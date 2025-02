Ta lingwistyczna podróż po Polsce pokazuje, że nasza toponimia to nie tylko zbiór określeń geograficznych, ale także fascynująca opowieść o historii, kulturze i wyobraźni naszych przodków. Każda z tych nazw ma swoją własną historię i etymologię, często sięgającą głęboko w przeszłość. To właśnie te osobliwe nazwy sprawiają, że podróże po kraju mogą być jeszcze ciekawsze i zabawne. A jeśli ktoś nie wierzy, że takie miejscowości istnieją, zawsze można go zaprosić na wycieczkę do Koniec Świata - bo i taka miejscowość znajduje się w naszym kraju.