Kia Stinger po liftingu

Kia opublikowała pierwsze zdjęcia Stingera po modernizacji. Samochód ma mieć więcej cech typowych dla modeli klasy Gran Turismo, a jego kabinę ma cechować wyższa jakość wykonania.

Charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa znajduje się teraz pomiędzy nowymi światłami w technologii LED z nowym wzorem świateł do jazdy dziennej. Po wyłączeniu świateł nowe reflektory wydają się ciemniejsze i bardziej smukłe niż dotychczas.

Tylne lampy, które zachodzą na pokrywę bagażnika, również mają nowy design i rozciągają się na całą szerokość samochodu, podkreślając w ten sposób subtelny spojler, zintegrowany z pokrywą bagażnika. Kierunkowskazy składają się z 10 pojedynczych diod LED każdy i nawiązują stylistyką do wyglądu flagi w szachownicę, której używa się w sportach motorowych do sygnalizowania końca wyścigu.

Nabywcy mocniejszych wersji Stingera mają od teraz możliwość wyboru końcówek układu wydechowego o większej średnicy niż dotychczas oraz zderzaka z dyfuzorem, które nadają autu bardziej muskularnego wyglądu.

Wprowadzono również dwa nowe wzory 18- i 19-calowych obręczy kół z lekkich stopów oraz jeden nowy kolor nadwozia.

Wprowadzono także dwa nowe pakiety stylistyczne. W skład "Dark Package" wchodzą błyszcząca czarna obwódka wokół dyfuzora i czarne końcówki układu wydechowego. Napis Stinger na tylnej klapie również jest czarny. Ponadto tylko w Ameryce Północnej będzie oferowany nowy "Black Package", który obejmuje nowe 19-calowe, matowe, czarne obręcze kół z lekkich stopów, nowy spojler na pokrywie bagażnika oraz czarne osłony lusterek i czarne listwy na progach.

Na pierwszy rzut oka kabina Stingera po liftingu wygląda znajomo - z konsolą środkową zorientowaną na kierowcę i sporą ilością miejsca dla pięciu osób. Po bliższym poznaniu okazuje się jednak, że wprowadzono w niej szereg subtelnych zmian. Ich celem była poprawa jakości podróżowania na długich trasach i stworzenie bardziej luksusowej atmosfery we wnętrzu.

Dolna część kierownicy ma nowe, metaliczne wykończenie, które nawiązuje do chromowanej ramki otaczającej zestaw wskaźników. Lusterko wsteczne nie ma ramki, co jednocześnie nadaje mu nowoczesny wygląd i poprawia widoczność do tyłu.

W zależności od wyposażenia, deska rozdzielcza i drzwi mają kontrastowe szwy. Konsola środkowa może być wykończona aluminium lub materiałem imitującym włókno węglowe.

Na szczycie konsoli środkowej znajduje się ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala ulepszonego systemu multimedialnego, z nowym błyszczącym wykończeniem z przodu deski rozdzielczej w kolorze czarnym. W kabinie zastosowano również nowe nastrojowe oświetlenie. Kierowca ma do wyboru 64 kolory podświetlenia.

Kia Stinger w nowej odsłonie, w zależności od rynku, jest dostępna w nowym kolorze nadwozia i z nowymi materiałami wykończenia wnętrza. Klienci w Korei mogą zdecydować się na Stingera z kabiną w kolorze ciemnobrązowym, z miękką w dotyku tapicerką foteli - skórą Nappa, pikowaną w charakterystyczny wzór w kształcie rombów. Na najważniejszych rynkach dla marki Kia nowe opcje obejmują tapicerkę ze skóry Nappa w kolorach Saturn Black, Red lub Beige. Oprócz nich są dostępne tapicerki materiałowe i skórzane, które były oferowane wcześniej. Nowa tapicerka w kolorze Saturn Black ma wykończenie z czarnego zamszu z kontrastującymi czerwonymi przeszyciami o wzorze, który naśladuje wygląd bransolety zegarka.

Kia Stinger po faceliftingu trafi do sprzedaży w Korei już w trzecim kwartale 2020 roku. Sprzedaż w Europie rozpocznie się w czwartym kwartale. Więcej szczegółów na temat Stingera po faceliftingu zostanie zaprezentowanych już niedługo. W tym również informacje o nowych wersjach silnikowych i nowych systemach.