonego w calach), ale obecny Defender odszedł od tego założenia. Dlatego nie powinno dziwić, że wersje 110 i 130 mają taki sam rozstaw osi - 3022 mm.

Wyraźna różnica jest za to w długości samego nadwozia - nowa odmiana jest dłuższa od 34 cm, co daje w sumie 5358 mm, czyniąc ją największym Defenderem w historii. Co to oznacza dla podróżnych?

Reklama

Land Rover Defender 130 1 / 16 Land Rover Defender 130 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Land Roverem Defenderem 130 pojedziecie nawet w osiem osób

Dodatkowe centymetry nadwozia pozwoliły na wygospodarowanie miejsce na trzeci, pełnowymiarowy rząd siedzeń. A także ogromny bagażnik. Przy komplecie pasażerów możemy nadal przewieźć naprawdę niezłe 389 l bagażu, a składając trzeci rząd aż 1232 litry. Natomiast zamawiając egzemplarz bez owego rzędu, będziemy mieli do dyspozycji 1329 litrów. Maksymalnie przewieziemy 2516 litrów.

Zdjęcie Land Rover Defender 130 / materiały prasowe

Defender 130 może być więc małą ciężarówką, albo małym busem do przewozu osób. Auto jest bowiem na tyle duże, że w trzecim rzędzie, zamiast dwóch foteli, mamy trzyosobową kanapę, umieszczoną nieco wyżej od tej w drugim rzędzie siedzeń. Zaś możliwości przewozu ośmiu osób nie daje żaden konkurent. O komfort podróżnych dba seryjne zawieszenie pneumatyczne oraz dodatkowa (czwarta) strefa klimatyzacji dla ostatniego rzędu.

Land Rover Defender 130 First Edition

Na początku sprzedaży Defendera 130, będzie można zamówić, oprócz standardowych odmian, także wersję specjalną First Edition, oferującą kompletne wyposażenie oraz trzy warianty wykończenia:

lakier Fuji White oraz skórzaną tapicerkę w ostrygowym kolorze i wykończenie jasnym drewnem dębowym

lakier Sedona Red, czarną skórzaną tapicerkę i ciemne drewno dębowe

lakier Carpathian Gray, koniakową tapicerkę oraz drewno orzechowca

Zdjęcie Land Rover Defender 130 / materiały prasowe

Jeśli chodzi o silniki, klienci będą mieli do wyboru dwie wersje benzynowe i dwie wysokoprężne, wszystkie o pojemności 3 litrów:



P300 (300 KM)

P400 (400 KM)

D250 (250 KM)

D300 (300 KM)

Land Rovera Defendera 130 można już zamawiać w Wielkiej Brytanii, gdzie został wyceniony na 73 895 funtów.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***