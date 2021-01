Jeep Grand Cherokee L. Nowa generacja!

​Jeep zaprezentował model Grand Cherokee nowej generacji. Samochód na początek pokazano w wersji siedmioosobowej, o przedłużonym rozstawie osi, która nazywa się L. Wersja pięcioosobowa zadebiutuje nieco później.

Jaki jest Jeep Grand Cherokee L? Przede wszystkim - duży. Przy długości nadwozia 5,2 m, samochód jest aż o 38 cm dłuższy od obecnej, wprowadzonej w 2011 roku, generacji Grand Cherokee'a. Imponuje również rozstaw osi - 3,09 m, to o 18 cm więcej niż w Grand Cherokee.

Szerokości samochodu odrobinę przekracza 2 metry, a wysokość to 1,8 m. Takie wymiary oznaczają, że miejsca nie powinno brakować w żadnym z trzech rzędów. Nie powinno być również problemu z bagażem, bowiem pojemność bagażnika, przy komplecie pasażerów to 484 litry. Składając fotele trzeciego rzędu otrzymamy już 1328 litrów przestrzeni bagażowej, a w konfiguracji dwuosobowej przewieź możemy nawet ponad 2400 litrów bagażu.



Pod względem stylistyki nie można mieć wątpliwości, że Grand Cherokee L jest Jeepem. Do innych modeli nawiązuje nie tylko siedmioczęściowa osłona chłodnicy, ale ogólne kształty. Jednocześnie jednak auto wygląda nowocześnie, wpływ na to mają m.in. wąskie reflektory przednie i zespolone światła tylne. Całe nadwozia nawiązuje do pokazanego jakiś czas temu prototypu o nazwie Grand Wagoneer.

Nowe jest również wnętrze z szeroką konsolą środkową, na której będzie znajdował się ekran systemu infotainment o przekątnej od 8,4 do 10,1 cala. Drugi ekran to cyfrowe zegary z ekranem o przekątnej 10,3 cala.



Jeep Grand Cherokee L będzie dostępny z napędem na koła tylne lub wszystkie cztery. Prześwit, w zależności od wersji, waha się od 21 do 27 cm.

Nie ma niespodzianki w zakresie jednostek napędowych. Na rynku amerykańskim Grand Cherokee L będzie oferowany z benzynowymi silnikami 3.6V6 o mocy 290 KM i 5.7V8 o mocy 358, będą współpracować automatyczną przekładnią ośmiobiegową. Obie jednostki są znane z obecnej generacji Grand Cherokee. W późniejszym okresie oferta zostanie poszerzona o jednostki hybrydowe.

Obecnie nie wiadomo, czy Grand Cherokee L będzie sprzedawany w Europie. Wiadomo natomiast, że na rynki Starego Kontynentu, w tym do Polski, trafi pięcioosobowa wersja nowego Grand Cherokee. Na ten samochód trzeba będzie jednak poczekać do 2022 roku.