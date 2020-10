Kia Stonic w wersji GT Line

​Kia zaprezentowała Stonica w topowej wersji GT Line. Ceny tego miejskiego SUV-a w tej wersji zaczynają się od 85 490 zł ze 100-konnym silnikiem 1.0 T-GDi. O 20 KM mocniejsza odmiana z zespołem napędowym typu "mild hybrid" kosztuje o 4 500 zł więcej.

Stonic okazał się wielkim sukcesem marki Kia w Europie - od początku sprzedaży w 2017 roku nabywców znalazło ponad 150 000 egzemplarzy tego modelu. W 2019 roku ten miejski SUV stał się czwartym najlepiej sprzedającym się modelem Kia Motors w Europie. W Polsce samochód ten sprzedaje się jeszcze lepiej. Po modelu Ceed i Sportage, Stonic zajmuje trzecie miejsce w rankingu sprzedaży nad Wisłą.

Produkcja Stonica GT Line rozpocznie się w październiku, w zakładzie Sohari w Korei. Podobnie jak inne modele marki Kia, również Stonic GT Line w standardzie jest oferowany z gwarancją na 7 lat lub do przebiegu 150 000 kilometrów.

Wygląd zewnętrzny inspirowany modelami z serii GT

Jak na miejskiego crossovera, z zewnątrz Kia Stonic GT Line prezentuje się sportowo i nawiązuje wyglądem do modeli Stinger GT, Ceed GT i ProCeed GT.

Z zewnątrz Stonic GT Line wyróżnia się, w porównaniu z pozostałymi wersjami, innymi zderzakami z przodu i z tyłu. W przednim, wyposażonym w trzy dodatkowe wloty powietrza do chłodnicy, zintegrowano diodowe światła przeciwmgielne. Nowe jest również metaliczne wykończenie dolnej krawędzi zderzaka.

Osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa także ma wykończenie charakterystyczne dla odmiany GT Line, podobnie jak obudowy lusterek bocznych. Ponadto, Kia Stonic GT Line standardowo jest wyposażona w nowe w pełni diodowe reflektory, z nowym wzorem świateł do jazdy dziennej. Bardziej wyrazisty niż w pozostałych odmianach tylny zderzak wyróżnia się nie tylko atrapą dyfuzora, ale również dwóch, solidnych rozmiarów końcówek układu wydechowego.

Ponieważ jedna trzecia wszystkich sprzedanych do tej pory Stoniców miała dwukolorowe nadwozie, odmiana GT Line również jest oferowana w takiej wersji. Do wyboru jest 9 kombinacji kolorystycznych nadwozia i dachu. Dodatkowo, Stonic GT Line charakteryzuje się kolorowymi wlotami powietrza w przednim zderzaku, lakierowanymi w kolorze dachu. Topowa wersja miejskiego crossovera marki Kia seryjnie jest wyposażona w 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów z oponami w rozmiarze 205/55.

Nowe detale we wnętrzu oraz nowe funkcje dzięki dostępowi do internetu

Kabina Stonica GT Line wyróżnia się nie tylko deską rozdzielczą, której wykończenie przypomina strukturę włókna węglowego. Nowe, zarezerwowane wyłącznie dla tej wersji wyposażenia, są również fotele z tapicerką, która jest połączeniem czarnej tkaniny i syntetycznej skóry ze szwami w kolorze białym. Nowa jest także spłaszczona u dołu kierownica obszyta perforowaną skórą, z kontrastowymi szwami i zaopatrzona w logo GT Line. 4,2-calowy wyświetlacz w zestawie wskaźników także jest nowy.

Kia Stonic GT Line seryjnie jest oferowana z zestawem usług cyfrowych z darmowym 7-letnim dostępem oraz z nowym systemem multimedialnym. Na szczycie konsoli środkowej znajduje się 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego, wyposażonego w funkcję UVO Connect drugiej generacji, która zapewnia łączność ze światem zewnętrznym i daje możliwość kontrolowania wybranych funkcji samochodu.

