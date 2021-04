Kia EV6 wkrótce w salonach. Znamy specyfikację

Kia zaprezentowała oficjalnie model EV6. To elektryczny model, który w polskich salonach pojawi się już w drugiej połowie tego roku.

Kia EV6

EV6 to nietypowy crossover - pierwszy samochód elektryczny Kii zaprojektowany według nowej filozofii designu marki "Przeciwieństwa, które się uzupełniają", który pokazuje jak będą wyglądały pojazdy elektryczne marki Kia w przyszłości.

EV6 oferuje wiele konfiguracji układu napędowego z dwoma pojemnościami akumulatora do wyboru - o dużym (pojemność 77,4 kWh) i standardowym zasięgu (58,0 kWh). Kia EV6 w wersji GT-Line jest dostępna zarówno z akumulatorem o dużej pojemności, jak i ze standardowym. Odmiana GT dostępna jest jedynie w połączeniu z akumulatorem 77,4 kWh. EV6 to pierwszy samochód elektryczny marki Kia, który jest dostępny z napędem na dwa koła (RWD) lub na cztery koła (AWD).



EV6 wyposażone w napęd na dwa koła i akumulator o pojemności 77,4 kWh może przejechać nawet ponad 510 kilometrów na jednym ładowaniu (w cyklu mieszanym WLTP). Odmiana EV6 z napędem na cztery koła dysponuje łącznym maksymalnym momentem obrotowym o wartości 605 Nm i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy. W modelach AWD akumulator o pojemności 77,4 kWh zasila silniki elektryczne o łącznej mocy 239 kW (325 KM), które napędzają przednie i tylne koła. W wersji z napędem na dwa koła silnik elektryczny o mocy 168 kW (228 KM) napędza koła tylnej osi.



Kia EV6 wyposażona w akumulator o pojemności 58,0 kWh przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,2 sekundy, a łączny maksymalny moment obrotowy EV6 AWD wynosi również 605 Nm. Akumulator 58,0 kWh zasila silniki o łącznej mocy 173 kW (235 KM), które napędzają koła przedniej i tylnej osi. Wersja z napędem na dwa koła jest wyposażona w silnik o mocy 125 kW (170 KM), napędzający tylne koła.

Kia EV6

EV6 GT - wyposażone w dwa silniki o łącznej mocy 430 kW (585 KM) - zapewnia osiągi z nowego, niedostępnego do tej pory dla aut Kia wymiaru. Łączny maksymalny moment obrotowy wynosi 740 Nm, co sprawia, że przyspieszenie EV6 GT w wersji AWD od 0 do 100 km/h wynosi 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h (wstępne założenia producenta, które wymagają homologacji). Tylko w wersji GT Kia EV6 jest wyposażona w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.



Kia EV6 oferuje możliwości ładowania akumulatora prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki temu akumulator można naładować z dużą prędkością, od 10 do 80 procent jego pojemności w zaledwie 18 minut lub doładować energię potrzebną do przejechania 100 km w mniej niż cztery i pół minuty (w wypadku EV6 2WD z akumulatorem 77,4 kWh).

Kia EV6

EV6 to pierwszy model typu BEV skonstruowany na nowej modułowej platformie E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Przestronna kabina EV6 to w dużej mierze zasługa tej platformy. Kompaktowe wymiary zewnętrzne auta (468/188/155,5 cm - długość/szerokość/wysokość) idą w parze z potężnym rozstawem osi, wynoszącym aż 290 cm. To m.in. dzięki niemu w kabinie EV6 jest tyle miejsca, co w SUV-ach o klasę większych.



Jednym z wielu nowoczesnych elementów kabiny, który natychmiast przykuwa uwagę jest zakrzywiony ekran łączący zestaw wskaźników i wyświetlacz systemu multimedialnego. Prosta forma szerokiego ekranu i deski rozdzielczej dodaje wnętrzu przestronności.

Kia EV6

EV6 ma funkcjonalnie urządzone wnętrze z mnóstwem praktycznych schowków. Bagażnik w tylnej części liczy 520 litrów pojemności (VDA). Po złożeniu oparcia kanapy wzrasta ona do około 1300 litrów. Samochód jest również wyposażony w praktyczny, zamykany schowek pod przednią pokrywą, który w modelach z napędem na tylną oś ma pojemność 52 litry, natomiast w EV6 wyposażonym w napęd na cztery koła - 20 litrów. Łącznie EV6 może oferować aż 572 l pojemności.

EV6 jest początkiem średnio- i długoterminowej strategii dotyczącej samochodów elektrycznych (BEV), aut hybrydowych typu plug-in (PHEV) i hybrydowych (HEV), które do 2030 roku mają stanowić 40% całkowitej sprzedaży marki Kia. To oznacza ich roczną sprzedaż na poziomie około 1,6 miliona egzemplarzy. Do tego czasu udział modeli typu BEV w sprzedaży wzrośnie do 880 000 sztuk, co sprawi, że Kia stanie się światowym liderem sprzedaży samochodów elektrycznych.

EV6 to pierwszy z 11 nowych modeli typu BEV, które Kia zaprezentuje do 2026 roku. Siedem z nich zostanie skonstruowanych na platformie E-GMP, a cztery z wykorzystaniem płyt podłogowych istniejących modeli.

Kia EV6 będzie produkowana w Korei Południowej. Na wybranych rynkach, w tym w Polsce, samochód zadebiutuje w drugiej połowie 2021 roku. Ceny poznamy już za kilka tygodni.