Jest nowa wersja bestsellera. Tesla Model Y Long Range RWD wjeżdża do oferty

Tesla Model Y to globalny bestseller, którego w 2023 roku sprzedano na całym świecie ponad 1,2 mln egzemplarzy. Elektryczny SUV wielkimi krokami zbliża się do face liftingu, którego we wrześniu ub. roku doczekał się Model 3. Wcześniej jednak oferta najchętniej wybieranego elektrycznego SUV-A na świecie została powiększona się o nowy wariant. Model Y debiutuje w długo wyczekiwanej odmianie Long Range RWD, która oferuje do 600 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Tesla Model Y Long Range RWD - racjonalny wybór

Tesla Model Y w nowej wersji Long Range RWD to wariant, na który klienci długo czekali. Przez pewien czas w takiej konfiguracji dostępny był Model 3, jednak po zaledwie kilku tygodniach ta najbardziej racjonalna odmiana została wycofana ze sprzedaży. Teraz w konfiguracji z napędem na tylną oś i dużą baterią debiutuje podniesiony odpowiednik elektrycznego sedana. Wersja Long Range RWD to nowa wersja napędowa, która zapchała lukę pomiędzy bazową wersją RWD, a wariantem AWD z większym akumulatorem.

Tesla Model Y - dane techniczne Wersja Model Y RWD Model Y LR RWD Model Y LR AWD Model Y Performance AWD Zasięg (WLTP) 455 km 600 km 565 km 514 km Zużycie energii (WLTP) 15,7 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 0-100 km/h 6,9 s 5,9 s 5,0 s 3,7 s Prędkość maks. 217 km/h 217 km/h 217 km/h 250 km/h Masa własna 1909 kg 1959 kg 1979 kg 1995 kg Maks. moc ładowania (DC) 170 kW 250 kW 250 kW 250 kW Maks. moc ładowania (AC) 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW

Zdjęcie Tesla Model Y Long Range RWD. Nowa odmiana z dużą baterią i napędem na jedną oś / Jan Guss-Gasiński

Tesla Model Y Long Range RWD - dane techniczne

Odmiana z jednym silnikiem i większą baterią, oferuje do 600 km zasięgu na jednym ładowaniu (wg WLTP) przy założeniu, że auto jest wyposażone w 19-calowe felgi Gemini. Na większych 20-calowych obręczach szacunkowy zasięg wynosi 565 km. W nowej odmianie Tesla Model Y przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 217 km/h. Ponadto, podobnie jak inne warianty dostępne z dużymi akumulatorami, nowy wariant Long Range RWD może się ładować z maksymalną mocą 250 kW (170 kW w wersji RWD). Moc ładowarki pokładowej niezmiennie wynosi 11 kW.

Zdjęcie Tesla Model Y Long Range RWD oferuje do 600 km zasięgu na jednym ładowaniu. / Jan Guss-Gasiński

Tesla Model Y Long Range RWD - ceny w Polsce

Nowa Tesla Model Y Long Range RWD została już wyceniona w Polsce. Wariant, który cechuje się największym zasięgiem i najmniejszym zużyciem energii (14,9 kWh/100 km wg WLTP), kosztuje od 214 990 zł. Samochody można już zamawiać na stronie producenta. Pierwsze egzemplarze pojawią się na drogach w najbliższych tygodniach.

Tesla Model Y RWD - 204 990 zł

Tesla Model Y Long Range RWD - 214 990 zł

Tesla Model Y Long Range AWD - 224 990 zł

Tesla Model Y Performance AWD - 257 990 zł

Zdjęcie Tesla Model Y Long Range RWD. Nowa wersja kosztuje w Polsce od 214 990 zł / Jan Guss-Gasiński