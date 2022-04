Bazą do jego stworzenia pojazdu było Lamborghini Huracan Evo. Tecnica jest jednak od niego o 6,1 cm dłuższa, dzięki czemu - mimo tej samej wysokości i szerokości - wydaje się niższa i szersza. Efekt ten podkreśla czerń przedniej części zderzaka ciągnącej się wzdłuż boków pojazdu, aż do bocznych wlotów powietrza.



Nowy zderzak Ypsilon Terzo Millennio, zastosowany po raz pierwszy w Huracanie, wyposażony jest w kurtynę powietrzną. Z kolei przedni rozdzielacz z dolnymi, otwartymi listwami, kierującymi powietrze przez koła, przyczynia się do poprawy docisku i zwiększa chłodzenie. Nowa konstrukcja umożliwiła także zmniejszenie oporu powietrza o 20 proc., poprawiając aerodynamikę pojazdu oraz stabilność podczas hamowania i dynamicznego wchodzenia w zakręty.



Lamborghini Huracan Tecnica - 640 KM i napęd na tył

Tecnica została wyposażona w silnik znany już kierowcom z Lamborghini Huracan STO. Wolnossący V10 o pojemności 5,2 litra zapewnia 640 KM i moment obrotowy 565 Nm przy 6500 obr./min. Samochód rozpędza się w 3,2 sekundy od 0 do 100 km/h. Prędkość maksymalna to 325 km/h. Nowy Huracan wyposażony jest w napęd na tylną oś, specjalnie dostrojony system kontroli trakcji Performance (P-TCS) oraz nową konfigurację zawieszenia, dostosowaną specjalnie dla tego modelu.



Masa Lamborghini Huracan Tecnica to 1379 kg. Stosunek do mocy do masy w tym modelu wynosi więc 2,15 kg/KM. Kierowcy mogą wybrać jeden z trzech trybów:



STRADA - zapewnia stabilność i maksymalną zwrotność pojazdu, a także umożliwia wektorowanie momentu obrotowego i skorzystanie z systemu kontroli trakcji Performance Traction Control System (P-TCS). Zarówno silnik, jak i skrzynia biegów są w tym trybie dostosowane pod kątem komfortowej codziennej jazdy.



SPORT - w tym trybie kontrola trakcji pozwala na zwiększone uślizgi tylnej osi gwarantując kierowcy dużą frajdę z obcowania z pojazdem,



CORSA - pojazd w tym trybie reaguje na każdy ruch kierowcy, a ryk wolnossącego silnika nieustannie przypomina o sportowym rodowodzie auta. Układ napędowy został tak skalibrowany, aby zapewnić optymalną reakcję przepustnicy i możliwie najszybszą zmianę biegów.

Lamborghini Huracan Tecnica - 200 opcji personalizacji

Czerpiąc z torowych doświadczeń marki Lamborghini, samochód został wyposażony w nowoczesny mechanizm służący do zarządzania chłodzeniem węglowo-ceramicznych hamulców. Dzięki temu rozwiązaniu nowy Huracan gwarantuje jeszcze większą skuteczność hamowania, zarówno na drodze, jak i na torze. Specjalnie zaprojektowane deflektory chłodzące i przewody zaciskowe, pozwalają na to, aby przepływ powietrza kierowany był na tarcze, co z kolei umożliwia maksymalne rozpraszanie ciepła oraz zmniejszenie temperatury płynu hamulcowego.





Ceny samochodu pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że właściciele Huracana Tecnica będą mogli spersonalizować swoje egzemplarze z pomocą dedykowanego programu Ad Personam, oferującego praktycznie nieograniczone możliwości. W konfiguratorze dostępnych jest ponad 200 opcji kolorystycznych, w tym m.in. nowe wykończenie wnętrza z alcantary, dedykowane specjalnie dla nowego modelu.