Nowy system multimedialny seryjnie jest oferowany z nawigacją satelitarną. Łącze Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń mobilnych - jednego z obsługą telefonu poprzez zestaw głośnomówiący i z możliwością korzystania z multimediów; drugiego jedynie do odbioru multimediów.

System UVO Connect drugiej generacji w czasie rzeczywistym oferuje dostęp do informacji o ruchu drogowym, prognozie pogody, ciekawych miejscach (POI), cenach paliw i szczegółach dotyczących miejsc parkingowych (cena, lokalizacja i dostępność). Nowa usługa "Nawigacja online" wykorzystuje dane o ruchu drogowym zarówno w czasie rzeczywistym, jak i historyczne. Dzięki temu lepiej niż kiedykolwiek wcześniej potrafi zaproponować trasę i przewidzieć czas dojazdu.

Aplikacja UVO - kompatybilna ze smartfonami z systemem Android i firmy Apple - oferuje również nową funkcję "Last Mile Navigation", która pomaga kontynuować podróż do miejsca docelowego nawet po zaparkowaniu i opuszczeniu samochodu. Dzięki temu, ze smartfonem w ręce, łatwiej trafić z parkingu do sklepu, kawiarni czy restauracji.

Do wyboru silnik turbodoładowany i zespół napędowy typu "mild hybrid"

Stonic GT Line jest dostępny z nowym zespołem napędowym typu "mild hybrid" (MHEV) z rodziny EcoDynamics+. Silnik 1.0 T-GDi (turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem benzyny) z rodziny Smartstream oraz instalacja elektryczna o napięciu 48 V zapewniają większą wydajność poprzez odzysk energii elektrycznej. Kompaktowych rozmiarów akumulator litowo-jonowy zasila w energię elektryczną silnik elektryczny (MHSG), który pełni również rolę rozrusznika i generatora.

MHSG jest połączony paskiem z wałem korbowym silnika i płynnie przełącza się między trybami "silnik" i "generator". W trybie "silnik", podczas przyspieszania, MHSG przyczynia się do zmniejszenia obciążenia silnika i obniża emisję. W określonych warunkach, gdy samochód zwalnia, MHSG może przełączyć się w tryb "generator" i odzyskiwać energię z wału korbowego w celu ładowania akumulatora.

Silnik 1.0 jest wyposażony w technologię CVVD (Continuously Variable Valve Duration), czyli zmiennych w sposób ciągły czasów otwarcia zaworów. Umożliwia ona silnikowi płynne przełączanie się między różnymi cyklami spalania mieszanki w zależności od obciążenia, co poprawia wydajność. Silnik generuje maksymalną moc 100 lub 120 KM.

W wersji 120-konnej Stonic GT Line standardowo jest wyposażony w nową mechaniczną skrzynię biegów (iMT) z elektronicznie sterowanym sprzęgłem "clutch by wire". Dopłata do opcjonalnej siedmiobiegowej przekładni dwusprzęgłowej (7DCT) wynosi 6 000 zł. Skrzynia biegów iMT przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa. Zamiast mechanicznie sprzęgło jest uruchamiane elektronicznie. Przekładnia iMT współpracuje z MHSG i pozwala wcześniej wyłączyć silnik niż robi to system start-stop podczas hamowania silnikiem.

W trybie Eco obydwie przekładnie umożliwiają tzw. "żeglowanie" przy wyłączonym silniku w celu poprawy zużycia paliwa. System działa przy prędkości do 160 km/h. Silnik włącza się ponownie, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, hamulca lub sprzęgła.

Kia Stonic GT Line jest również oferowana z silnikiem 1.0 T-GDi, który osiąga maksymalną moc 100 KM i seryjnie współpracuje z sześciobiegową przekładnią mechaniczną (opcjonalnie - z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów).